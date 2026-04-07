Superclásico: River anunció cuándo y cómo será la venta de entradas frente a Boca El Millonario disputará el choque contra el Xeneize el domingo 19 de abril a las 17 en el Monumental por la 15° fecha del Torneo Apertura. La dirigencia también dio a conocer el cronograma de expendio de tickets para el resto de los encuentros entre torneo local y Sudamericana para este mes. Por + Seguir en







El últmo partido en el Monumental entre River y Boca se disputó el abril del 2025. El Millo se impuso por 2 a 1.

River tendrá una agenda bastante cargada en abril y mayo con una serie de enfrentamientos en el Monumental entre el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana. A raíz de ello, la dirigencia del Millonario dio a conocer la venta de entradas para todos los choques de local inclusivo, en el Superclásico frente a Boca.

El partido más importante del semestre contra el Xeneize se disputará el próximo 19 de abril en Núñez desde las 17 y los hinchas ya están atentos a cuándo se deberán hacer la fila virtual para adquirir un ticket y estar presente en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Como viene haciendo habitualmente con el expendio de boletos, la venta de los boletos, que será a través de River ID, estará divididos en días y horarios dependiendo la categoría de cada fanático, aunque no se dieron a conocer los precios.

Superclásico: cuándo y a qué hora se pondrá a la venta las entradas Socios: desde el martes 14 de abril a las 10.

desde el martes 14 de abril a las 10. Socios y Socios Comunitarios (Somos River) : desde el martes 14 de abril a las 17.

: desde el martes 14 de abril a las 17. No socios: en caso de existir un remanente, el club publicará posteriormente el cronograma.

en caso de existir un remanente, el club publicará posteriormente el cronograma. Vitalicios: desde el jueves 16 de abril a las 10, hasta el viernes 17 de abril a las 17. En cuanto a este último grupo, señalaron que el procedimiento será el mismo que viene sucediendo en los últimos partidos: deben ingresar a RiverID y allí seleccionar una platea en San Martín Baja, Belgrano Baja o cualquiera de las tribunas (en este último caso, sujeto a disponibilidad de ubicaciones).

También aclararon que sin este trámite “no podrán acceder a ningún sector, debido a que ya no existirá la habilitación automática para Vitalicios en los sectores de San Martín Baja y Belgrano Baja”.