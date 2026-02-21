Tras los silbidos en La Bombonera, Cavani lanzó un fuerte mensaje a los hinchas de Boca

21 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Tras los silbidos en La Bombonera, Edinson Cavani lanzó un fuerte mensaje a los hinchas de Boca

El uruguayo, que volvió a ser titular y fue reprobado en el empate 0-0 frente a Racing, rompió el silencio y se descargó en su cuenta personal de Instagram.

Por
El uruguayo de 39 años fue silbado junto a todo el equipo en La Bombonera.

El uruguayo de 39 años fue silbado junto a todo el equipo en La Bombonera.

La crisis futbolística de Boca parece acentuarse fecha tras fecha y cobrarse víctimas inimaginadas. Una de ellas, tras el deslucido empate frente a Racing por 0-0, fue el uruguayo Edinson Cavani, quien volvió a ser titular y fue silbado por toda la Bombonera luego de una actuación discreta: el delantero no se quedó callado y se expresó en las redes.

Nández contó la frase de Riquelme que ilusiona a Boca.
Te puede interesar:

Fue muy querido en Boca y contó los secretos de la charla que tuvo con Riquelme: "Me dijo si iba a seguir de vacaciones en Arabia"

Con tres partidos sin victorias, el equipo de Claudio Úbeda no encuentra el rumbo futbolístico y el encuentro frente a la Academia acentuó los graves problemas de juego en el Xeneize. Y uno de los apuntados por los fanáticos boquenses fue el capitán, de 39 años, que había vuelto a la titularidad en Boca tras cinco meses.

Embed

El exjugador de PSG y Palermo de Italia, entre otros, disputó 78 minutos como titular, jamás generó una situación clara de gol y hasta cortó un contraataque de peligro para Boca, que reprobaron los cuatro costados de la cancha. Fue reemplazado por el juvenil Iker Zufiaurre y la silbatina general fue ensordecerdora.

"Cuando las cosas no salen es cuando más hay que seguir... Vamos Boca", escribió el goleador a través de una historia subida a su cuenta personal de Instagram junto con una imagen del partido contra Racing. Además, compartió en su cuenta otras dos postales de partido y un mensaje claro: "Seguir y seguir".

La revancha para Cavani está a la vuelta de la esquina. El Xeneize jugará el próximo martes en su estreno en Copa Argentina: enfrentará en Salta a Gimnasia de Chivilcoy, conjunto del Torneo Federal A, a partir de las 21.15. Allí, el uruguayo buscará cambiar la pobre imagen futbolística que dejó en el Torneo Apertura.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Edinson Cavani pelea ante la marca de Di Césare y Rodriguez.

Boca y Racing aburrieron a todos y empataron 0-0 en La Bombonera

Coppola le rogó a Riquelme que se rodee de gente que sabe.

Coppola le hizo un pedido desesperado a Riquelme tras el empate entre Boca y Racing

Boca y Racing reeditan la semifinal del Apertura 2025

Boca recibe a Racing, en un choque clave que puede definir el futuro de Úbeda

Enzo Francescoli y Jorge Comas, figuras de River y Boca en la década del 80.

Fate, la marca de neumáticos que hizo historia patrocinando a River y Boca al mismo tiempo

Adam Bareiro llegará a Boca con un contrato de 3 años, con opción de extenderlo por uno más

Boca llegó a un acuerdo con Bareiro y se convertirá en el tercer refuerzo: cuándo podría debutar

Boca jugará frente a Racing el viernes por la sexta fecha del Torneo Apertura

Malas noticias en Boca: Paredes, descartado para el partido ante Racing

Rating Cero

El empresario asegura que la incertidumbre laboral de los padres afecta al aprendizaje de los hijos.

Rottemberg cuestionó el inicio anticipado de clases: "Clausura la segunda quincena de febrero"

La pareja no dejó de mostrarse cariñosa ante las cámaras de la prensa.

Bomba en MasterChef: Evangelina Anderson e Ian Lucas habrían confirmado su romance

Griselda Siciliani se separó de Luciano Castro tras los rumores de infidelidad.

El llamativo mensaje de Griselda Siciliani en medio de la internación de Luciano Castro

La conductora tiene una disputa legal con su chofer de 30 años.

¿Peligra el festejo de Mirtha Legrand? Un escándalo inesperado podría empañar sus 99 años

En una charla íntima con Marley, la panelista recordó su apasionado romance con el Potro.
play

Marixa Balli recordó su gran amor con Rodrigo y contó por qué se separaron: "Era muy incómodo"

El músico transformó el sonido de la calle en un fenómeno mundial.
play

Falleció el músico Willie Colón, el trombón que le dio vida a la salsa urbana

últimas noticias

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) reclama la apertura de la fábrica Fate.

Trabajadores de Fate denuncian lockout patronal tras el incumplimiento de la conciliación obligatoria

Hace 10 minutos
La niña se encuentra internada en grave estado en el Hospital Francisco López Lima de General Roca.

Horror en Río Negro: una niña de 11 años fue baleada en la cabeza en medio de un ajuste de cuentas

Hace 23 minutos
Dos internos de las líneas 105 y 135 fueron protagonistas del choque; también participó un auto particular. 

Otro choque múltiple en el AMBA: ocho heridos tras colisionar dos colectivos y un auto en La Paternal

Hace 42 minutos
El empresario asegura que la incertidumbre laboral de los padres afecta al aprendizaje de los hijos.

Rottemberg cuestionó el inicio anticipado de clases: "Clausura la segunda quincena de febrero"

Hace 1 hora
El uruguayo de 39 años fue silbado junto a todo el equipo en La Bombonera.

Tras los silbidos en La Bombonera, Cavani lanzó un fuerte mensaje a los hinchas de Boca

Hace 1 hora