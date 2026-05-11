11 de mayo de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.450.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Esta estrategia también requiere un seguimiento constante del mercado y entender que, en términos generales, los rendimientos suelen ser más reducidos frente a inversiones de largo plazo.

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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.450.000 pesos a 30 días en mayo 2026
  • Invertir $2.450.000 en un plazo fijo permite conocer desde el inicio cuánto dinero se cobrará al vencimiento.
  • Por canales digitales, la TNA es del 17,50%, con una ganancia de $35.239,73 en 30 días.
  • En sucursal, la tasa baja al 17%, generando intereses por $34.232,88.
  • Las operaciones online ofrecen un mejor rendimiento y una TEA más alta para potenciar el ahorro.

Invertir $2.450.000 en un plazo fijo durante mayo aparece como una alternativa atractiva para quienes priorizan estabilidad y previsibilidad. Al tratarse de un instrumento de renta fija, permite conocer desde el inicio cuál será la ganancia obtenida al finalizar el plazo de 30 días, ofreciendo una planificación financiera clara y sin exposición a grandes riesgos de mercado.

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Aun en un contexto marcado por cambios en la política monetaria y variaciones en las tasas de interés, el plazo fijo continúa siendo una herramienta elegida por muchos ahorristas debido a la seguridad que brinda. Una vez constituida la operación, las condiciones pactadas permanecen sin modificaciones hasta el vencimiento, lo que protege al capital de fluctuaciones propias de otros instrumentos financieros más volátiles.

Plazos fijos

La principal fortaleza de esta opción radica en la certeza que ofrece sobre el rendimiento final. Desde el momento del depósito, el inversor sabe exactamente cuánto dinero recibirá al concluir el período, facilitando la organización de gastos, reinversiones o futuros movimientos financieros. En escenarios económicos inciertos, esa previsibilidad convierte al plazo fijo en una herramienta simple y confiable para resguardar el ahorro.

Cuánto ganas por depositar $2.450.000 en un plazo fijo según el banco

Al invertir $2.450.000 en un plazo fijo, el canal elegido para realizar la operación puede influir directamente en la rentabilidad obtenida. A través de medios electrónicos, como home banking o aplicaciones bancarias, la entidad ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 17,50%, lo que genera un interés de $35.239,73 en 30 días. De esta manera, al vencimiento del plazo el ahorrista recibe un total de $2.485.239,73, reflejando las ventajas que suelen brindar las operaciones digitales.

En cambio, quienes opten por efectuar el depósito de manera presencial en una sucursal accederán a una tasa ligeramente menor. Con una TNA del 17,00%, el rendimiento mensual alcanza los $34.232,88, dejando un monto final de $2.484.232,88 al concluir el período. Aunque la diferencia parece reducida, evidencia cómo la gestión online puede mejorar el retorno del capital bajo las mismas condiciones de inversión y plazo.

plazo fijo

La comparación también se observa en la Tasa Efectiva Anual (TEA), que se ubica en 18,98% para el canal digital frente al 18,39% de la modalidad presencial. Esto demuestra que la reinversión continua de capital e intereses puede potenciar aún más el rendimiento a largo plazo, consolidando a las plataformas electrónicas como la opción más eficiente para maximizar el ahorro mensual.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

En el escenario económico de mayo de 2026, los plazos fijos atraviesan un momento desafiante frente al avance de los precios. Con una inflación mensual en torno al 3,4% y tasas bancarias que se ubican entre el 18% y el 18,5% de TNA, el rendimiento mensual ronda apenas el 1,5%. Esta diferencia genera una tasa real negativa: el capital crece en términos nominales, pero pierde poder de compra frente al ritmo de la inflación.

-inversiones economía ahorros

En este contexto, muchos ahorristas continúan eligiendo el plazo fijo tradicional por su simplicidad y liquidez a 30 días, aunque con una mirada más estratégica. La clave pasa por analizar la Tasa Efectiva Anual, que mediante la reinversión de intereses puede acercarse al 20%. Aun así, ese rendimiento sigue sin alcanzar la dinámica inflacionaria, lo que limita su capacidad como herramienta de resguardo del valor.

Frente a esta brecha, comienzan a ganar terreno otras alternativas que buscan proteger mejor el capital. Instrumentos como los plazos fijos UVA o los fondos comunes de inversión aparecen como opciones a considerar para quienes priorizan mantener el poder adquisitivo, en un contexto donde la inflación continúa marcando el pulso de las decisiones financieras en Argentina.

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