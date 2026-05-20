20 de mayo de 2026 Inicio
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Leandro Paredes habló de los rumores sobre un cortocircuito con Riquelme: "Me peleo todos los días con él..."

El capitán xeneize negó conflictos con el presidente de Boca. Además cuestionó al arbitraje luego del 1-1 ante Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

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Leandro Paredes habló de los rumores sobre un cortocircuito con Riquelme: Me peleo todos los días con él...

Leandro Paredes habló de los rumores sobre un cortocircuito con Riquelme: "Me peleo todos los días con él..."

El empate en La Bombonera dejó sabor amargo en Boca. El equipo igualó 1 a 1 frente a Cruzeiro en un encuentro cargado de polémicas y terminó la noche con siete unidades, la misma cantidad que Universidad Católica, que este miércoles completará la fecha ante Barcelona de Guayaquil.

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Tras el encuentro, Leandro Paredes habló sobre las versiones que lo ubicaban enfrentado con el presidente xeneize Juan Román Riquelme y rechazó de plano los rumores.

“Ahora dicen que nos peleamos de nuevo, ¿no? Me peleo todos los días con él, según ustedes. No le doy bola, sabía que cuando llegue al país iba a pasar este tipo de cosas, que a Boca le vaya mal para pegarnos”, disparó el volante en zona mixta.

Paredes también buscó cerrar cualquier especulación alrededor de la relación con el presidente del club y remarcó el vínculo que mantienen desde hace años. “Tengo una gran relación con Román desde chico. 100% nos estaban esperando, pero no pasa nada, es parte de esto”, agregó.

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Cuestionamientos al arbitraje

El campeón del mundo también expresó su malestar por algunas decisiones del árbitro venezolano Jesús Valenzuela durante el partido. En Boca hubo fuertes reclamos por un gol invalidado y por una acción en el área rival que los jugadores interpretaron como penal por mano.

“Es raro porque la jugada de ellos fue mano. La última para mí es mano. Es raro”, sostuvo. Más allá del enojo por las polémicas, Paredes intentó enfocarse en lo que viene y dejó un mensaje de calma de cara a la definición del grupo.

“Dependemos de nosotros, eso es lo bueno. Hay que transmitir tranquilidad. Jugamos de local y con nuestra gente”, concluyó. Con el empate, Boca continúa en zona expectante y afrontará la última fecha con la obligación de asegurar su clasificación a la próxima instancia.

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Cómo quedó el grupo D tras el empate de Boca

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