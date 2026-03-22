22 de marzo de 2026 Inicio
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Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra Instituto

El Xeneize venció a la Gloria en la Bombonera y volvió a la victoria luego de dos empates consecutivos. Ahora, se preparará para su siguiente partido.

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Boca ya se prepara para su próximo partido.

Boca ya se prepara para su próximo partido.

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Boca derrotó 2-0 a Instituto en la Bombonera con goles de Tomás Aranda y Adam Bareiro por la fecha 12 de la zona A del torneo Apertura 2026, por lo que volvió a ganar un partido luego de dos empates consecutivos. Ahora, se preparará para su siguiente cruce.

Tomás Aranda convirtió su primer gol en Boca.
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leandro paredes
Leandro Paredes, la gran figura de Boca.

Leandro Paredes, la gran figura de Boca.

El último encuentro entre el Xeneize y la T se produjo el 23 de noviembre de 2025 por los octavos de final del torneo Clausura 2025, cuando el equipo de La Ribera se impuso 2-0 en La Boca con un doblete del uruguayo Miguel Merentiel y accedió a la siguiente instancia.

Por lo pronto, el plantel de Boca, dirigido técnicamente por Claudio Úbeda, se prepara para regresar a los entrenamientos y prepararse para el partido con Talleres, en el que buscará hilvanar su segundo triunfo consecutivo y acercarse a los primeros puestos de la zona A del Apertura.

Cuánto dinero podría ganar Boca por jugar la Copa Libertadores 2026

Tras un período de dos años de ausencia en el máximo certamen, Boca vuelve a participar de la Copa Libertadores con el objetivo de conquistar la séptima y, en el camino, embolsar una cifra millonaria en 2026.

La participación en la fase de grupos garantiza un piso de ingresos que supera ampliamente a cualquier otro torneo regional. Por el solo hecho de disputar sus tres partidos de local en La Bombonera durante esta instancia, el club recibirá 6 millones de dólares (un millón por cada uno de los seis encuentros totales de la fase).

A esto se le suma el "plus por partido ganado", un incentivo de 330.000 dólares por cada victoria obtenida en esta etapa, lo que premia la eficiencia deportiva.

A medida que el equipo avance en el cuadro, los premios se vuelven exponenciales. Acceder a los octavos de final le reportará otros 1.25 millones, mientras que llegar a cuartos suma 1.7 millones adicionales. Si el Xeneize logra meterse entre los cuatro mejores del continente, el premio por las semifinales es de 2.3 millones. El gran salto ocurre en la final: el subcampeón se lleva un consuelo de 7 millones, mientras que el gran campeón de América alzará, además del trofeo, un cheque de 23 millones de dólares.

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