Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate con Cruzeiro por la Copa Libertadores

El Xeneize igualó 1 a 1 con el equipo brasileño en la Bombonera y dejó pasar una chance clave para acomodarse en la clasificación a los octavos de final. Ahora, se preparará para su próximo partido.

Boca empató 1 a 1 con Cruzeiro en la Bombonera por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en un partido clave por sus aspiraciones para clasificar a los octavos de final del torneo. Ahora se preparará para su siguiente encuentro, que también será importante para el gran objetivo del Xeneize.

El próximo encuentro de Boca será contra Universidad Católica, que el jueves enfrentará en Chile a Barcelona de Ecuador. El cruce se jugará el 28 de mayo desde las 21:30 en la Bombonera en el marco de la última jornada de la fase de grupos, por lo que podría ser crucial para que el equipo de La Ribera se meta en la próxima ronda del campeonato continental.

El último cruce entre el Xeneize y los Cruzados se produjo el 7 de abril en el Estadio San Carlos de Apoquindo por la primera fecha del torneo, cuando el conjunto de Claudio Úbeda se impuso 2-1 con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro , mientras que Juan Díaz descontó para el equipo local.

Boca disputará sus últimos partidos previo al Mundial 2026 y espera por la resolución de las autoridades de la Copa Argentina , ya que debe enfrentar a Sarmiento por los 16avos de final con día y horario a definir.

El gigante de Europa que apareció para arrebatarle a Dybala a Boca y a Roma

El futuro de Paulo Dybala volvió a quedar envuelto en incertidumbre y en las últimas horas apareció un nuevo protagonista que encendió las alarmas en Boca y también en la Roma. Tal es así que desde Turquía aseguran que Galatasaray avanzó formalmente para quedarse con el delantero argentino y ya le acercó una oferta millonaria para convencerlo de continuar su carrera en Europa.

La información comenzó a tomar fuerza luego de que medios italianos y argentinos revelaran que el club turco está dispuesto a ofrecerle un contrato cercano a los 8 millones de euros anuales, una cifra imposible de igualar para Boca y superior a la propuesta salarial que hoy analiza la Roma. En efecto, la posibilidad de jugar nuevamente la Champions League aparece como uno de los grandes argumentos para seducir al campeón del mundo.

Estos rumores no son nuevos, sino que en realidad se reflotaron conversaciones que ya habían aparecido a principios de 2026. En aquel momento, el nombre de Dybala había comenzado a sonar fuerte en Estambul, pero el atacante priorizó continuar en Italia. Ahora el escenario cambió porque su contrato entra en la recta final y todavía no existe una renovación firmada con la Roma.