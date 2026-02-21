Tras los silbidos en La Bombonera, Cavani lanzó un fuerte mensaje a los hinchas de Boca

El uruguayo de 39 años fue silbado junto a todo el equipo en La Bombonera.
La crisis futbolística de Boca parece acentuarse fecha tras fecha y cobrarse víctimas inimaginadas. Una de ellas, tras el deslucido empate frente a Racing por 0-0, fue el uruguayo Edinson Cavani, quien volvió a ser titular y fue silbado por toda la Bombonera luego de una actuación discreta: el delantero no se quedó callado y se expresó en las redes.
Con tres partidos sin victorias, el equipo de Claudio Úbeda no encuentra el rumbo futbolístico y el encuentro frente a la Academia acentuó los graves problemas de juego en el Xeneize. Y uno de los apuntados por los fanáticos boquenses fue el capitán, de 39 años, que había vuelto a la titularidad en Boca tras cinco meses.
A LA GENTE NO LE GUSTÓ NADA... Cavani cortó la carrera, dio un mal pase y generó el murmullo de La Bombonera. pic.twitter.com/Mz2dVMDMjh
El exjugador de PSG y Palermo de Italia, entre otros, disputó 78 minutos como titular, jamás generó una situación clara de gol y hasta cortó un contraataque de peligro para Boca, que reprobaron los cuatro costados de la cancha. Fue reemplazado por el juvenil Iker Zufiaurre y la silbatina general fue ensordecerdora.
"Cuando las cosas no salen es cuando más hay que seguir... Vamos Boca", escribió el goleador a través de una historia subida a su cuenta personal de Instagram junto con una imagen del partido contra Racing. Además, compartió en su cuenta otras dos postales de partido y un mensaje claro: "Seguir y seguir".
La revancha para Cavani está a la vuelta de la esquina. El Xeneize jugará el próximo martes en su estreno en Copa Argentina: enfrentará en Salta a Gimnasia de Chivilcoy, conjunto del Torneo Federal A, a partir de las 21.15. Allí, el uruguayo buscará cambiar la pobre imagen futbolística que dejó en el Torneo Apertura.
Mirá el momento que Cavani es silbado por toda la hinchada de Boca