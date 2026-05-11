One love: Bob Marley y su otra gran pasión, el fútbol

El músico jamaiquino era fanático de la pelota: le gustaba jugar durante sus giras por Europa, tenía de ídolo a Pelé y admiraba al argentino Osvaldo Ardiles. A 45 años de su muerte, sus seguidores mantienen su presencia con tributos en diferentes estadios de Argentina y el mundo.

A pocos metros del Estadio Nacional de Kingston , la capital de Jamaica , se encuentra una gigantesca estatua de bronce de Bob Marley . La presencia allí no es casualidad. El ícono del reggae, que llevó la música de la isla a todo el mundo, tenía otra gran pasión: el fútbol . Por eso, desde 1985, el monumento custodia a la casa de la Selección jamaiquina.

Tiene una trágica historia, llegó a jugar en Francia y hoy sueña con jugar el Mundial 2026: de quién se trata

"El fútbol es libertad, me ayuda despejar mi mente" , explicó durante la década del 70. Robert Nesta Marley jugaba habitualmente con la redonda. De chico lo hacía en Nine Mile, la pequeña aldea del norte de Jamaica donde nació el 6 de febrero de 1945. También lo practicó más tarde en las calles de Kingston, donde se mudó con su madre. Y corrió detrás de la pelota en Inglaterra, Francia, España y cualquier país que visitaba para dar conciertos.

El artista tenía como ídolo a Pelé , cuentan que simpatizaba por Santos debido a O Rei, pero también era hincha del humilde club Boys Town FC de su país natal. Así lo reveló Allan Skill Cole , referente del fútbol jamaiquino que también trabajó como manager en las giras musicales de Marley. "Una vez jugamos juntos en el Estadio Nacional de Jamaica y para el fue cumplir un sueno" , reveló en una entrevista.

El monumento a Marley en las afueras del Parque Independencia, donde está el Estadio Nacional de Kingston.

¿Cómo se generó la devoción de Bob por el fútbol? La respuesta está en sus genes. Era hijo de Norval Marley , un jamaicano blanco de ascendencia inglesa, que trabajaba como capitán de los Marines Reales -la infantería de la británica- y era hincha de Liverpool. Este hombre de 60 años reconoció a Robert Nesta y le dio su apellido, pero prácticamente no tuvo relación con su hijo y cortó el lazo con Cedella Booker , la joven madre. A pesar de la distancia, el músico atribuía su gusto por este deporte -poco popular en la isla caribeña- a su padre.

Dentro de su conexión con el fútbol, una de las teorías sobre su fallecimiento, marca el origen del cáncer en una partido. Era 1977, Marley hacía una gira en Francia por el disco Exodus, y jugó un picado en el que recibió un pisotón en su pie derecho. Se le generó un melanoma debajo de una uña. La enfermedad avanzó, se negó a realizar un tratamiento, y falleció el 11 de mayo de 1981 con sus jóvenes 36 años.

Bob Marley fútbol

Más allá de su partida física, el vínculo entre Bob Marley y el fútbol continúa. En diferentes partes del mundo aparecieron banderas en los estadios. En Argentina, por ejemplo, la hinchada de River confeccionó un trapo con su imagen. También se vieron cuatro banderas en la tribuna de Nueva Chicago, una con la leyenda One love, uno de sus icónicos temas.

Lo mismo sucede en Europa. En Países Bajos, los hinchas de Ajax adoptaron la canción Three little birds como su himno. Además, en 2021 el cub de Amsterdam le rindió homenaje con una camiseta negra y los colores verde, amarillo y rojo por el movimiento rastafari. Lo mismo había hecho el elenco irlandés Bohemian, pero la vestimenta fue prohibida por no contar con los derechos de la imagen de Bob. Y los fanáticos de Olympique Marsella de Francia le hicieron una bandera, que tiene al cantante con un cigarrillo y le lanzan humo.

Bandera Bob Marley en Chicago Glorioso Chicago

Ardiles: "Un artista supremo y un ser humano maravilloso"

Campeón del mundo con la Selección argentina en 1978 y uno de los máximos ídolos de Tottenham Hotspur, Osvaldo Ardiles dejó una huella en el fútbol y fue uno de los referentes de Bob Marley. El artista era simpatizante del conjunto inglés, que tenía como figuras al "Pitón" y a Julio Ricardo Villa, el otro argentino que vistió la camiseta blanca.

Ardiles y Bob Marley El "Pitón" durante la presentación de la película sobre el cantante.

"ÉL pasaba mucho por Londres y se hizo hincha de Tottenham. Jugaba mucho al fútbol con sus amigos y banda. Se identificó conmigo porque somos latinoamericanos, inclusive por la forma en que jugaba, era habilidoso. Manifestó que me admiraba", contó Ardiles en diálogo con el periodista Matías Martin.

"Fui a ver el estreno de la película sobre Bob Marley. Simplemente excepcional. Muy apropiado para un artista supremo y un ser humano maravilloso. No era un mal jugador de fútbol tampoco, ya que el fútbol es la conexión entre él y THFC y yo", describió el cordobés que vistió las camisetas de Instituto y Huracán.

Bob Marley jugó con dos jugadores argentinos en Francia

Oscar y Enzo Trossero en Nantes Víctor y Enzo Trossero durante su estadía en Nantes.

El 2 de julio de 1980, el plantel de Nantes se encontraba en una práctica en el predio de Joneliere. En ese momento, se acercó un micro, del que bajaron el cantante Bob Marley y los músicos de The Wailers. Los jamaiquinos se encontraban de gira en Francia y brindarían un recital en el centro de exposiciones Beaujoire de la ciudad francesa.

"Ellos viajaban en un colectivo especial, donde vivían. Entonces, vinieron a una práctica y jugamos un partido con Bob Marley. Hay un muchacho, Eduardo Bargas, que es hermano de Hugo, exjugador de Chacarita y la Selección que estuvo en Francia. Hace poco me mandó una foto de ese día", recordó Enzo Trossero en diálogo con C5N. El Vikingo destacó que, en ese momento, "Nantes y Saint Etienne, donde jugaban Osvaldo Piazza y Michel Platini, eran los dos mejores equipos de Francia".

Los Trossero, Enzo y Víctor, formaron parte de aquel momento. Pero fue Nito quien quedó inmortalizado en una fotografía, ya que aparece detrás de Marley y el legendario francés Henri Michel, quien tiene una camiseta similar a la de River. Tiempo después, el cantante jamaiquino moriría y le daría paso a la leyenda.