Independiente, al rojo vivo: Talleres le dio vuelta el partido y la hinchada explotó a días del clásico
El Rojo perdió 2-1 en el Libertadores de América, volvió a dejar una mala imagen y se fue silbado por todo el estadio. Lo ganaba con gol de Ávalos, pero un error de su arquero Rey y aciertos en los cambios de su exentrenador Tevez lo dejaron sin nada. La próxima fecha visitará a Racing.
El festejo de Talleres tras el triunfazo en Avellaneda.
Independiente cayó por 2-1 ante Talleres de Córdoba, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Apertura. El Rojo volvió a dejar una pésima imagen futbolística y se fue silbado por todo el estadio a días del clásico con Racing. Lo ganaba con gol de Gabriel Ávalos, pero un error de su arquero Rodrigo Rey derivó en el empate de Augusto Schott, y el pibe Valentín Dávila sobre el final le dio la victoria a la T en Avellaneda.
De un tiempo a esta parte, el peor rival de Independiente es el propio equipo de Avellaneda. Propone buen juego, tiene al goleador del campeonato, jugadores para ser protagonista; sin embargo, entra en una vorágine en cada encuentro que lo deja sin puntos, con los hinchas explotando de bronca y un DT como Gustavo Quinteros en la cuerda floja, tras cosechar un punto de los últimos nueve.
El partido frente a los cordobeses no fue la excepción y, a pesar de un muy buen primer tiempo donde mereció mucho más, con Ignacio Malcorra como manija del equipo y Lautaro Millán a puro desequilibrio, el local no pudo marcar la diferencia. La T había convertido de la mano de Giovanni Baroni a los 19 minutos, pero el árbitro Hernán Mastrángelo cobró falta previa de Ronaldo Martínez sobre Santiago Arias.
El segundo tiempo comenzó a pedir de Independiente, con el gol de un intratable Ávalos, que llegó a 7 tantos y es el máximo anotador del Torneo Apertura, tras un rebote del arquero Guido Herrera. La gran actualidad del paraguayo le valió la convocatoria a la Selección en esta fecha FIFA. Parecía que el local se llevaba puesto a Talleres.
Como esto es fútbol, en el peor momento de la visita llegó el empate. Tras un tiro de esquina, el cuestionado Rey salió mal a cortar el centro y el ex-Platense Schott la mandó a guardar de cabeza. Para colmo, el exentrenador del Rojo Carlos Tevez acertó con los cambios y mandó a la joya Dávila y al colombiano Diego Valoyes que, sobre el final, fueron los protagonistas del gol de la victoria y desataron la locura de los cordobeses. Los silbidos y la bronca del hincha de Independiente no tardó en llegar y, tras el pitazo final, la lluvia de insultos fue incesante.
De esta manera, el Rojo se alejó de la lucha por los primeros lugares, mientras que su rival quedó en la quinta posición de la Zona A con 18 puntos. La revancha para Independiente será en Copa Argentina, el próximo viernes 27 de marzo frente a Atenas de Río Cuarto, equipo del Torneo Federal A, por los 32avos de final. Luego, Racing, en un clásico a todo o nada.
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