8 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Todos los títulos de Miguel Ángel Russo, uno de los grandes técnicos argentinos del siglo XXI

Russo fue un entrenador sabio y trotamundos, que construyó un vínculo indeleble con la gente de Estudiantes, Boca y Rosario Central. Cuenta con un palmarés impresionante, en el que brilla con especial intensidad la Copa Libertadores 2007, cuando lideró a un equipo legendario de glorias "xeneizes".

Diego Marinelli
Por
Diego Marinelli
Juan Roman Riquelme celebra el título de la Copa Libertadores 2007

Juan Roman Riquelme celebra el título de la Copa Libertadores 2007, bajo la dirección de Miguel Ángel Russo.

Reconocido como uno de los más importantes entrenadores argentinos del siglo XXI, Miguel Ángel Russo deja para la historia un palmarés muy relevante de logros deportivos, además del entrañable reconocimiento de los jugadores e hinchas de los equipos que le tocó dirigir.

Miguel Ángel Russo murió a los 69 años.
Te puede interesar:

La Liga Profesional reprogramó la visita de Boca a Barracas Central por la muerte de Miguel Ángel Russo

Como jugador ha estado siempre relacionado con una etapa gloriosa de Estudiantes de la Plata, equipo con el que fue campeón de los Metropolitano de 1982 y el Nacional de 1983. En aquellos tiempos, Russo compartió plantel con otras leyendas del club platense como Alejandro Sabella, José Luis Brown y Marcelo Trobbiani, entre otros. La dirección técnica estaba a cargo del no menos legendario Carlos Salvador Bilardo, quien gracias a esos éxitos en Estudiantes saltaría al banquillo de la Selección nacional, para conducirla al título mundial en México 1986.

Tras colgar los botines, Russo comenzó su carrera de entrenador en Lanús, donde, en 1990, logró el ascenso a Primera, demostrando ya en sus primeros pasos que tenía “pasta” para el nuevo desafío profesional.

Como no podía ser de otra manera, muy rápidamente se convirtió en técnico de su querido Estudiantes, donde entre 1994 y 1995 hizo dupla con el recordado Eduardo Luján Manera. Juntos lograron devolver al “pincha” a primera, antes de comenzar sus primeras experiencias de trotamundos que lo llevarían, a lo largo de los años, por clubes como Universidad de Chile (donde fue semifinalista de la Libertadores), Salamanca de España, Millonarios de Colombia (campeón local en 2017 y 2018), Monarcas Morelia de México, Alianza Lima de Perú y Cerro Porteño de Paraguay, entre otros.

Otro club con el que tuvo un romance muy especial fue Rosario Central, en donde protagonizó cinco etapas diferentes. Adorado por los hinchas “canallas”, Russo dirigió al club rosarino en copas internacionales como la Conmebol y la Sudamericana, lo devolvió a Primera en 2012-2013 y alcanzó su mayor gloria con la obtención de la Copa de la Liga de 2023, cortando una larga sequía para la institución.

Su primer título en Primera División había sido con Vélez Sarsfield, el Clausura 2005. En ese equipo brillaban jugadores emblemáticos del “fortín”, como Fabián Cubero, Leandro Somoza y Jonás Gutiérrez, Lucas Castromán, Rolando Zárate y Leandro Gracián, quienes bajo la tutela de Russo se convirtieron en un bloque arrollador.

Su labor en Vélez lo puso en la órbita de Boca, que lo presentó como técnico el 15 de diciembre de 2006, para dar fin al polémico ciclo de Ricardo Lavolpe. En el club de “La Rivera” se confirmaría como uno los grandes técnicos de su generación, obteniendo la Copa Libertadores 2007, con un plantel liderado magistralmente por Juan Román Riquelme, que tenía en sus filas también a “pesos pesados” como Martín ¨Palermo, Rodrigo Palacio, Ever Banega y el “Negro” Ibarra.

En su segundo ciclo en Boca, Russo llevaría al equipo a consagrarse en la Superliga 2019/20 y en la Copa de la Liga 2020.

Los títulos de Miguel Ángel Russo

Como jugador:

  • Metropolitano 1982: con Estudiantes de La Plata
  • Nacional 1983: con Estudiantes de La Plata

Como entrenador:

  • Copa Libertadores 2007: con Boca Juniors
  • Superliga Argentina 2019/20: con Boca Juniors
  • Copa de la Liga 2020: con Boca Juniors
  • Torneo Clausura 2005: con Vélez Sarsfield
  • Torneo Finalización 2017: con Millonarios (Colombia)
  • Superliga Colombiana 2018: con Millonarios
  • Copa de la Liga 2023: con Rosario Central

Ascenso a Primera División:

  • Lanús (1991-92)
  • Estudiantes de La Plata (1994-95)
  • Rosario Central (2012-13)
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El director técnico murió a los 69 años.

El sentido homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo: "un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo"

El entrenador fue muy querido por todos los clubes.

El dolor del mundo del fútbol tras la muerte de Miguel Ángel Russo

Russo fue reemplazado por Claudio Úbeda en los últimos partidos de Boca.

Murió Miguel Ángel Russo: quién será el nuevo DT de Boca

Miguel Ángel Russo, DT de Boca.

De qué murió Miguel Ángel Russo, histórico entrenador del fútbol argentino

Miguel Ángel Russo murió a los 69 años.

Murió Miguel Ángel Russo, un símbolo del fútbol argentino que deja una huella imborrable

La postergación del partido hará que Scaloni pueda contar con Messi.

Preocupación en Boca y River por el cambio de día y horario del amistoso de la Selección argentina

Rating Cero

El refugio atómico ﻿se convirtió en una de las series más exitosas de Netflix.
play

El refugio atómico es un éxito en Netflix: ¿tendrá segunda temporada?

Carola Reyna y Boy Olmi protagonizarán una serie juntos.

Boy Olmi y Carola Reyna protagonizarán una serie juntos: cuándo se estrena

A pesar de su crecimiento, asegura que la forma de llevar mi música sigue siendo igual.

El renacer de Malandro de América: cuenta por qué va al psicólogo y asegura que "no podés ser chorro y artista al mismo tiempo"

El famoso cantante celebró su cumpleaños y publicó una foto que dió de qué hablar

Ale Sergi respondió a los rumores de separación con su pareja con una contundente foto: que publicó

Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película dramática que está siendo tendencia, se trata El corazón de mi niña, un lanzamiento taiwanés que atrapó a un gran número de audiencia y se encuentra en el top ten de las más vistas.
play

El corazón de mi niña es la dramática película que sorprende a todos en Netflix: de qué se trata

Ahora, llegó un nuevo lanzamiento estadounidense de 2023, se trata de Mil Uno, la película que es tendencia en este sitio web. Se trata de un sorprendente drama, orientada en los años noventa.
play

Pobreza y drama: de qué se trata Mil uno, la película que sorprende a todos en Netflix

últimas noticias

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y Pago Único, este jueves 9 de octubre

Hace 15 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 9 de octubre

Hace 33 minutos
El evento se realizó en Costa Salguero.

Oficial: BYD ya vende sus vehículos en Argentina

Hace 33 minutos
Miguel Ángel Russo murió a los 69 años.

La Liga Profesional reprogramó la visita de Boca a Barracas Central por la muerte de Miguel Ángel Russo

Hace 34 minutos
El sentido homenaje de la Scaloneta en las instalaciones de Inter Miami.

El conmovedor minuto de silencio de la Selección argentina tras la muerte de Russo

Hace 50 minutos