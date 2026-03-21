Independiente, al rojo vivo: Talleres le dio vuelta el partido y la hinchada explotó a días del clásico El Rojo perdió 2-1 en el Libertadores de América, volvió a dejar una mala imagen y se fue silbado por todo el estadio. Lo ganaba con gol de Ávalos, pero un error de su arquero Rey y aciertos en los cambios de su exentrenador Tevez lo dejaron sin nada. La próxima fecha visitará a Racing. Por + Seguir en







El festejo de Talleres tras el triunfazo en Avellaneda.

Independiente cayó por 2-1 ante Talleres de Córdoba, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Apertura. El Rojo volvió a dejar una pésima imagen futbolística y se fue silbado por todo el estadio a días del clásico con Racing. Lo ganaba con gol de Gabriel Ávalos, pero un error de su arquero Rodrigo Rey derivó en el empate de Augusto Schott, y el pibe Valentín Dávila sobre el final le dio la victoria a la T en Avellaneda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/2035521195777421391&partner=&hide_thread=false Final del partido. pic.twitter.com/2V1kYVpQdW — C. A. Independiente (@Independiente) March 22, 2026 De un tiempo a esta parte, el peor rival de Independiente es el propio equipo de Avellaneda. Propone buen juego, tiene al goleador del campeonato, jugadores para ser protagonista; sin embargo, entra en una vorágine en cada encuentro que lo deja sin puntos, con los hinchas explotando de bronca y un DT como Gustavo Quinteros en la cuerda floja, tras cosechar un punto de los últimos nueve.

El partido frente a los cordobeses no fue la excepción y, a pesar de un muy buen primer tiempo donde mereció mucho más, con Ignacio Malcorra como manija del equipo y Lautaro Millán a puro desequilibrio, el local no pudo marcar la diferencia. La T había convertido de la mano de Giovanni Baroni a los 19 minutos, pero el árbitro Hernán Mastrángelo cobró falta previa de Ronaldo Martínez sobre Santiago Arias.

independiente talleres Ignacio Malcorra fue de mayor a menor como todo Independiente. El segundo tiempo comenzó a pedir de Independiente, con el gol de un intratable Ávalos, que llegó a 7 tantos y es el máximo anotador del Torneo Apertura, tras un rebote del arquero Guido Herrera. La gran actualidad del paraguayo le valió la convocatoria a la Selección en esta fecha FIFA. Parecía que el local se llevaba puesto a Talleres.

Como esto es fútbol, en el peor momento de la visita llegó el empate. Tras un tiro de esquina, el cuestionado Rey salió mal a cortar el centro y el ex-Platense Schott la mandó a guardar de cabeza. Para colmo, el exentrenador del Rojo Carlos Tevez acertó con los cambios y mandó a la joya Dávila y al colombiano Diego Valoyes que, sobre el final, fueron los protagonistas del gol de la victoria y desataron la locura de los cordobeses. Los silbidos y la bronca del hincha de Independiente no tardó en llegar y, tras el pitazo final, la lluvia de insultos fue incesante.