7 de abril de 2026 Inicio
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Superclásico: River anunció cuándo y cómo será la venta de entradas frente a Boca

El Millonario disputará el choque contra el Xeneize el domingo 19 de abril a las 17 en el Monumental por la 15° fecha del Torneo Apertura. La dirigencia también dio a conocer el cronograma de expendio de tickets para el resto de los encuentros entre torneo local y Sudamericana para este mes.

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El últmo partido en el Monumental entre River y Boca se disputó el abril del 2025. El Millo se impuso por 2 a 1.

El últmo partido en el Monumental entre River y Boca se disputó el abril del 2025. El Millo se impuso por 2 a 1.

River tendrá una agenda bastante cargada en abril y mayo con una serie de enfrentamientos en el Monumental entre el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana. A raíz de ello, la dirigencia del Millonario dio a conocer la venta de entradas para todos los choques de local inclusivo, en el Superclásico frente a Boca.

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El partido más importante del semestre contra el Xeneize se disputará el próximo 19 de abril en Núñez desde las 17 y los hinchas ya están atentos a cuándo se deberán hacer la fila virtual para adquirir un ticket y estar presente en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Como viene haciendo habitualmente con el expendio de boletos, la venta de los boletos, que será a través de River ID, estará divididos en días y horarios dependiendo la categoría de cada fanático, aunque no se dieron a conocer los precios.

Superclásico: cuándo y a qué hora se pondrá a la venta las entradas

  • Socios: desde el martes 14 de abril a las 10.
  • Socios y Socios Comunitarios (Somos River): desde el martes 14 de abril a las 17.
  • No socios: en caso de existir un remanente, el club publicará posteriormente el cronograma.
  • Vitalicios: desde el jueves 16 de abril a las 10, hasta el viernes 17 de abril a las 17.

En cuanto a este último grupo, señalaron que el procedimiento será el mismo que viene sucediendo en los últimos partidos: deben ingresar a RiverID y allí seleccionar una platea en San Martín Baja, Belgrano Baja o cualquiera de las tribunas (en este último caso, sujeto a disponibilidad de ubicaciones).

También aclararon que sin este trámite “no podrán acceder a ningún sector, debido a que ya no existirá la habilitación automática para Vitalicios en los sectores de San Martín Baja y Belgrano Baja”.

Cronograma completo de ventas de entradas en el Torneo Apertura y Sudamericana en el Monumental

Partidos en abril

Torneo Apertura: River vs. Aldosivi (sábado 25, a las 21.30)

  • Socios: desde el miércoles 8 de abril a las 10
  • Socios y Socios Comunitarios (Somos River): desde el miércoles 8 de abril a las 17, hasta agotar stock
  • No socios: en caso de haber un remanente, desde el viernes 10 de abril a las 10
  • Vitalicios: desde el martes 21 de abril a las 10, hasta el jueves 23 de abril a las 21.30

Torneo Apertura: River vs. Atlético Tucumán (fecha sujeta a confirmación de la Liga Profesional)

  • Socios: desde el viernes 10 de abril a las 10
  • Socios y Socios Comunitarios (Somos River): desde el viernes 10 de abril a las 17, hasta agotar stock
  • No socios: en caso de haber un remanente, desde el lunes 13 de abril a las 10
  • Vitalicios: desde el martes 28 de abril a las 10, hasta el viernes 1° de mayo en el horario que comenzará el partido.

Partidos en mayo

Copa Sudamericana: River vs. Bragantino (miércoles 20, a las 21.30)

  • Socios con TLM: desde el martes 7 de abril a las 10, hasta el miércoles 8 de abril a las 20
  • Socios: desde el sábado 11 de abril a las 10
  • Socios y Socios Comunitarios (Somos River): desde el sábado 11 de abril a las 17, hasta agotar stock
  • No socios: en caso de haber un remanente, desde el jueves 16 de abril a las 10
  • Vitalicios: desde el miércoles 22 de abril a las 10, hasta el lunes 18 de mayo a las 21.30.

Copa Sudamericana: River vs. Blooming (miércoles 27, a las 21.30)

  • Socios con TLM: desde el sábado 11 de abril a las 10, hasta el domingo 12 de abril a las 20
  • Socios: desde el lunes 13 de abril a las 10
  • Socios y Socios Comunitarios (Somos River): desde el lunes 13 de abril a las 17, hasta agotar stock
  • No socios: en caso de haber un remanente, desde el viernes 17 de abril a las 10
  • Vitalicios: desde el lunes 4 de mayo a las 10, hasta el lunes 25 de mayo a las 21.30
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