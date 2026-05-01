La sorpresa en la formación que prepara Claudio Úbeda en Boca para enfrentar a Central Córdoba Tras la derrota en Brasil por Copa Libertadores, el entrenador dio a conocer la lista de jugadores concentrados para el duelo del sábado a las 16:15. Habrá mayoría de suplentes y un nuevo esquema de juego. Por + Seguir en







Claudio Úbeda rotará el equipo de Boca para el duelo con Central Córdoba.

Boca intentará el sábado desde las 16:15 dejar atrás la derrota en Brasil ante Cruzeiro por Copa Libertadores cuando enfrente a Central Córdoba en Santiago del Estero por la última fecha de la fase inicial del Torneo Apertura. Ya clasificado a los playoffs, el entrenador Claudio Úbeda dio a conocer este viernes la lista de convocados con varias sorpresas: planea una formación con mayoría de suplentes y poner de entrada a un jugador que no suma minutos desde finales de febrero.

El duelo ante los santiagueños se jugará además en la previa al duelo ante Barcelona de Ecuador, clave para el Xeneize en el torneo continental que no jugaba hace dos años y no lo logra ganar hace casi dos décadas.

Para este sábado el DT planea realizar diez cambios e incluir en la formación titular a Williams Alarcón, el mediocampista chileno que no suma minutos desde el 28 de febrero en el duelo ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera por la fecha 8 del Torneo Apertura cuando fue titular y fue reemplazado por Kevin Zenón en el segundo tiempo.

Williams Alarcón en Boca Williams Alarcón volvería al equipo titular de Boca.