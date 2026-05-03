Adiós a los tapados negros: este es el color que dominará las tendencias en los días fríos en 2026 El más usado pierde protagonismo esta temporada frente a otro conocido pero menos explorado en prendas de abrigo. Por + Seguir en







El negro pierde protagonisto esta temporada 2026: este es el color que lo reemplaza en el placard. Freepik

El terracota se posiciona como el color clave para los abrigos del invierno 2026. Los tapados negros pierden centralidad frente a una paleta más cálida y versátil. Diseñadores y marcas locales ya incorporan este tono en sus colecciones urbanas. La tendencia propone renovar básicos sin abandonar la sobriedad en el vestir. Durante años, el negro funcionó como el eje del guardarropa invernal, especialmente en abrigos pensados para la ciudad. Sin embargo, la temporada 2026 marca un giro en esa lógica y abre paso a una paleta que busca transmitir identidad sin romper con la elegancia. En ese contexto, el terracota aparece como el tono que empieza a ganar espacio en las calles y en las propuestas de diseñadores.

chau al marron (2) saco bordó Freepik

El cambio no responde a una ruptura total, sino a una evolución en la forma de pensar la moda urbana, donde el color empieza a ocupar un rol más activo. El negro sigue presente, pero deja de ser la única opción para quienes buscan un abrigo funcional y adaptable. En su lugar, el terracota introduce una alternativa que mantiene cierta sobriedad, aunque con un registro más cercano a lo natural.

El color que estará en tendencia en el invierno 2026 El terracota se impone en distintos formatos, desde tapados largos hasta trenchs, sacos y versiones más cortas, lo que permite integrarlo en estilos diversos sin forzar combinaciones. Su principal ventaja es la capacidad de adaptarse a distintas texturas, ya sea en paños más pesados o en lanas livianas, lo que amplía su presencia en colecciones pensadas para el uso diario.

A diferencia del negro, que tiende a uniformar los looks, este tono habilita combinaciones más amplias dentro de una misma gama. Funciona bien con colores neutros como beige, blanco o marrón, y también con denim, lo que lo vuelve una opción práctica para el ritmo urbano. Además, permite armar conjuntos monocromáticos sin perder profundidad visual.