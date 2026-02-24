De la cárcel a la Copa Argentina: jugará contra Boca tras cumplir condena por abuso sexual Se trata de Alexis Zárate, de 31 años, quien se incorporó a Gimnasia de Chivilcoy en el último mercado de pases y volverá a jugar al fútbol tras solicitar la libertad condicional, después de permanecer cinco años y un mes tras las rejas. Por + Seguir en







Tras un largo proceso judicial, el futbolista fue condenado en septiembre de 2017, aunque recién quedó preso en 2020.

El partido entre Boca y Gimnasia de Chivilcoy, por los 32vos de final de la Copa Argentina, tendrá un capítulo aparte por el regreso de Alexis Zárate, jugador del Lobo y condenado a seis años y medio de prisión por abuso sexual con acceso carnal. El lateral derecho, surgido en las Inferiores de Independiente, se encuentra en libertad condicional y volverá a jugar en el fútbol argentino tras casi ocho años.

En el debut del Lobo de Chivilcoy ante el Xeneize, en su estreno en la Copa, Zárate jugará por primera vez desde su salida de la cárcel en agosto de 2025 y tras su fallida incorporación a Argentino de Quilmes, club que milita en la Primera B Metropolitana. El defensor fue denunciado en 2014 por abuso sexual por la entonces novia de su compañero de equipo Martín Benítez.

Según se determinó en el juicio oral, la víctima, Giuliana Peralta, fue atacada por Zárate mientras dormía. Tras un largo proceso judicial, el futbolista fue condenado en septiembre de 2017, aunque recién quedó preso en 2020, cuando la Cámara de Casación dejó firme el fallo de primera instancia.

alexis zarate preso Zárate fue condenado a 6 años y medio de prisión por abuso sexual agravado a la novia de su excompañero en Independiente, Martín Benítez. Abuso, condena y libertad condicional: el recorrido de Zárate por la Justicia El hecho que originó la sentencia ocurrió el 16 de marzo de 2014 y, a partir de la denuncia, fue apartado del plantel profesional de Independiente. Luego tuvo dos préstamos consecutivos en Temperley. En 2017, cuando el caso llegó a juicio y Zárate fue encontrado culpable, el Gasolero lo separó del plantel. El jugador, sin embargó, apeló el fallo y se fue a jugar al FK Liepaja de Letonia.

Sin embargo, tras quedar firme la sentencia, Zárate permaneció alojado en la Unidad Penal 19 de Saavedra, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Si bien el cómputo original de la pena indicaba que debía permanecer en prisión hasta principios de 2027, su situación legal cambió recientemente debido a beneficios procesales.