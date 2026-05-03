3 de mayo de 2026 Inicio
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Pocos las conocen y están en Córdoba: las ollas naturales que son cristalinas y te enamoran

Aunque la provincia es conocida por sus sierras y sus cuerpos de agua, esta estación también recibe turismo y ofrece alternativas igual de placenteras.

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El destino cordobés rodeado de verde para conocer en la próxima escapada. 

El destino cordobés rodeado de verde para conocer en la próxima escapada. 

Turismo Yacanto
  • Los Cajones del Durazno aparecen como una alternativa menos conocida dentro del turismo cordobés.
  • El entorno serrano combina ollas profundas, cascadas y agua clara durante todo el año.
  • En otoño, el paisaje suma tonalidades que acompañan caminatas y actividades tranquilas.
  • Su acceso sencillo desde el Valle de Calamuchita lo vuelve una escapada posible desde distintos puntos del país.

En el corazón de las sierras de Córdoba, lejos del movimiento de los destinos más difundidos, hay rincones que conservan una lógica más pausada y un contacto directo con la naturaleza. Uno de ellos es El Durazno, un paraje que en los últimos años comenzó a ganar atención por un atractivo particular: las ollas naturales de agua clara que se forman en la zona conocida como Los Cajones del Durazno.

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El Durazno Cordoba

Dónde quedan Los Cajones del Durazno

Este sector se ubica dentro del Valle de Calamuchita, a unos 8 kilómetros al sur de Villa Yacanto y a poco más de 35 kilómetros de Santa Rosa de Calamuchita. El acceso se realiza por caminos de ripio que parten desde Yacanto, en un entorno serrano donde predominan los bosques y el relieve marcado por el paso del río. La reserva natural Los Cajones se encuentra señalizada desde el ingreso al pueblo y propone una caminata inicial de unos dos kilómetros siguiendo la costa del río El Durazno.

Qué puedo hacer en Los Cajones del Durazno

El recorrido conduce a un área donde el agua se encajona entre formaciones rocosas, generando ollas de distintas profundidades, algunas que alcanzan hasta siete metros. Este rasgo convierte al lugar en un punto elegido para recorrer durante otras estaciones. En otoño, el paisaje se vuelve más tranquilo y suma colores que acompañan caminatas, fotografía y momentos de descanso a la orilla del río.

El Durazno 2

Las actividades se concentran en propuestas accesibles: senderismo, observación de aves, recorridos en bicicleta o cabalgatas por senderos serranos. También hay espacio para detenerse en campings y cabañas cercanas, donde la dinámica invita a extender la estadía y combinar naturaleza con gastronomía local.

Cómo llegar a Los Cajones del Durazno

Desde la ciudad de Córdoba, el trayecto es de aproximadamente 138 kilómetros por la Ruta Provincial 5 hasta Santa Rosa de Calamuchita, y luego se continúa hacia Villa Yacanto y El Durazno. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje en auto ronda los 750 kilómetros, combinando rutas nacionales y provinciales, con un tiempo estimado de entre 8 y 9 horas.

El Durazno

Para quienes optan por el transporte público, la alternativa más práctica es viajar en micro hasta Santa Rosa de Calamuchita o Villa General Belgrano y desde allí completar el tramo final en auto o transfer, atravesando los últimos kilómetros de ripio.

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