Tiene una trágica historia, llegó a jugar en Francia y hoy sueña con jugar el Mundial 2026: de quién se trata Ese cambio de mentalidad marcó un punto de inflexión que impulsó su crecimiento deportivo y lo llevó a destacarse dentro del fútbol francés. Por + Seguir en







La historia de Estéban Lepaul está atravesada por la resiliencia y la superación personal. Getty Images

Estéban Lepaul atravesó una dura pérdida familiar y transformó ese dolor en motivación para seguir creciendo en el fútbol profesional.

El delantero francés se formó en Europa, donde ganó experiencia, fortaleza mental y mejoró su capacidad goleadora.

Tras años de esfuerzo y perseverancia, logró consolidarse como un atacante destacado y competitivo.

Su gran presente lo posiciona como una posible opción para futuras convocatorias de la Selección de fútbol de Francia rumbo al Mundial 2026. La historia de Estéban Lepaul se convirtió en un ejemplo de superación dentro del fútbol internacional. El delantero atravesó momentos personales muy difíciles desde joven, experiencias que marcaron profundamente su carácter y lo obligaron a reinventarse para seguir persiguiendo el sueño de llegar a la élite. Esa fortaleza emocional fue clave para animarse a dar el salto hacia Europa y continuar su desarrollo en el exigente fútbol francés, donde logró sumar experiencia, mejorar su técnica y potenciar su capacidad goleadora.

Luego de esa etapa de crecimiento profesional, Lepaul regresó con mayor madurez y comenzó a consolidarse como un atacante capaz de marcar diferencias en ofensiva. Su evolución dentro del campo refleja años de esfuerzo, disciplina y perseverancia, demostrando que los obstáculos personales también pueden convertirse en una fuente de motivación para alcanzar objetivos cada vez más ambiciosos.

Estéban Lepaul Esa experiencia le permitió desarrollar una gran fortaleza mental y adaptarse a la exigencia física y táctica del fútbol europeo, transformándose en un delantero cada vez más completo y competitivo. Getty Images

Con el Copa Mundial de la FIFA 2026 en el horizonte, el nombre de Lepaul empieza a ganar fuerza como una posible alternativa para futuras convocatorias nacionales. El delantero mantiene intacta la ilusión de representar a Selección de fútbol de Francia y continúa trabajando para transformar esa meta en realidad, respaldado por una historia de resiliencia que hoy inspira tanto dentro como fuera de la cancha.

Cuál es la emocionante historia de Estéban Lepaul La historia de Estéban Lepaul está atravesada por la resiliencia y la superación personal. El delantero francés sufrió una dura pérdida con la muerte de su padre, el exfutbolista Fabrice Lepaul, un hecho que marcó profundamente su vida y se convirtió en el impulso emocional que lo llevó a redoblar esfuerzos para triunfar en el fútbol profesional. Desde entonces, cada paso en su carrera pasó a representar también una forma de homenaje familiar y una motivación constante para alcanzar la élite.

Estéban Lepaul La historia de Estéban Lepaul está atravesada por la resiliencia y la superación personal. Getty Images Su recorrido deportivo no fue sencillo. Luego de formarse en importantes estructuras del fútbol francés, Lepaul tuvo que reconstruir su camino desde categorías menores antes de consolidarse como atacante profesional. Esa experiencia le permitió desarrollar una gran fortaleza mental y adaptarse a la exigencia física y táctica del fútbol europeo, transformándose en un delantero cada vez más completo y competitivo. En la actualidad, el atacante atraviesa el mejor momento de su carrera y comienza a aparecer como una opción interesante pensando en futuras convocatorias de la Selección de fútbol de Francia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su historia de vida, marcada por el dolor, la perseverancia y el esfuerzo constante, lo convirtió en un ejemplo de lucha dentro y fuera de la cancha.