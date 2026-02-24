25 de febrero de 2026 Inicio
Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Gimnasia de Chivilcoy

El Xeneize avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina y cortó su racha de tres partidos consecutivos sin triunfos. Ahora, se preparará para su próximo partido.

El Boca de Adam Bareiro pasó de fase en Copa Argentina.

El Boca de Adam Bareiro pasó de fase en Copa Argentina.

Boca le ganó 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy en el estadio Padre Martearena de Salta por los 32avos de final de la Copa Argentina, por lo que volvió al triunfo luego de tres partidos y avanzó a la siguiente ronda del torneo, donde enfrentará al ganador del cruce entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez, aunque primero jugará varios encuentros por el torneo Apertura 2026.

Bareiro fue la figura de la noche en Salta.
El próximo partido de Boca será por el Apertura contra Gimnasia de Mendoza que este martes enfrentó a Independiente por el campeonato. El encuentro se llevará adelante el sábado a partir de las 17:45 en la Bombonera por la octava fecha, ya que el Xeneize disputará la séptima jornada frente a Lanús recién el 4 de marzo, debido a que el Granate enfrentará a Flamengo por la Recopa Sudamericana.

Adam Bareiro Boca
Bareiro se despachó con un doblete en su debut en Copa Argentina.

Bareiro se despachó con un doblete en su debut en Copa Argentina.

El cruce será histórico para el Lobo mendocino, debido a que volverá a enfrentar al equipo de La Ribera después de 43 años. En el historial, incluso, el Xeneize se ubica por debajo ya que ganó dos partidos, perdió tres y empataron en tres oportunidades.

Boca expresó su apoyo a la AFA y se sumará al paro de clubes de la Liga Profesional

Boca Juniors oficializó este martes su adhesión a la huelga general de los clubes de Primera División frente al avance de la Justicia contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La institución de La Ribera acompañará el cese de actividades previsto para la novena fecha del torneo local que se ejecutará en respuesta al llamado a indagatoria para Claudio Tapia y Pablo Toviggino por presuntas irregularidades impositivas.

La Comisión Directiva del Xeneize emitió un extenso comunicado para manifestar su solidaridad con los máximos directivos de la casa madre del fútbol. "No podemos dejar pasar los reiterados ataques que vienen sufriendo de un tiempo a esta parte", subrayó la dirigencia mediante sus canales oficiales. El texto destacó el impacto negativo que estas causas generan en el entorno familiar de los involucrados.

El paro comenzará el jueves 5 de marzo y afectará el desarrollo normal del calendario deportivo hasta el domingo 8. Esta fecha coincide con la citación judicial que deben enfrentar el presidente y el tesorero de la entidad de calle Viamonte. Los clubes buscan así blindar la gestión actual ante lo que consideran un embate externo.

Desde el club que preside Juan Román Riquelme explicaron que la medida responde a un escenario de "gran inquietud institucional". Los dirigentes afirmaron que estas actuaciones judiciales trascienden un simple debate administrativo, golpean la estabilidad del sistema e invaden la vida personal de los afectados. "No podemos dejar pasar los reiterados ataques que vienen sufriendo de un tiempo a esta parte y que golpean directo a sus familias", añadió el mensaje.

La cúpula xeneize aprovechó el mensaje para ratificar su postura histórica contra las Sociedades Anónimas Deportivas. "Nuestro Club sostiene el modelo asociativo que históricamente ha distinguido al fútbol argentino: entidades sin fines de lucro", remarcó el comunicado oficial. Para Boca, la defensa de este esquema es vital para preservar la autonomía frente a cualquier presión externa.

El comunicado concluyó con un fuerte pedido de respeto al marco legal que rige para entidades sociales y clubes de todo el país. "Actuar con responsabilidad institucional es una obligación cuando se encuentran comprometidos principios estructurales del sistema", sentenció. De no resolverse el conflicto judicial, el fútbol argentino estará de paro durante la fecha 9.

