Mar del Plata: escapó de un control, atropelló a una ciclista y se estrelló contra una pared El auto chocó contra un muro publicitario y se incendió por completo. El conductor quedó detenido; la mujer que iba en bicicleta sufrió fracturas.







El auto quedó reducido a chatarra.

Un hombre fue detenido este martes en Mar del Plata tras protagonizar una persecución que culminó con un grave accidente vial. El incidente se desencadenó cuando efectivos de la Prefectura Naval Argentina intentaron interceptar un Ford Fiesta, cuyo conductor desobedeció la orden y emprendió una huida a alta velocidad por las calles de la zona.

Según informó el diario La Capital, durante el escape, el automovilista atropelló a una mujer que circulaba en bicicleta. Según confirmaron fuentes del operativo, la víctima "sufrió fracturas" y debió recibir asistencia inmediata por parte de una ambulancia del SAME, mientras que las fuerzas de seguridad procedieron a la aprehensión del responsable en el lugar del impacto.

La trayectoria del vehículo finalizó abruptamente al colisionar contra un muro publicitario en una esquina. A raíz del fuerte choque, el automóvil se incendió por completo, lo que generó una situación de peligro debido a que las llamas "amenazaban con propagarse para una casa lindante", obligando a la intervención urgente de una dotación de bomberos.

choque mar del plata Mientras el conductor era puesto bajo custodia, los efectivos constataron que un segundo ocupante del Ford Fiesta "logró escapar a pie por la zona". Las autoridades mantienen un operativo de búsqueda en las inmediaciones para dar con el paradero del cómplice, quien se dio a la fuga en medio de la confusión generada por el incendio.

El procedimiento quedó bajo investigación judicial para determinar las causas que originaron la evasión inicial y evaluar las responsabilidades penales del detenido por las lesiones causadas a la ciclista. El vehículo, reducido a chatarra por el fuego, fue secuestrado para la realización de las pericias correspondientes.