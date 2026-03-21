22 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Independiente, al rojo vivo: Talleres le dio vuelta el partido y la hinchada explotó a días del clásico

El Rojo perdió 2-1 en el Libertadores de América, volvió a dejar una mala imagen y se fue silbado por todo el estadio. Lo ganaba con gol de Ávalos, pero un error de su arquero Rey y aciertos en los cambios de su exentrenador Tevez lo dejaron sin nada. La próxima fecha visitará a Racing.

Por
El festejo de Talleres tras el triunfazo en Avellaneda.

El festejo de Talleres tras el triunfazo en Avellaneda.

Independiente cayó por 2-1 ante Talleres de Córdoba, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Apertura. El Rojo volvió a dejar una pésima imagen futbolística y se fue silbado por todo el estadio a días del clásico con Racing. Lo ganaba con gol de Gabriel Ávalos, pero un error de su arquero Rodrigo Rey derivó en el empate de Augusto Schott, y el pibe Valentín Dávila sobre el final le dio la victoria a la T en Avellaneda.

Independiente y Racing animan el supersábado de acción
Te puede interesar:

Independiente y Racing se enfrentan a Talleres y Belgrano por el torneo Apertura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/2035521195777421391&partner=&hide_thread=false

De un tiempo a esta parte, el peor rival de Independiente es el propio equipo de Avellaneda. Propone buen juego, tiene al goleador del campeonato, jugadores para ser protagonista; sin embargo, entra en una vorágine en cada encuentro que lo deja sin puntos, con los hinchas explotando de bronca y un DT como Gustavo Quinteros en la cuerda floja, tras cosechar un punto de los últimos nueve.

El partido frente a los cordobeses no fue la excepción y, a pesar de un muy buen primer tiempo donde mereció mucho más, con Ignacio Malcorra como manija del equipo y Lautaro Millán a puro desequilibrio, el local no pudo marcar la diferencia. La T había convertido de la mano de Giovanni Baroni a los 19 minutos, pero el árbitro Hernán Mastrángelo cobró falta previa de Ronaldo Martínez sobre Santiago Arias.

independiente talleres
Ignacio Malcorra fue de mayor a menor como todo Independiente.

Ignacio Malcorra fue de mayor a menor como todo Independiente.

El segundo tiempo comenzó a pedir de Independiente, con el gol de un intratable Ávalos, que llegó a 7 tantos y es el máximo anotador del Torneo Apertura, tras un rebote del arquero Guido Herrera. La gran actualidad del paraguayo le valió la convocatoria a la Selección en esta fecha FIFA. Parecía que el local se llevaba puesto a Talleres.

Como esto es fútbol, en el peor momento de la visita llegó el empate. Tras un tiro de esquina, el cuestionado Rey salió mal a cortar el centro y el ex-Platense Schott la mandó a guardar de cabeza. Para colmo, el exentrenador del Rojo Carlos Tevez acertó con los cambios y mandó a la joya Dávila y al colombiano Diego Valoyes que, sobre el final, fueron los protagonistas del gol de la victoria y desataron la locura de los cordobeses. Los silbidos y la bronca del hincha de Independiente no tardó en llegar y, tras el pitazo final, la lluvia de insultos fue incesante.

valenzuela independiente talleres
Velenzuela escapa de la marca del pibe Giovanni Baroni, de la T.

Velenzuela escapa de la marca del pibe Giovanni Baroni, de la T.

De esta manera, el Rojo se alejó de la lucha por los primeros lugares, mientras que su rival quedó en la quinta posición de la Zona A con 18 puntos. La revancha para Independiente será en Copa Argentina, el próximo viernes 27 de marzo frente a Atenas de Río Cuarto, equipo del Torneo Federal A, por los 32avos de final. Luego, Racing, en un clásico a todo o nada.

Mirá el resumen de la derrota de Independiente frente a Talleres en Avellaneda

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Demichelis perdió un duelo clave por la permanencia.
play

Escándalo en la Liga española: Demichelis explotó contra un periodista de Mallorca

Al-Dawsari marcó un gol histórico ante Argentina en Qatar 2022.
play

Fue verdugo de la Selección argentina en Qatar 2022 y dirá presente otra vez en el Mundial 2026

La despedida de la AFA a Cherquis Bialo
play

El sentido mensaje de la AFA por la muerte de Cherquis Bialo: "Eximio periodista"

El delantero tenía 83 años.

Murió Marcos Conigliaro, emblema de Estudiantes de La Plata

Lewandowski lidera la ilusión de Polonia en el repechaje europeo.

Las figuras que jugarán el repechaje y sueñan con meterse en el Mundial 2026

play

"Testigo de la historia", el ciclo de crónicas de Cherquis Bialo en C5N

Rating Cero

Santiago del Moro anunció el futuro de Andrea Del Boca en Gran Hermano.

Santiago del Moro confirmó la decisión de Gran Hermano sobre Andrea Del Boca: ¿vuelve?

El escándalo central fue la feroz pelea de la panelista con María Fernanda Callejón.

Moria Casán rompió el silencio tras el despido de Cinthia Fernández: "Me desentendí"

Rodrigo de De Paul y Tini Stoessel llevan varios años de relación y planean casarse. 

El tierno mensaje de Rodrigo de Paul por el cumpleaños de Tini Stoessel: "Sos mi vida"

Moritán se mostró reflexivo y brutalmente sincero sobre las consecuencias de su separación.

"Perdí todo": la cruda confesión del exmarido de Pampita a un año y medio de la separación

Maxi López sorprendió en el stream de Mernosketti.

Cuánto cobraba Maxi López en su mejor momento: la impactante cifra que reveló el exfutbolista

Darín opinó sobre el ingreso de Andrea Del Boca a Gran Hermano.

Ricardo Darín, sobre el ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: "Me pegaría un corchazo"

últimas noticias

Benjamín Netanyahu ratificó que continuará la ofensiva contra Irán.

Netanyahu ratificó la ofensiva total contra Irán tras los intensos ataques en el sur de Israel

Hace 10 minutos
Resultados del Loto Plus del sábado 21 de marzo de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3867 del sábado 21 de marzo de 2026

Hace 1 hora
Santiago del Moro anunció el futuro de Andrea Del Boca en Gran Hermano.

Santiago del Moro confirmó la decisión de Gran Hermano sobre Andrea Del Boca: ¿vuelve?

Hace 1 hora
El escándalo central fue la feroz pelea de la panelista con María Fernanda Callejón.

Moria Casán rompió el silencio tras el despido de Cinthia Fernández: "Me desentendí"

Hace 1 hora
play
Cazzu lucha hace años para que el padre de su hija le otorgue permisos de viaje a la menor.

México presentó la "Ley Cazzu" para evitar el abandono parental: cuáles son los principales puntos

Hace 1 hora