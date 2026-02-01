Boca superó un partido incómodo y le ganó 2-0 a Newell's en la Bombonera con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes

El Xeneize se recuperó de la derrota con Estudiantes y venció a la Lepra en su estadio, en un encuentro en el que le costó encontrar los caminos. Ahora, visitará a Vélez en Liniers.

Boca le ganó 2-0 a Newell's en la Bombonera con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes, en el marco de un partido por la fecha 3 de la zona A del torneo Apertura 2026. De esta manera, se recuperó de la derrota con Estudiantes y consiguió su segundo triunfo consecutivo en su estadio. El árbitro fue Darío Herrera.

En el primer tiempo, Boca intentó dominar el juego con Leandro Paredes y Ander Herrera como principales ejes, mientras que el debutante Santiago Ascacíbar fue el más adelantado de los mediocampistas. Pese a que el Xeneize tuvo una mayor posesión de la pelota, no lograba inquietar al equipo santafesino, que durante varios fragmentos estuvo cómodo en el desarrollo del partido.

En este marco, el conjunto de la dupla técnica integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez buscó achicar los espacios para evitar que Boca ataque con claridad e incluso tuvo situaciones para convertir.

La primera chance de gol la tuvo Newell's, a través de un cabezazo de Armando Méndez que se fue cerca luego de un tiro de esquina. Luego, Ascacíbar contó con una posibilidad para abrir el marcador para el Xeneize, con un remate de zurda que salió desviado.

En tanto, Ander Herrera dispuso de una situación para convertir con una volea débil pero que exigió la intervención del arquero Gabriel Arias , mientras que luego Luciano Herrera cabeceó la pelota tras un centro de Facundo Guch , aunque no logró concretar el gol.

Santiago Ascacíbar Santiago Ascacíbar debutó en Boca. X (@LigaAFA)

Cuando el Xeneize no podía generar chances claras para convertir, nuevamente concretó con individualidades: Zeballos corrió unos metros con la pelota y se la cedió a Blanco, quien la picó sobre Arias para anotar a los 39 minutos. El tanto sacudió la fortaleza de Newell's, que estuvo dubitativo posteriormente e incluso los de Úbeda tuvieron una posibilidad para ampliar el marcador con un disparo de Juan Barinaga bloqueado por el arquero de la Lepra.

En tanto, Boca golpeó rápidamente en el segundo tiempo, ya que a los 11 minutos Paredes convirtió un tanto de penal tras una infracción de Saúl Salcedo sobre Ángel Romero, quien ingresó en el complemento y debutó en el equipo. Se trató de una situación bisagra para el encuentro, debido a que el Xeneize administró el juego con mayor control después del gol, mientras que la Lepra no reaccionó y expuso muchas dificultades para recuperar la pelota.

En este marco, el elenco de Orsi y Gómez tuvo apenas una chance para intentar descontar con un disparo sin potencia de Luciano, que atrapó Agustín Marchesín. Pese al control del partido, el equipo de Úbeda contó con escasas posibilidades para concretar el tercer tanto y su situación más nítida fue un remate de Romero, luego de un contraataque, que Arias capturó.

Con su victoria sobre la Lepra, Boca acumula seis puntos ya que previamente venció 1-0 a Deportivo Riestra y perdió 2-1 con Estudiantes en La Plata. Ahora, visitará a Vélez en Liniers el 8 de febrero desde las 22:15.

Por su parte, el equipo rosarino tiene apenas una unidad, ya que antes perdió 2-1 con Talleres y empató 1-1 con Independiente. Su próximo partido será contra Defensa y Justicia en el estadio Marcelo Bielsa, que se jugará el sábado a partir de las 22:15.

Mirá los goles de Boca vs. Newell's, por el torneo Apertura 2026

Embed - GOL DE PAREDES Y TRIUNFAZO XENEIZE ANTE LA LEPRA EN LA BOMBONERA | Boca 2-0 Newell's | RESUMEN

Boca vs. Newell's: formaciones