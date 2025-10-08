Murió Miguel Ángel Russo: quién será el nuevo DT de Boca

La trágica muerte de Miguel Ángel Russo dejó a Boca Juniors sin entrenador en medio de la definición del Torneo Clausura 2025 y esto generó mucha incertidumbre entre los hinchas del Xeneize, ya que el presidente Juan Román Riquelme deberá ir en búsqueda de un DT casi sin margen de error.
Si bien el club estará de duelo por mucho tiempo, lo cierto es que el aspecto deportivo del Xeneize necesita una respuesta urgente para la definición del Torneo Clausura, donde necesitan de buenos resultados para conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Por eso, la dirigencia tiene una tarea muy difícil por delante debido a que será un lugar complicado de ocupar.
Según se pudo observar en los últimos partidos de Boca, los reemplazantes ya están en el club y podrían ser Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, es decir los ayudantes de campo de Russo que ocuparon la posición de DT contra Defensa y Justicia y Newell's Old Boys. Este parece ser el camino más lógico de transitar para Riquelme, ya que sería una especie de continuidad del proceso iniciado aquel 2 de junio.
Juvenal Rodríguez Claudio Úbeda Boca
Juvenal Rodríguez y Claudio Úbeda se hicieron cargo de Boca ante la ausencia de Russo.
De igual manera, se deberá esperar a conocer la respuesta del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo, ya que podrían optar por no seguir en Boca Juniors por respeto al entrenador. Esto dejaría al Xeneize ante un escenario muy complicado y quizá se opte por un quinto interinato de Mariano Herrón, actual DT de la reserva.
Miguel Russo Mariano Herrón
Herrón también fue ayudante de Russo en su segundo ciclo en Boca.
Ante un escenario en el que Riquelme decida ir en búsqueda de un entrenador nuevo, hay varias opciones con pasado en el Xeneize que se encuentran sin trabajo. Así son los casos de Carlos Ischia, Diego Martínez, Hugo Ibarra, Jorge Almirón, Leandro Somoza, Ricardo Gareca, Rodolfo Arruabarrena, Sebastián Battaglia o Walter Erviti.
Hugo Ibarra Rodolfo Arruabarrena Ricardo Gareca
Ibarra, Arruabarrena o Gareca podrían ser elegidos para este difícil momento.
De qué murió Miguel Ángel Russo, histórico entrenador del fútbol argentino
El entrenador Miguel Ángel Russo murió a los 69 años y se encontraba internado en su domicilio por problemas de salud, razón que lo llevó a no asistir a los últimos entrenamientos y partidos del Xeneize.
Miguel Ángel Russo
Miguel Ángel Russo tuvo tres etapas como DT de Boca.
