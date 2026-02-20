20 de febrero de 2026 Inicio
Boca y Racing igualan en La Bombonera por el Torneo Apertura

El Xeneize buscará frente a la Academia mejorar su imagen futbolística, tras dos partidos sin triunfos y con el entrenador Úbeda en el ojo de la tormenta. Dirige el árbitro Leandro Rey Hilfer.

Edinson Cavani pelea ante la marca de Di Césare y Rodriguez.

Boca recibe a Racing en La Bombonera por la 6ª fecha del Apertura.

Boca empata con Racing, en La Bombonera, por la 6ª fecha del Torneo Apertura. El Xeneize buscará cambiar la imagen futbolística, tras dos partidos sin victorias y con el entrenador Claudio Úbeda en el ojo de la tormenta. Enfrente estará La Academia, quien tiene un presente irregular en el campeonato. Dirige el árbitro Leandro Rey Hilfer.

Boca jugará frente a Racing el viernes por la sexta fecha del Torneo Apertura
Malas noticias en Boca: Paredes, descartado para el partido ante Racing

Tras una derrota en Liniers ante Velez (2-1) y un empate frente a Platense de local (0-0), el Xeneize no pasa su mejor momento en el plano deportivo y continuidad de su DT pende de un hilo. Por eso, el Sifón pateó el tablero y metió al uruguayo Edinson Cavani como titular en reemplazo de Ángel Romero, tras cinco meses. Además, por la ausencia de Leandro Paredes por lesión, cambia el esquema táctico: 4-4-2 será el dibujo del club de la Ribera.

Además, dispuso de los ingresos de Marcelo Weigandt, Milton Delgado y Tomás Belmonte en reemplazo de Juan Barinaga, Paredes y Lucas Janson en el Xeneize.

En cuanto al equipo de Gustavo Costas, no tuvo el inicio del año esperado con tres derrotas al hilo ante Gimnasia en el Bosque (1-2), Rosario Central en el Cilindro (1-2) y Tigre en Victoria (1-3), pero sus dos triunfos consecutivos contra Argentinos Juniors en Avellaneda (2-1) y Banfield de visitante (2-0) apagaron algunas críticas.

Boca vs. Racing en La Bombonera: las formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Racing: DT: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Maravilla Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Adam Bareiro llegará a Boca con un contrato de 3 años, con opción de extenderlo por uno más

Boca llegó a un acuerdo con Bareiro y se convertirá en el tercer refuerzo: cuándo podría debutar

Boca y Racing reeditan la semifinal del Apertura 2025

Boca recibe a Racing, en un choque clave que puede definir el futuro de Úbeda

Enzo Francescoli y Jorge Comas, figuras de River y Boca en la década del 80.

Fate, la marca de neumáticos que hizo historia patrocinando a River y Boca al mismo tiempo

La televisión mostró el tobillo de Leandro Paredes tras el partido con Platense.
play

Alarma en Boca: qué lesión tienen Paredes y Ascacíbar

Boca ya se prepara para su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate contra Platense

Boca jugó mal contra Platense y empató en la Bombonera.
play

Boca volvió a jugar mal y se fue silbado de la Bombonera: empató 0-0 con Platense

Horóscopo de hoy, sábado 21 de febrero

Horóscopo de hoy, sábado 21 de febrero

Hace 43 minutos
Facundo Arana se confesó tras su separación: ¿hay un nuevo romance? 

Facundo Arana se confesó tras su separación: ¿hay un nuevo romance?

Hace 50 minutos
Quién es Punch, el mono que se hizo viral tras ser rechazado por su manada

Quién es Punch, el mono que se hizo viral tras ser rechazado por su manada

Hace 1 hora
Hace 1 hora
La reforma laboral se va a tratar el viernes en el Senado. 

Reforma laboral: constitucionalistas anticipan impugnaciones judiciales tras su aprobación

Hace 1 hora