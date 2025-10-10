El último adiós a Miguel Ángel Russo: ceremonia íntima para familiares y amigos en Boca El director técnico del Xeneize falleció a los 69 años en pleno ejercicio. Tras una gran despedida de los hinchas durante el jueves, hoy la ceremonia no será abierta público, sino que solo será homenajeado por sus seres queridos por expreso pedido del entorno. Por







Russo será homenajeado por familiares y amigos. Redes sociales

El director técnico del Xeneize, Miguel Ángel Russo, falleció a los 69 años en pleno ejercicio y el jueves se realizó un homenaje masivo en donde se acercaron hinchas todos los equipos del fútbol argentino, pero también dirigentes de los clubes para poder despedirlo. A diferencia del jueves, el viernes será solo abierto a la familia por decisión de su entorno.

"El Club Atlético Boca Juniors comunica que el velatorio de Miguel Ángel Russo en La Bombonera será exclusivamente para sus seres más cercanos durante el día viernes. Agradecemos el afecto y el respeto de todas las personas que se acercaron o estuvieron presentes de corazón en el emotivo adiós de hoy", indicó el comunicado de Boca.

Agregaron que "Toda la comunidad de Boca acompaña a la familia Russo en este momento de dolor. El club permanecerá cerrado por duelo durante 48 horas, con asueto administrativo".

russo central

El mismo homenaje será de 10 a 12 en el Hall Central de la Bombonera. Se espera que también accedan dirigentes, ya que es más familiar, pero lo cierto es que los hinchas tuvieron su momento paz al verlo a Russo.

El campeón de la Copa Libertadores 2007 con el Xeneize fue despedido en las instalaciones del club y hubo un operativo de seguridad importante para que todo se desarrolle con normalidad. Este jueves acudió una multitud y además de hinchas, también asistieron jugadores de otros clubes y dirigentes, ya que era respetado por todo el mundo del fútbol. El DT se encontraba internado en su domicilio con pronóstico reservado y con un estado grave luego de una internación por una infección urinaria en septiembre. Cabe destacar que había afrontado un cáncer de vejiga y de próstata en 2017, el cual superó a través de tratamientos como quimioterapia y cirugías.