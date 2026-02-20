Boca y Racing igualan en La Bombonera por el Torneo Apertura El Xeneize buscará frente a la Academia mejorar su imagen futbolística, tras dos partidos sin triunfos y con el entrenador Úbeda en el ojo de la tormenta. Dirige el árbitro Leandro Rey Hilfer. Por + Seguir en







Edinson Cavani pelea ante la marca de Di Césare y Rodriguez. Boca recibe a Racing en La Bombonera por la 6ª fecha del Apertura. C5N

Tras una derrota en Liniers ante Velez (2-1) y un empate frente a Platense de local (0-0), el Xeneize no pasa su mejor momento en el plano deportivo y continuidad de su DT pende de un hilo. Por eso, el Sifón pateó el tablero y metió al uruguayo Edinson Cavani como titular en reemplazo de Ángel Romero, tras cinco meses. Además, por la ausencia de Leandro Paredes por lesión, cambia el esquema táctico: 4-4-2 será el dibujo del club de la Ribera.

Además, dispuso de los ingresos de Marcelo Weigandt, Milton Delgado y Tomás Belmonte en reemplazo de Juan Barinaga, Paredes y Lucas Janson en el Xeneize.

En cuanto al equipo de Gustavo Costas, no tuvo el inicio del año esperado con tres derrotas al hilo ante Gimnasia en el Bosque (1-2), Rosario Central en el Cilindro (1-2) y Tigre en Victoria (1-3), pero sus dos triunfos consecutivos contra Argentinos Juniors en Avellaneda (2-1) y Banfield de visitante (2-0) apagaron algunas críticas.

Boca vs. Racing en La Bombonera: las formaciones Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.