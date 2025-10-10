Confirmaron cuándo volverá a jugar Boca tras la muerte de Miguel Ángel Russo El club y los hinchas despiden al entrenador que falleció a sus 69 años. Los jugadores y el cuerpo técnico volverán el sábado a las prácticas para retomar la competencia oficial por el Torneo Clausura. Por







La AFA confirmó que Boca recibirá a Belgrano en la Bombonera el sábado 18 de octubre a las 18 hs. X (@BocaJrsOficial)

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el día y la hora del primer partido que Boca deberá afrontar tras la muerte de Miguel Ángel Russo, que este viernes recibió el último adiós de los hinchas en un velorio multitudinario.

El fallecimiento del histórico DT, último en ganar la Copa Libertadores con Boca en 2007, generó un fuerte impacto en mundo Xeneize. El duelo de este fin de semana ante Barracas, válido por la fecha 7 del Torneo Clausura, fue reprogramado y los futbolistas recién volverán a los entrenamientos en la tarde del sábado bajo las órdenes de Claudio Ubeda, ayudante de campo y ladero de Russo.

Boca Boca retomará el sábado los entrenamientos tras despedir a Miguel Ángel Russo. X (@BocaJrsOficial)

La AFA dio a conocer la programación de la fecha 8 del certamen local y determinó que el partido entre Boca y Belgrano en la Bombonera se jugará el sábado 18 de octubre a partir de las 18 hs.

En este marco, Boca deberá afrontar un duelo cargado de emoción, pero también muy necesario para la clasificación a los octavos de final torneo y determinar su posición en la tabla anual, que brinda tres cupos para la edición 2026 de la Copa Libertadores de América, certamen que el Xeneize no disputa hace dos años.