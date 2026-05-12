Edinson Cavani recibió el alta médica en Boca: cuándo podría volver a jugar El delantero uruguayo volvió a entrenarse con sus compañeros tras recuperarse de una lesión lumbar y apunta a regresar a las canchas. Su último partido fue el 20 de febrero contra Racing. Por + Seguir en







Edinson Cavani busca volver a jugar en Boca tras su lesión. Prensa Boca

El delantero de Boca Edinson Cavani recibió el alta médica después de sufrir una hernia de disco por la cual permaneció fuera de las canchas durante tres meses, y apunta a integrar la lista de concentrados para el partido con Cruzeiro en la Bombonera, que se jugará por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El partido será clave para las aspiraciones del Xeneize de clasificar a los octavos de final.

El futbolista uruguayo de 39 años volvió a entrenarse con sus compañeros y buscará, al menos, ser suplente contra el equipo brasileño. El último partido que jugó fue el 20 de febrero, cuando se retiró entre silbidos de la Bombonera tras ser reemplazado durante el empate 0-0 con Racing por la sexta fecha interzonal del Torneo Apertura 2026.

Edinson Cavani en Boca Edinson Cavani en Boca. En tanto, en caso de que no juegue contra Cruzeiro, el Matador podría regresar a las canchas el 28 de mayo, en el marco de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ese día el equipo de Claudio Úbeda recibirá a Universidad Católica y disputará su último encuentro previo al receso por el Mundial 2026.

Por lo pronto, las chances de la vuelta de Cavani se aceleraron por la lesión de Adam Bareiro, quien sufrió un desgarro entre la zona abdominal y el aductor en la eliminación contra Huracán en los octavos de final del Apertura. El paraguayo salió reemplazado durante el primer tiempo del cruce con el Globo y su recuperación demandará alrededor de 21 días.

Las estadísticas de Edinson Cavani en Boca Desde su arribo a Boca, Cavani disputó 81 partidos oficiales, en los que convirtió 28 goles y aportó 3 asistencias. Si bien esos registros muestran una capacidad goleadora aceptable, la continuidad fue un problema recurrente debido a diferentes molestias físicas que le impidieron sostener regularidad en varios tramos de la temporada.

En el Apertura, el delantero apenas acumuló 103 minutos en cancha sin goles ni asistencias, un dato que grafica la dificultad para incidir en el juego ofensivo del equipo. Durante 2025 también atravesó períodos de inactividad y llegó a disputar apenas 55 minutos distribuidos en 3 de los últimos 11 partidos del año, producto de lesiones y decisiones técnicas. Las cifras evidencian un rendimiento irregular en comparación con la expectativa que generó su llegada como refuerzo estelar. A lo largo de su estadía en el club, su aporte alternó momentos de eficacia con extensos lapsos de baja producción, en un contexto donde la exigencia y la presión propias de Boca amplifican cada actuación.