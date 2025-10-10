10 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El último adiós a Miguel Ángel Russo: ceremonia íntima para familiares y amigos en Boca

El director técnico del Xeneize falleció a los 69 años en pleno ejercicio. Tras una gran despedida de los hinchas durante el jueves, hoy la ceremonia no será abierta público, sino que solo será homenajeado por sus seres queridos por expreso pedido del entorno.

Por
Russo será homenajeado por familiares y amigos.

Russo será homenajeado por familiares y amigos.

Redes sociales

El director técnico del Xeneize, Miguel Ángel Russo, falleció a los 69 años en pleno ejercicio y el jueves se realizó un homenaje masivo en donde se acercaron hinchas todos los equipos del fútbol argentino, pero también dirigentes de los clubes para poder despedirlo. A diferencia del jueves, el viernes será solo abierto a la familia por decisión de su entorno.

Jorge Brito le dio el último adiós a Miguel Ángel Russo.
Te puede interesar:

Jorge Brito asistió a la Bombonera para dar el último adiós a Miguel Ángel Russo

"El Club Atlético Boca Juniors comunica que el velatorio de Miguel Ángel Russo en La Bombonera será exclusivamente para sus seres más cercanos durante el día viernes. Agradecemos el afecto y el respeto de todas las personas que se acercaron o estuvieron presentes de corazón en el emotivo adiós de hoy", indicó el comunicado de Boca.

Agregaron que "Toda la comunidad de Boca acompaña a la familia Russo en este momento de dolor. El club permanecerá cerrado por duelo durante 48 horas, con asueto administrativo".

russo central

El mismo homenaje será de 10 a 12 en el Hall Central de la Bombonera. Se espera que también accedan dirigentes, ya que es más familiar, pero lo cierto es que los hinchas tuvieron su momento paz al verlo a Russo.

El campeón de la Copa Libertadores 2007 con el Xeneize fue despedido en las instalaciones del club y hubo un operativo de seguridad importante para que todo se desarrolle con normalidad. Este jueves acudió una multitud y además de hinchas, también asistieron jugadores de otros clubes y dirigentes, ya que era respetado por todo el mundo del fútbol.

El DT se encontraba internado en su domicilio con pronóstico reservado y con un estado grave luego de una internación por una infección urinaria en septiembre. Cabe destacar que había afrontado un cáncer de vejiga y de próstata en 2017, el cual superó a través de tratamientos como quimioterapia y cirugías.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel Scaloni tuvo conmovedoras palabras para Miguel Ángel Russo.

Scaloni se lamentó por la muerte de Russo: "Estamos en shock, deja una huella imborrable"

La actriz reveló que fue al velatorio del ex entrenador en la Bombonera.

La emotiva despedida de Dalma Maradona a Miguel Ángel Russo: "Lo que pasó trasciende el equipo"

Qué jugador sueña con volver al fútbol pero aún no lo consigue.

Estuvo en Boca, fue campeón y ahora no encuentra trabajo: el drama que está viviendo

Riquelme y el plantel de Boca despidieron a Miguel Ángel Russo.

Video: así llegó Riquelme junto al plantel de Boca a despedir a Russo

El hincha se acercó a la Bombonera con la remera de River. 

El dolor de un hincha de River que fue al velorio de Russo: "Vengo a saludar a un tipo del fútbol"

Miguel Ángel Russo murió a los 69 años y es despedido en La Bombonera

La vez que Miguel Ángel Russo se animó a hablar de su enfermedad: "Ver rodar la pelota me sanaba"

Rating Cero

Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa en los fanáticos.
play

La filtración de una foto del set de Spider-Man: Brand New Day confirmó un regreso a Marvel

El conductor reflexionó sobre las pérdidas personales y su carrera profesional. 

Hernán Drago habló del mal momento que atraviesa: "Tuvimos una..."

La Voz Argentina terminará antes para que empiece MasterChef Celebrity.

Telefe adelantó la final de La Voz Argentina para estrenar antes MasterChef Celebrity

Thiago se reencontró con sus hijas tras una larga recuperación.

Video: Thiago Medina se reencontró con sus hijas tras un mes internado

Lali Espósito hará dos shows en el estadio de River Plate, el club de sus amores.

Lali Espósito hará dos shows en River: cuándo serán y dónde comprar las entradas

play

Los Caballeros de la Quema: "Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas"

últimas noticias

Vuelven las lluvias y tormentas durante el fin de semana. 

Cambió el pronóstico y es inminente el arribo de una nueva ciclogénesis en Buenos Aires: cuándo llegan las tormentas

Hace 6 minutos
Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.

Si hacés estos movimientos, ARCA podrá investigarte: cuáles son

Hace 8 minutos
El Programa Hogar otorga un subsidio mensual a familias sin conexión a la red de gas natural.

Programa Hogar de ANSES: por qué el 21 de octubre es una fecha clave

Hace 21 minutos
El Programa Hogar otorga un subsidio mensual a familias sin acceso a la red de gas natural.

Requisitos y topes de ingresos para cobrar el Programa Hogar de ANSES en octubre 2025

Hace 25 minutos
Russo será homenajeado por familiares y amigos.

El último adiós a Russo: ceremonia íntima para familiares y amigos

Hace 38 minutos