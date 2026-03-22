Boca tuvo situaciones de gol pero empata 0-0 con Instituto en la Bombonera por el torneo Apertura 2026 El Xeneize, que busca volver al triunfo tras dos empates consecutivos, recibe a la Gloria por la zona A del campeonato. Por + Seguir en







Boca recibe a Instituto. X (@InstitutoACC) Boca recibe a Instituto. C5N

Boca empata 0-0 con Instituto en la Bombonera, en el marco de la fecha 12 de la zona A del torneo Apertura 2026. El Xeneize busca conseguir un triunfo luego de dos partidos para acercarse a las primeras posiciones, mientras que la Gloria pretende dar el golpe e intentar meterse en los puestos de fase eliminatoria. El árbitro es Leandro Rey Hilfer.

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, resolvió que el español Ander Herrera reemplace a Santiago Ascacibar en el equipo titular luego del empate 1-1 con Unión en Santa Fe por la anterior jornada, debido a que el exjugador de Estudiantes de La Plata se desgarró el isquiotibial izquierdo contra el Tatengue.

Por su parte, el juvenil Gonzalo Gelini vuelve a integrar la lista de concentrados del Xeneize y forma parte del banco de suplentes, ya que había sido marginado en el cruce con el conjunto santafesino.

Por su parte, el DT de Instituto, Diego Flores, repite a los titulares que vencieron 2-1 a Independiente en Córdoba, con el objetivo de encadenar la segunda victoria consecutiva del equipo y trepar posiciones en la zona A del Apertura.