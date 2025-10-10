10 de octubre de 2025 Inicio
Confirmaron cuándo volverá a jugar Boca tras la muerte de Miguel Ángel Russo

El club y los hinchas despiden al entrenador que falleció a sus 69 años. Los jugadores y el cuerpo técnico volverán el sábado a las prácticas para retomar la competencia oficial por el Torneo Clausura.

La AFA confirmó que Boca recibirá a Belgrano en la Bombonera el sábado 18 de octubre a las 18 hs. 

La AFA confirmó que Boca recibirá a Belgrano en la Bombonera el sábado 18 de octubre a las 18 hs. 

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el día y la hora del primer partido que Boca deberá afrontar tras la muerte de Miguel Ángel Russo, que este viernes recibió el último adiós de los hinchas en un velorio multitudinario.

Russo fue homenajeado por familiares y amigos.
El último adiós a Russo: sus restos ya fueron trasladados a Pilar

El fallecimiento del histórico DT, último en ganar la Copa Libertadores con Boca en 2007, generó un fuerte impacto en mundo Xeneize. El duelo de este fin de semana ante Barracas, válido por la fecha 7 del Torneo Clausura, fue reprogramado y los futbolistas recién volverán a los entrenamientos en la tarde del sábado bajo las órdenes de Claudio Ubeda, ayudante de campo y ladero de Russo.

Boca
Boca retomará el sábado los entrenamientos tras despedir a Miguel Ángel Russo.

Boca retomará el sábado los entrenamientos tras despedir a Miguel Ángel Russo.

La AFA dio a conocer la programación de la fecha 8 del certamen local y determinó que el partido entre Boca y Belgrano en la Bombonera se jugará el sábado 18 de octubre a partir de las 18 hs.

En este marco, Boca deberá afrontar un duelo cargado de emoción, pero también muy necesario para la clasificación a los octavos de final torneo y determinar su posición en la tabla anual, que brinda tres cupos para la edición 2026 de la Copa Libertadores de América, certamen que el Xeneize no disputa hace dos años.

Actualmente Boca cuenta con 50 puntos y se ubica en la segunda posición de la tabla anual, a tres puntos de Rosario Central (puntero y con un partido menos) y un punto por arriba de River, a quien recibirá el 9 de noviembre en la Bombonera.

La programación completa de la Fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Viernes 17 de octubre

19.00 Racing – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports

21.15 Lanús – Godoy Cruz (Zona B) -ESPN Premium

21.15 Argentinos – Newell’s (Zona A) -TNT Sports

Sábado 18 de octubre

15.45 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona A) -ESPN Premium

18.00 Boca – Belgrano (Zona A) -ESPN Premium

22.15 Talleres – River (Zona B) -TNT Sports

Domingo 19 de octubre

15.00 Sarmiento – Vélez (Zona B) -ESPN Premium

15.00 Estudiantes – Gimnasia (interzonal) -TNT Sports

18.00 Rosario Central – Platense (Zona B) -TNT Sports

18.00 San Martín (SJ) – Independiente (Zona B) -ESPN Premium

Lunes 20 de octubre

19.00 Tigre – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports

19.00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B) -ESPN Premium

21.15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium

Martes 21 de octubre

19.15 Unión – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium

Miércoles 22 de octubre

19.30 Huracán – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports

