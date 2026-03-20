Copa Libertadores: qué partidos de Boca se podrán ver por TV Abierta Los clubes argentinos se preparan para disputar el torneo de clubes más importante de Sudamérica y ya hay grilla de televisión confirmada para los encuentros que se podrán ver por Telefe. Por + Seguir en







Boca volverá a enfrentarse a Cruzeiro, como en la Sudamericana 2024.

La Copa Libertadores 2026, la sexagésima séptima edición del torneo de clubes más importante de América del Sur, comenzará su etapa de fase grupos y, tras la realización del sorteo, ya se conocieron los partidos en los que los equipos argentinos serán transmitidos por la TV Abierta.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó que Telefe seguirá siendo el canal que transmita los encuentros a toda Latinoamérica, con excepción de Chile: será un partido por fecha durante la etapa de grupos, que comenzará en la semana del 7 de abril.

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La CONMEBOL informó los partidos que se emitirán por @telefe y @chilevision durante la fase de grupos de la Copa #Libertadores 2026.



Los partidos de @telefe también irán por @PlutoTV y #YouTube de @telefe en Latinoamérica () pic.twitter.com/TawCVwoadq — Puntaje Ideal (@Puntaje_Ideal) March 20, 2026 Este 2026, el certamen contará con la presencia de seis equipos argentinos: Boca, Lanús, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia de Mendoza. De estos clubes, solo el Xeneize fue cabeza de serie e integrará el Grupo D, junto a Cruzeiro, Barcelona de Ecuador y Universidad Católica, en lo que será su regreso a la competencia después de dos años de ausencia.

En paralelo, esta edición estará enmarcada también por la ausencia de River, el equipo argentino que más veces jugó la Copa, e Independiente, el que más veces la ganó.

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