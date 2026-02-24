¿Hincha de Boca? Mientras se acerca a River, se viralizó un video del Chacho Coudet en el que revela de qué cuadro es En plena búsqueda de reemplazante tras la salida de Gallardo, reapareció en redes una antigua entrevista del actual entrenador de Alavés en la que confesaba su simpatía por otro grande del fútbol argentino. Por + Seguir en







"Soy hincha de Boca": el video que se viralizó del Chacho Coudet revelando de qué club es hincha

En medio de las negociaciones para que Eduardo "Chacho" Coudet se convierta en el nuevo entrenador de River Plate tras la renuncia de Marcelo Gallardo, en las redes sociales comenzó a circular un video de sus primeros años como futbolista en el que reconoce que era hincha de Boca Juniors.

El recorte corresponde a una entrevista brindada antes de que Coudet vistiera la camiseta de River. Es decir, se trata de una declaración previa a su etapa como jugador del club de Núñez, donde luego desarrolló parte de su carrera y logró títulos locales e internacionales. La viralización del archivo se dio justo cuando la dirigencia millonaria avanza en conversaciones para que el exmediocampista sea el sucesor de Gallardo.

pic.twitter.com/aag2lslkEl — BOCA JUNIORS (@PadreBostero) February 24, 2026 Coudet tuvo dos ciclos como futbolista en River. Surgido en Platense, y con paso por Rosario Central y San Lorenzo, dio el salto al club de Núñez a fines de los 90 y fue parte del plantel que conquistó el Torneo Apertura 1999. Más tarde regresó en 2002 y obtuvo el Clausura 2002 y 2003. También desarrolló una extensa trayectoria en el exterior, con pasos por España y México, antes de retirarse en Central, donde es ídolo.

Ya como entrenador, inició su camino en el "canalla", donde obtuvo la Copa Argentina 2018. Luego dirigió a Racing Club, con el que se consagró campeón de la Superliga 2018/19. Su carrera continuó en el exterior: tuvo etapas en el Celta de Vigo, el Atlético Mineiro y el Internacional, entre otros.