Internaron a un nene de 9 años tras ser mordido por una yarará en Córdoba

El ataque ocurrió cuando el niño intentó manipular al animal. El menor se encuentra estable y permanece internado en observación preventiva.

La serpiente reaccionó de forma defensiva y atacó la niño.

Un niño de 9 años fue internado de urgencia tras sufrir la mordedura de una serpiente yarará en San Agustín, localidad ubicada en el departamento Calamuchita. El incidente ocurrió durante la noche del domingo en un sector cercano al cementerio local, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

Según informaron fuentes policiales, el ataque se produjo de manera accidental en un área periférica de la población. El menor se encontraba en las inmediaciones del predio cuando entró en contacto con el reptil, lo que motivó el traslado inmediato por parte de sus familiares.

De acuerdo con el reporte oficial, la mordedura ocurrió cuando el niño intentó manipular al animal. Los voceros indicaron que el menor tuvo la "intención de devolverlo a su hábitat" natural, momento en el cual la serpiente reaccionó de forma defensiva y lo atacó.

Tras el episodio, la víctima fue asistida inicialmente en el hospital de San Agustín. Sin embargo, debido a la gravedad potencial del cuadro por el veneno de la yarará, los profesionales de la salud resolvieron su derivación inmediata al Hospital de Niños de la capital cordobesa.

En el centro de salud pediátrico de referencia, los médicos procedieron a suministrarle el suero antiofídico correspondiente. Este tratamiento es fundamental en las primeras horas tras un ataque para neutralizar las toxinas y evitar complicaciones sistémicas o locales.

Las autoridades del hospital confirmaron que el niño "se encuentra en buen estado general", tras la respuesta favorable al antídoto. No obstante, se informó que continuará internado bajo observación preventiva para monitorear su evolución clínica antes de otorgarle el alta médica.

