Confirmaron cuándo volverá a jugar Boca tras la muerte de Miguel Ángel Russo

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el día y la hora del primer partido que Boca deberá afrontar tras la muerte de Miguel Ángel Russo, que este viernes recibió el último adiós de los hinchas en un velorio multitudinario.
El club y los hinchas despiden al entrenador que falleció a sus 69 años. Los jugadores y el cuerpo técnico volverán el sábado a las prácticas para retomar la competencia oficial por el Torneo Clausura.
El fallecimiento del histórico DT, último en ganar la Copa Libertadores con Boca en 2007, generó un fuerte impacto en mundo Xeneize. El duelo de este fin de semana ante Barracas, válido por la fecha 7 del Torneo Clausura, fue reprogramado y los futbolistas recién volverán a los entrenamientos en la tarde del sábado bajo las órdenes de Claudio Ubeda, ayudante de campo y ladero de Russo.
La AFA dio a conocer la programación de la fecha 8 del certamen local y determinó que el partido entre Boca y Belgrano en la Bombonera se jugará el sábado 18 de octubre a partir de las 18 hs.
En este marco, Boca deberá afrontar un duelo cargado de emoción, pero también muy necesario para la clasificación a los octavos de final torneo y determinar su posición en la tabla anual, que brinda tres cupos para la edición 2026 de la Copa Libertadores de América, certamen que el Xeneize no disputa hace dos años.
Actualmente Boca cuenta con 50 puntos y se ubica en la segunda posición de la tabla anual, a tres puntos de Rosario Central (puntero y con un partido menos) y un punto por arriba de River, a quien recibirá el 9 de noviembre en la Bombonera.
Viernes 17 de octubre
19.00 Racing – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports
21.15 Lanús – Godoy Cruz (Zona B) -ESPN Premium
21.15 Argentinos – Newell’s (Zona A) -TNT Sports
Sábado 18 de octubre
15.45 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona A) -ESPN Premium
18.00 Boca – Belgrano (Zona A) -ESPN Premium
22.15 Talleres – River (Zona B) -TNT Sports
Domingo 19 de octubre
15.00 Sarmiento – Vélez (Zona B) -ESPN Premium
15.00 Estudiantes – Gimnasia (interzonal) -TNT Sports
18.00 Rosario Central – Platense (Zona B) -TNT Sports
18.00 San Martín (SJ) – Independiente (Zona B) -ESPN Premium
Lunes 20 de octubre
19.00 Tigre – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports
19.00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B) -ESPN Premium
21.15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium
Martes 21 de octubre
19.15 Unión – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium
Miércoles 22 de octubre
19.30 Huracán – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports