22 de marzo de 2026 Inicio
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Boca tuvo situaciones de gol pero empata 0-0 con Instituto en la Bombonera por el torneo Apertura 2026

El Xeneize, que busca volver al triunfo tras dos empates consecutivos, recibe a la Gloria por la zona A del campeonato.

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Boca recibe a Instituto.

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Boca recibe a Instituto.

Boca recibe a Instituto.

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Boca empata 0-0 con Instituto en la Bombonera, en el marco de la fecha 12 de la zona A del torneo Apertura 2026. El Xeneize busca conseguir un triunfo luego de dos partidos para acercarse a las primeras posiciones, mientras que la Gloria pretende dar el golpe e intentar meterse en los puestos de fase eliminatoria. El árbitro es Leandro Rey Hilfer.

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El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, resolvió que el español Ander Herrera reemplace a Santiago Ascacibar en el equipo titular luego del empate 1-1 con Unión en Santa Fe por la anterior jornada, debido a que el exjugador de Estudiantes de La Plata se desgarró el isquiotibial izquierdo contra el Tatengue.

Por su parte, el juvenil Gonzalo Gelini vuelve a integrar la lista de concentrados del Xeneize y forma parte del banco de suplentes, ya que había sido marginado en el cruce con el conjunto santafesino.

Por su parte, el DT de Instituto, Diego Flores, repite a los titulares que vencieron 2-1 a Independiente en Córdoba, con el objetivo de encadenar la segunda victoria consecutiva del equipo y trepar posiciones en la zona A del Apertura.

Boca vs. Instituto, por el torneo Apertura 2026: formaciones

  • Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
  • Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Diego Sosa, Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Alex Luna; Franco Jara y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
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