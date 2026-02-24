En caso de concretarse, el exjugador del Millonario se convertiría en el sucesor de Marcelo Gallardo al frente del equipo, después de su renuncia a comienzos de esta semana.

Eduardo "Chacho" Coudet solo tendría que resover su salida del Deportivo Alavés para convertirse en el nuevo entrenador de River Plate.

El club River Plate y Eduardo "Chacho" Coudet habrían llegado a un acuerdo de palabra para que el exjugador del Millonario, y actual director técnico del Deportivo Alavés de España, se convierta en el sucesor de Marcelo Gallardo, quien a comienzos de esta semana oficializó su salida como entrenador del equipo.

Según informaron fuentes cercanas a la dirigencia de River Plate, a cargo de Stefano Di Carlo , el club se comunicó con Coudet y llegaron a un acuerdo de palabra para que el "Chacho" vuelva al estadio Monumental después de su paso como jugador en los años 2000. Sin embargo, para que el exmediocampista se convierta en el nuevo director técnico del conjunto de Núñez todavía resta solucionar su salida del club español.

Desde que Gallardo anunció su renuncia de la dirección técnico del equipo, la dirigencia de River salió rápidamente a buscar su reemplazo. En Núñez barajaron diferentes opciones y sonaron ídolos del club, como Hernán Crespo o Santiago Solari. Pero finalmente se habrían inclinado por Coudet, quien tuvo buenos desempeños como entrenador de Racing y Rosario Central.

Según informaron desde Núñez, no sería un problema solucionar la salida de Coudet del Alavés, a pesar de que tiene contrato vigente hasta junio de este año. La principal ventaja es que no tiene cláusula de rescisión.

Por último, Gallardo tendrá su despedida del Monumental este jueves, cuando River Plate reciba a Banfield a las 19.30 por la séptima fecha del Torneo Apertura.

River atraviesa un momento bisagra tras el anuncio oficial de Marcelo Gallardo, quien comunicó que pondrá fin a su segundo ciclo como director técnico del club. La noticia llegó luego de una dura derrota ante Vélez que dejó al equipo lejos de los puestos de vanguardia en el Torneo Apertura 2026.

Además de la despedida del Muñeco, el equipo se encuentra atravesado por un panorama médico que complica seriamente el armado del equipo para el próximo partido ante Banfield.

El capitán Juan Fernando Quintero sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho. Esta lesión lo mantendrá fuera de las canchas por un mínimo de dos semanas, lo que descarta automáticamente su presencia para los próximos partidos.

Juan Fernando Quintero, campeón de la Libertadores 2018 con River TNT Sports

Por otro lado, la joven promesa ecuatoriana Kendry Páez padece un esguince acromioclavicular grado 1 en su hombro izquierdo. Con este diagnóstico, el volante de 18 años quedará fuera de las canchas entre dos y tres semanas.

A estas ausencias se le suma la de Franco Armani, quien debió ser sustituido en el entretiempo del último partido por una molestia, y se confirmó que padece una inflamación en el tendón de Aquiles derecho. Este panorama obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas de urgencia en puestos clave para el partido a disputarse el próximo lunes.

Cuándo juega River contra Banfield, por el Torneo Apertura 2026

River se enfrentará a Banfield por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 este jueves 26 de febrero a las 19.30, en el Monumental. El encuentro será el último del segundo ciclo de Marcelo Gallardo.