Imponente: cuánto sale el Mercedes Benz que se compró Leandro Paredes en Argentina

El mediocampista de Boca y la Selección argentina sumó un auto de alta gama mientras se recupera de su lesión.

El modelo puede acelera de 0 a 100 km/h en 4

El modelo puede acelera de 0 a 100 km/h en 4,2 segundos.

  • Leandro Paredes sumó un nuevo vehículo de alta gama tras su regreso al país.

  • Se trata de un modelo deportivo reciente de la firma alemana, con prestaciones de alto rendimiento.

  • El valor de mercado del automóvil supera ampliamente los 200 mil dólares, según la cotización.

  • La compra se dio en paralelo a su presente en el fútbol local, donde mantiene uno de los contratos más elevados.

El regreso de Leandro Paredes al fútbol argentino no solo generó repercusión por el momento de su carrera en el que volvió al club que lo formó, sino también fuera de la cancha. En los últimos días se conoció la compra de un auto de lujo que expone su perfil que empezó a construir desde que llegó a Europa.

Boca jugará frente a Gimnasia Chivilcoy en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.
Te puede interesar:

Boca y un partido de alto voltaje ante Gimnasia de Chivilcoy

A los 31 años, el volante decidió volver al país para vestir nuevamente la camiseta de Boca, con la intención de aportar experiencia y liderazgo. Su trayectoria previa incluyó pasos por instituciones destacadas del continente europeo como Zenit Saint Petersburg, AS Roma, Paris Saint-Germain y Juventus FC.

Ese recorrido internacional, junto con un contrato vigente hasta diciembre de 2028 y uno de los salarios más altos del ámbito local, explica la posibilidad de acceder a este tipo de autos exclusivos.

Mercedes-AMG CLE

Cuánto sale el Mercedes Benz que compró Leandro Paredes

El futbolista compró un Mercedes-AMG CLE cero kilómetro, un modelo deportivo lanzado por Mercedes-Benz en 2024. La marca lo presenta como un vehículo orientado al rendimiento y al confort, con una propuesta enfocada en la innovación tecnológica y la potencia.

Su precio de referencia ronda los 229.000 dólares, aunque en el mercado puede encontrarse por cifras cercanas a los u$s190.000, según el concesionario y la operación que se realice. La unidad se la compró a un vendedor del concesionario Besten, ubicado en San Isidro, quien mostró la entrega a través de sus redes sociales.

Mercedes-AMG CLE

En cuanto a sus prestaciones, el modelo alcanza una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 km/h en 4,2 segundos. Estas cifras se explican por sus 449 caballos de fuerza, que lo ubican dentro del segmento de deportivos de alta performance.

Mientras disfruta de esta nueva compra, el mediocampista se está recuperando de una molestia que arrastra desde diciembre de 2025, por lo que tuvo que detener la actividad después de haber disputado varios partidos con dolor.

