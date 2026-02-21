Tras los silbidos en La Bombonera, Cavani lanzó un fuerte mensaje a los hinchas de Boca

Tras los silbidos en La Bombonera, Edinson Cavani lanzó un fuerte mensaje a los hinchas de Boca El uruguayo, que volvió a ser titular y fue reprobado en el empate 0-0 frente a Racing, rompió el silencio y se descargó en su cuenta personal de Instagram. Por + Seguir en







El uruguayo de 39 años fue silbado junto a todo el equipo en La Bombonera.

La crisis futbolística de Boca parece acentuarse fecha tras fecha y cobrarse víctimas inimaginadas. Una de ellas, tras el deslucido empate frente a Racing por 0-0, fue el uruguayo Edinson Cavani, quien volvió a ser titular y fue silbado por toda la Bombonera luego de una actuación discreta: el delantero no se quedó callado y se expresó en las redes.

Con tres partidos sin victorias, el equipo de Claudio Úbeda no encuentra el rumbo futbolístico y el encuentro frente a la Academia acentuó los graves problemas de juego en el Xeneize. Y uno de los apuntados por los fanáticos boquenses fue el capitán, de 39 años, que había vuelto a la titularidad en Boca tras cinco meses.

Embed A LA GENTE NO LE GUSTÓ NADA... Cavani cortó la carrera, dio un mal pase y generó el murmullo de La Bombonera. pic.twitter.com/Mz2dVMDMjh — SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2026 El exjugador de PSG y Palermo de Italia, entre otros, disputó 78 minutos como titular, jamás generó una situación clara de gol y hasta cortó un contraataque de peligro para Boca, que reprobaron los cuatro costados de la cancha. Fue reemplazado por el juvenil Iker Zufiaurre y la silbatina general fue ensordecerdora.

"Cuando las cosas no salen es cuando más hay que seguir... Vamos Boca", escribió el goleador a través de una historia subida a su cuenta personal de Instagram junto con una imagen del partido contra Racing. Además, compartió en su cuenta otras dos postales de partido y un mensaje claro: "Seguir y seguir".

La revancha para Cavani está a la vuelta de la esquina. El Xeneize jugará el próximo martes en su estreno en Copa Argentina: enfrentará en Salta a Gimnasia de Chivilcoy, conjunto del Torneo Federal A, a partir de las 21.15. Allí, el uruguayo buscará cambiar la pobre imagen futbolística que dejó en el Torneo Apertura.