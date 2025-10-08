8 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

De qué murió Miguel Ángel Russo, histórico entrenador del fútbol argentino

El DT de Boca falleció a los 69 años. Se encontraba internado en su domicilio por sus problemas de salud, por lo que no asistió a los últimos entrenamientos ni partidos del Xeneize.

Por
Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo, DT de Boca.

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, murió a los 69 años luego de atravesar un delicado estado de salud derivado de la lucha contra un cáncer de vejiga y de próstata desde 2017. Se encontraba en su domicilio, acompañado de sus familiares.

Miguel Ángel Russo murió a los 69 años.
Te puede interesar:

La Liga Profesional reprogramó la visita de Boca a Barracas Central por la muerte de Miguel Ángel Russo

Russo había sido internado a mediados de septiembre pasado para realizarse una serie de estudios, lo que había generado una profunda preocupación en Boca. Pese a que fue dado de alta y volvió a los entrenamientos e incluso estuvo en algunos partidos del Xeneize, permanecía en su casa ya que enfrentaba un cuadro de debilitamiento general.

Miguel Ángel Russo
Murió Miguel Ángel Russo.

Murió Miguel Ángel Russo.

En este marco, el club de La Ribera había emitido un parte médico el lunes, cuando informó que el DT se encontraba "cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento".

Murió Miguel Ángel Russo: quién será el DT de Boca

La trágica muerte de Miguel Ángel Russo dejó a Boca Juniors sin entrenador en medio de la definición del Torneo Clausura 2025 y esto generó mucha incertidumbre entre los hinchas del Xeneize, ya que el presidente Juan Román Riquelme deberá ir en búsqueda de un DT casi sin margen de error.

Si bien el club estará de duelo por mucho tiempo, lo cierto es que el aspecto deportivo del Xeneize necesita una respuesta urgente para la definición del Torneo Clausura, donde necesitan de buenos resultados para conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Por eso, la dirigencia tiene una tarea muy difícil por delante debido a que será un lugar complicado de ocupar.

Según se pudo observar en los últimos partidos de Boca, los reemplazantes ya están en el club y podrían ser Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, es decir los ayudantes de campo de Russo que ocuparon la posición de DT contra Defensa y Justicia y Newell's Old Boys. Este parece ser el camino más lógico de transitar para Riquelme, ya que sería una especie de continuidad del proceso iniciado aquel 2 de junio.

De igual manera, se deberá esperar a conocer la respuesta del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo, ya que podrían optar por no seguir en Boca Juniors por respeto al entrenador. Esto dejaría al Xeneize ante un escenario muy complicado y quizá se opte por un quinto interinato de Mariano Herrón, actual DT de la reserva.

Ante un escenario en el que Riquelme decida ir en búsqueda de un entrenador nuevo, hay varias opciones con pasado en el Xeneize que se encuentran sin trabajo. Así son los casos de Carlos Ischia, Diego Martínez, Hugo Ibarra, Jorge Almirón, Leandro Somoza, Ricardo Gareca, Rodolfo Arruabarrena, Sebastián Battaglia o Walter Erviti.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El sentido homenaje de la Scaloneta en las instalaciones de Inter Miami.

El conmovedor minuto de silencio de la Selección argentina tras la muerte de Russo

El plantel completo que en 2011 viajó a Colombia con la ilusión de ser campeón.
play

A 14 años de la última clasificación de la Sub 20 a cuartos de final: el plantel con tres campeones del mundo

Juan Roman Riquelme celebra el título de la Copa Libertadores 2007, bajo la dirección de Miguel Ángel Russo.

Todos los títulos de Miguel Ángel Russo, uno de los grandes técnicos argentinos del siglo XXI

Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años.

Murió Miguel Russo: qué otros entrenadores argentinos fallecieron estando en funciones

Russo fue reemplazado por Claudio Úbeda en los últimos partidos de Boca.

Murió Miguel Ángel Russo: quién será el nuevo DT de Boca

Miguel Ángel Russo murió a los 69 años.

Murió Miguel Ángel Russo, un símbolo del fútbol argentino que deja una huella imborrable

Rating Cero

El refugio atómico ﻿se convirtió en una de las series más exitosas de Netflix.
play

El refugio atómico es un éxito en Netflix: ¿tendrá segunda temporada?

Carola Reyna y Boy Olmi protagonizarán una serie juntos.

Boy Olmi y Carola Reyna protagonizarán una serie juntos: cuándo se estrena

A pesar de su crecimiento, asegura que la forma de llevar mi música sigue siendo igual.

El renacer de Malandro de América: cuenta por qué va al psicólogo y asegura que "no podés ser chorro y artista al mismo tiempo"

El famoso cantante celebró su cumpleaños y publicó una foto que dió de qué hablar

Ale Sergi respondió a los rumores de separación con su pareja con una contundente foto: que publicó

Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película dramática que está siendo tendencia, se trata El corazón de mi niña, un lanzamiento taiwanés que atrapó a un gran número de audiencia y se encuentra en el top ten de las más vistas.
play

El corazón de mi niña es la dramática película que sorprende a todos en Netflix: de qué se trata

Ahora, llegó un nuevo lanzamiento estadounidense de 2023, se trata de Mil Uno, la película que es tendencia en este sitio web. Se trata de un sorprendente drama, orientada en los años noventa.
play

Pobreza y drama: de qué se trata Mil uno, la película que sorprende a todos en Netflix

últimas noticias

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y Pago Único, este jueves 9 de octubre

Hace 19 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 9 de octubre

Hace 37 minutos
El evento se realizó en Costa Salguero.

Oficial: BYD ya vende sus vehículos en Argentina

Hace 37 minutos
Miguel Ángel Russo murió a los 69 años.

La Liga Profesional reprogramó la visita de Boca a Barracas Central por la muerte de Miguel Ángel Russo

Hace 38 minutos
El sentido homenaje de la Scaloneta en las instalaciones de Inter Miami.

El conmovedor minuto de silencio de la Selección argentina tras la muerte de Russo

Hace 54 minutos