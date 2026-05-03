Este parque es uno de los grandes pulmones verdes de Uruguay y es perfecto para visitar: dónde se encuentra Si se encuentra dentro del régimen simplificado, debe prestar atención, ya que estos factores pueden derivar en una recategorización o incluso en la exclusión. Por + Seguir en







Este parque es destacado en Uruguay. Instagram @parquesantateresa

El Parque Nacional Santa Teresa abarca más de 3.000 hectáreas y nació en los años 30 como un proyecto para frenar el avance de las dunas, hoy convertido en un ecosistema único.

Dentro del predio se destacan espacios como el invernáculo, el sombráculo y el rosedal, que combinan flora de distintas regiones en entornos muy particulares.

El parque integra naturaleza e historia con playas como La Moza y el Fuerte de Santa Teresa, una construcción del siglo XVIII.

Con camping, senderos y actividades al aire libre, es un destino ideal para descansar y conectar con la naturaleza en la costa uruguaya. Ubicado en el departamento de Rocha, el Parque Nacional Santa Teresa se erige como uno de los espacios naturales más impactantes del país, con más de 3.000 hectáreas sobre la costa atlántica. Su origen resulta tan particular como fascinante: fue impulsado por el naturalista Horacio Arredondo en la década de 1930 con el objetivo de frenar el avance de las dunas. A partir de ese proyecto, se desarrolló un ecosistema que hoy alberga millones de árboles, combinando especies nativas y exóticas en un entorno que parece completamente natural.

Al recorrer el parque, aparecen espacios que sorprenden por su singularidad. Entre ellos se destacan el Invernáculo, una estructura de piedra y vidrio que resguarda flora tropical de distintos continentes, y el Sombráculo, donde la vegetación subtropical genera un microclima húmedo y silencioso. También sobresale el rosedal, con cientos de variedades que aportan color y aroma, consolidándose como uno de los sectores más atractivos para quienes buscan algo diferente dentro del predio.

Parque Nacional de Santa Teresa, Uruguay Instagram @parquesantateresa

La propuesta se completa con una combinación única de naturaleza e historia. Dentro del parque se encuentran playas como La Moza, Las Achiras, Playa del Barco y Playa Grande, conectadas por senderos que atraviesan el bosque. En ese mismo entorno se levanta el Fuerte de Santa Teresa, una construcción militar del siglo XVIII que aporta valor patrimonial al recorrido. Con áreas de camping, fauna autóctona y paisajes cambiantes, el lugar se consolida como un destino ideal para quienes buscan desconectar en la costa este uruguaya.

Cómo es el parque destacado de Uruguay ideal para visitar en una escapada El Parque Nacional Santa Teresa se consolida como una opción ideal para una escapada breve desde distintos puntos de la región, gracias a su equilibrio entre naturaleza y servicios. Ubicado en el kilómetro 302 de la ruta 9, en el departamento de Rocha, permite desconectar sin resignar comodidad. Sus áreas de acampe, distribuidas entre pinos y eucaliptos, cuentan con servicios básicos, proveedurías y espacios recreativos que facilitan una estadía cómoda en pleno entorno forestal junto al Océano Atlántico.

Uno de sus mayores atractivos es la variedad de experiencias concentradas en un mismo predio. En pocas horas se puede recorrer el Fuerte de Santa Teresa, caminar por senderos rodeados de vegetación diversa y cerrar el día en playas como La Moza, reconocida por su oleaje. El parque también ofrece alternativas más tranquilas, como paseos por sectores de vegetación densa o jornadas de pesca, lo que lo vuelve adaptable tanto a planes familiares como a propuestas más aventureras o de descanso. Otro punto fuerte es su carácter accesible durante todo el año. En verano, las playas de arena clara y aguas limpias concentran la mayor actividad, mientras que en estaciones más frescas el entorno boscoso genera un microclima ideal para caminatas y fotografía. Con ingreso gratuito y una infraestructura pensada para recorrer sin apuro, este espacio natural funciona como un verdadero refugio donde el ritmo baja y la conexión con el entorno se vuelve protagonista.