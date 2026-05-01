La sorpresa en la formación que prepara Claudio Úbeda en Boca para enfrentar a Central Córdoba

Boca intentará el sábado desde las 16:15 dejar atrás la derrota en Brasil ante Cruzeiro por Copa Libertadores cuando enfrente a Central Córdoba en Santiago del Estero por la última fecha de la fase inicial del Torneo Apertura. Ya clasificado a los playoffs, el entrenador Claudio Úbeda dio a conocer este viernes la lista de convocados con varias sorpresas: planea una formación con mayoría de suplentes y poner de entrada a un jugador que no suma minutos desde finales de febrero.
El duelo ante los santiagueños se jugará además en la previa al duelo ante Barcelona de Ecuador, clave para el Xeneize en el torneo continental que no jugaba hace dos años y no lo logra ganar hace casi dos décadas.
Para este sábado el DT planea realizar diez cambios e incluir en la formación titular a Williams Alarcón, el mediocampista chileno que no suma minutos desde el 28 de febrero en el duelo ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera por la fecha 8 del Torneo Apertura cuando fue titular y fue reemplazado por Kevin Zenón en el segundo tiempo.
Boca ya está clasificado a la fase final del torneo local, aunque aún resta definir su posición final en la Zona A, donde se encuentra segundo con 27 puntos y podría ser superado, en caso de una derrota, por Vélez y Talleres de Córdoba.
Los convocados en Boca para el partido con Central Córdoba
- Arqueros: Brey y García.
- Defensores: Weigandt, Barinaga, Figal, Di Lollo, Costa, Pellegrino, Blanco y Braida.
- Mediocampistas: Paredes, Delgado, Ascacibar, Belmonte, Alarcón, Zenón, Velasco y Aranda.
- Delanteros: Zeballos, Janson, Romero, Merentiel, Bareiro y Giménez.
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La probable formación de Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura
Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Ángel Romero, Alan Velasco, Exequiel Zeballos; Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.