Todos los títulos de Miguel Ángel Russo, uno de los grandes técnicos argentinos del siglo XXI Russo fue un entrenador sabio y trotamundos, que construyó un vínculo indeleble con la gente de Estudiantes, Boca y Rosario Central. Cuenta con un palmarés impresionante, en el que brilla con especial intensidad la Copa Libertadores 2007, cuando lideró a un equipo legendario de glorias "xeneizes". Por Diego Marinelli







Juan Roman Riquelme celebra el título de la Copa Libertadores 2007, bajo la dirección de Miguel Ángel Russo.

Reconocido como uno de los más importantes entrenadores argentinos del siglo XXI, Miguel Ángel Russo deja para la historia un palmarés muy relevante de logros deportivos, además del entrañable reconocimiento de los jugadores e hinchas de los equipos que le tocó dirigir.

Como jugador ha estado siempre relacionado con una etapa gloriosa de Estudiantes de la Plata, equipo con el que fue campeón de los Metropolitano de 1982 y el Nacional de 1983. En aquellos tiempos, Russo compartió plantel con otras leyendas del club platense como Alejandro Sabella, José Luis Brown y Marcelo Trobbiani, entre otros. La dirección técnica estaba a cargo del no menos legendario Carlos Salvador Bilardo, quien gracias a esos éxitos en Estudiantes saltaría al banquillo de la Selección nacional, para conducirla al título mundial en México 1986.

Tras colgar los botines, Russo comenzó su carrera de entrenador en Lanús, donde, en 1990, logró el ascenso a Primera, demostrando ya en sus primeros pasos que tenía “pasta” para el nuevo desafío profesional.

Como no podía ser de otra manera, muy rápidamente se convirtió en técnico de su querido Estudiantes, donde entre 1994 y 1995 hizo dupla con el recordado Eduardo Luján Manera. Juntos lograron devolver al “pincha” a primera, antes de comenzar sus primeras experiencias de trotamundos que lo llevarían, a lo largo de los años, por clubes como Universidad de Chile (donde fue semifinalista de la Libertadores), Salamanca de España, Millonarios de Colombia (campeón local en 2017 y 2018), Monarcas Morelia de México, Alianza Lima de Perú y Cerro Porteño de Paraguay, entre otros.

Otro club con el que tuvo un romance muy especial fue Rosario Central, en donde protagonizó cinco etapas diferentes. Adorado por los hinchas “canallas”, Russo dirigió al club rosarino en copas internacionales como la Conmebol y la Sudamericana, lo devolvió a Primera en 2012-2013 y alcanzó su mayor gloria con la obtención de la Copa de la Liga de 2023, cortando una larga sequía para la institución.