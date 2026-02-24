24 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

De la cárcel a la Copa Argentina: jugará contra Boca tras cumplir condena por abuso sexual

Se trata de Alexis Zárate, de 31 años, quien se incorporó a Gimnasia de Chivilcoy en el último mercado de pases y volverá a jugar al fútbol tras solicitar la libertad condicional, después de permanecer cinco años y un mes tras las rejas.

Por
Tras un largo proceso judicial

Tras un largo proceso judicial, el futbolista fue condenado en septiembre de 2017, aunque recién quedó preso en 2020.

El partido entre Boca y Gimnasia de Chivilcoy, por los 32vos de final de la Copa Argentina, tendrá un capítulo aparte por el regreso de Alexis Zárate, jugador del Lobo y condenado a seis años y medio de prisión por abuso sexual con acceso carnal. El lateral derecho, surgido en las Inferiores de Independiente, se encuentra en libertad condicional y volverá a jugar en el fútbol argentino tras casi ocho años.

Zárate, cuando fue condenado. 
Te puede interesar:

Tras recibir la libertad condicional, Alexis Zárate sueña con volver al fútbol

En el debut del Lobo de Chivilcoy ante el Xeneize, en su estreno en la Copa, Zárate jugará por primera vez desde su salida de la cárcel en agosto de 2025 y tras su fallida incorporación a Argentino de Quilmes, club que milita en la Primera B Metropolitana. El defensor fue denunciado en 2014 por abuso sexual por la entonces novia de su compañero de equipo Martín Benítez.

Según se determinó en el juicio oral, la víctima, Giuliana Peralta, fue atacada por Zárate mientras dormía. Tras un largo proceso judicial, el futbolista fue condenado en septiembre de 2017, aunque recién quedó preso en 2020, cuando la Cámara de Casación dejó firme el fallo de primera instancia.

alexis zarate preso
Zárate fue condenado a 6 años y medio de prisión por abuso sexual agravado a la novia de su excompañero en Independiente, Martín Benítez.

Zárate fue condenado a 6 años y medio de prisión por abuso sexual agravado a la novia de su excompañero en Independiente, Martín Benítez.

Abuso, condena y libertad condicional: el recorrido de Zárate por la Justicia

El hecho que originó la sentencia ocurrió el 16 de marzo de 2014 y, a partir de la denuncia, fue apartado del plantel profesional de Independiente. Luego tuvo dos préstamos consecutivos en Temperley. En 2017, cuando el caso llegó a juicio y Zárate fue encontrado culpable, el Gasolero lo separó del plantel. El jugador, sin embargó, apeló el fallo y se fue a jugar al FK Liepaja de Letonia.

Sin embargo, tras quedar firme la sentencia, Zárate permaneció alojado en la Unidad Penal 19 de Saavedra, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Si bien el cómputo original de la pena indicaba que debía permanecer en prisión hasta principios de 2027, su situación legal cambió recientemente debido a beneficios procesales.

En enero de 2025, el futbolista solicitó la libertad condicional, beneficio que se concretó efectivamente en agosto de 2025 tras haber cumplido 5 años y un mes tras las rejas. Actualmente, Zárate se encuentra transitando un plazo de un año y tres meses de libertad bajo condiciones de buena conducta, lo que le ha permitido reinsertarse en la práctica profesional del fútbol.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Boca jugará frente a Gimnasia Chivilcoy en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.

Boca y un partido de alto voltaje ante Gimnasia de Chivilcoy

La Bombonera, sede oficial del club, dede donde se emitió el comunicado. 

Boca expresó su apoyo a la AFA y se sumará al paro de clubes de la Liga Profesional

Soy hincha de Boca: el video que se viralizó del Chacho Coudet revelando de qué club es hincha

¿Hincha de Boca? Mientras se acerca a River, se viralizó un video del Chacho Coudet en el que revela de qué cuadro es

El modelo puede acelera de 0 a 100 km/h en 4,2 segundos.

Imponente: cuánto sale el Mercedes Benz que se compró Paredes en Argentina

El uruguayo de 39 años fue silbado junto a todo el equipo en La Bombonera.

Tras los silbidos en La Bombonera, Cavani lanzó un fuerte mensaje a los hinchas de Boca

Nández contó la frase de Riquelme que ilusiona a Boca.

Fue muy querido en Boca y contó los secretos de la charla que tuvo con Riquelme: "Me dijo si iba a seguir de vacaciones en Arabia"

Rating Cero

Andrea del Boca llorando en su cama el primer día de Gran Hermano.
play

Gran Hermano: Andrea del Boca quebró en llanto en el primer día por extrañar a su familia

El programa que conducía la actriz tuvo escaso rating en 2026.

Duro revés para Eugenia Tobal: "Son muchos trabajos que se pierden"

La nueva edición del festival de rock tiene una amplia grilla de artistas.

Rock en Baradero 2026: anunciaron la grilla del festival que se realizará en el Anfiteatro municipal

Susana Giménez subió a su Instagram la interacción con el fan que se tatuó su cara.

Un fan se tatuó la cara de Susana Giménez en la pierna y la diva lo consideró "una genialidad"

A menos de 24 horas del comienzo del reality ya hay odiados y preferidos por el público de redes.

Gran Hermano: quiénes son los odiados y los intocables de la casa según las redes

Ana Rosenfeld y Wanda Nara.

Bombazo: revelan que la casa del padre de Mauro Icardi "está a nombre de Wanda Nara"

últimas noticias

play
La víctima fue hallada ensangrentada en la calle por un vecino que salió a sacar la basura. 

Crimen de Malena Maidana: detuvieron a tres profesionales de la salud por robar una prueba de la investigación

Hace 12 minutos
El Gobierno recibió al Grupo de los 6.

El Gobierno recibió al Grupo de los 6 con el foco puesto en la reforma laboral y el plan económico

Hace 21 minutos
play
Andrea del Boca llorando en su cama el primer día de Gran Hermano.

Gran Hermano: Andrea del Boca quebró en llanto en el primer día por extrañar a su familia

Hace 35 minutos
orge Alberto Mendieta es sindicado como el líder de una red narcocriminal que operaba en la capital provincial.

Capturaron en Santa Fe a Jorge "Turu" Mendieta, el líder narco más buscado de la provincia

Hace 36 minutos
Medios israelíes difundieron la llegada de los doce aviones de guerra de Estados Unidos.

Estados Unidos subió la tensión con Irán: envió 12 aviones de guerra a Medio Oriente

Hace 38 minutos