Boca volvió a jugar mal y se fue silbado de la Bombonera: empató 0-0 con Platense por el torneo Apertura 2026

El Xeneize no repuntó su nivel e igualó con el Calamar en su estadio, por lo que se retiró del campo de juego con reproches de sus hinchas. Leandro Paredes pidió el cambio en el segundo tiempo por una molestia y Edinson Cavani sumó sus primeros minutos en el año. Ahora, los de Claudio Úbeda recibirán a Racing.

Boca volvió a jugar un mal partido y empató 0-0 con Platense en la Bombonera , en el marco de la fecha 5 de la zona A del torneo Apertura 2026. De esta manera, el Xeneize no pudo volver al triunfo tras la derrota con Vélez ni acercarse a los primeros puestos de la tabla de posiciones. El árbitro fue Sebastián Zunino.

En el primer tiempo, Platense se plantó en la Bombonera y dificultó el circuito del juego de Boca, especialmente con un bloqueo a Leandro Paredes , quien no influyó. Por este motivo, el Xeneize expuso complicaciones para recuperar la pelota, mientras que el Calamar buscó aprovechar las imprecisiones del equipo de Claudio Úbeda.

En este marco, las pocas chances de gol de Boca fueron debido a situaciones aisladas, como un disparo de Miguel Merentiel que se fue desviado, un remate desde afuera del área de Williams Alarcón y un cabezazo de Lucas Janson tras un centro de Ángel Romero tapado que fue tapado por Matías Borgogno , lo que se trató de la posibilidad más nítida del Xeneize.

Por su parte, el conjunto de Walter Zunino contó con la ocasión más manifiesta mediante un tiro de Juan Ignacio Saborido desviado en Juan Barinaga que se estrelló en el palo, un intento de Maximiliano Amarfil desde afuera del área que salió por arriba del arco y otro remate por encima del travesaño del lateral derecho del elenco de Vicente López, quien sorpresivamente fue el jugador con más chances para anotar.

En tanto, Platense se replegó unos metros en el complemento, lo que le permitió al Xeneize tener una posesión de la pelota más clara. Sin embargo, los de Úbeda no encontraron la manera de profundizar el juego, pese a una leve mejoría durante los primeros minutos.

En este marco, Boca tuvo una ráfaga de situaciones: primero, Janson volvió a tener una clara ocasión con un remate de zurda bloqueado por Borgogno, mientras que luego Merentiel buscó con un tiro cruzado tras un pase de Alarcón que se fue desviado.

Boca vs. Platense Boca empató con Platense en la Bombonera. X (@caplatense)

También Paredes, quien sobre el final del partido fue sustituido por Milton Delgado debido a una molestia en su tobillo, intentó con un remate desde afuera del área que no tuvo buena dirección. Las búsquedas del Xeneize diluyeron con los minutos y no gravitó el mediocampo, por lo que fue neutralizado por el Calamar.

Debido al flojo desempeño colectivo, Úbeda realizó modificaciones ofensivas en el equipo, debido a que ingresaron el uruguayo Edinson Cavani, quien concentró por primera vez en el año después de recuperarse de una lumbalgia, Tomás Aranda y Gonzalo Gelini, quien tuvo una clara posibilidad para convertir con un cabezazo luego de un centro de Lautaro Blanco, que salió desviado.

En tanto, los simpatizantes del equipo de La Ribera silbaron a los futbolistas mientras se retiraban del campo de juego después de que terminara el encuentro, en señal de reprobación por sus desempeños.

Con la igualdad contra el conjunto de Vicente López, Boca se ubica en la séptima posición de la zona A del Apertura con siete puntos. Ahora, recibirá a Racing el viernes a las 20, lo que promete ser uno de los cruces más atractivos de la sexta fecha del torneo ya que es uno de los clásicos del fútbol argentino.

Por su parte, Platense se sitúa en el quinto puesto con ocho unidades y en su próximo partido recibirá a Barracas Central. El encuentro se llevará adelante el sábado desde las 17.

