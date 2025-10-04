Papelón de Brasil en el Mundial Sub 20 de Chile: fue eliminado en primera ronda por primera vez en su historia La Verdeamarela perdió 1-0 ante España y quedó fuera de la Copa del Mundo de la categoría con apenas un punto en tres partidos en el Grupo C. Hace ocho meses había sido campeón en el Sudamericano clasificatorio. Por







La cara de la derrota: Brasil eliminado en primera ronda por 1ª vez en 20 presentaciones. EFE

La Selección de Brasil Sub 20 quedo eliminada por primera vez en su historia en fase de grupos del Mundial de Chile, tras perder con España por 1-0 en el Estadio Nacional Julio Martinez Pradano, de la ciudad de Santiago. La Verdeamarela hizo un papelón en la cita mundialista de la categoría, al quedar último en el Grupo C, con apenas un punto en tres partidos. Hace tan solo ocho meses había sido campeón del Sudamericano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/1974595440294457613&partner=&hide_thread=false España superó a Brasil en Santiago y la Verdeamarela se despide del #U20WC. — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) October 4, 2025

El Scratch de Ramón Menezes no dio la talla en el país trasandino y se despidió en fase de grupo por primera vez en 20 presentaciones (son los segundos máximos ganadores del Mundial Sub 20 con cinco títulos, detrás de la Selección Argentina). Su última conquista fue en Colombia 2011, con Philippe Coutinho como líder y su peor participación había sido en 2007, eliminado en octavos de final.

Tras haber empatado en su debuto con México por 2-2 y la sorpresiva derrota frente a Marruecos por 1-2, Brasil estaba obligado a ganarle al país ibérico para aspirar al tercer puesto y clasificar a octavos de final como uno de los mejores terceros. Sin embargo, fue España, con un tanto de Iker Bravo, quien eliminó quien se quedó con el partido y completó el podio del grupo C (primero Marruecos y segundo México).

El papelón de la Selección brasileña Sub 20 no es más que otro capítulo de la preocupante realidad del fútbol verdeamarelo en todas sus categorías. El conjunto mayor, de andar irregular, La selección mayor, bajo el mando de Carlo Ancelotti, no atraviesa su mejor momento y las juveniles ya no tienen el brillo de antes.

brasil españa sub 20 Iker Bravo festeja su gol, el único en Santiago de Chile. @SEFutbol Peores presentaciones del campeón sudamericano en el Mundial Sub-20: Brasil en 2025: Fase de grupos (4° con un punto)

Fase de grupos (4° con un punto) Argentina en 2015: Fase de grupos (3° con dos puntos)

Fase de grupos (3° con dos puntos) Colombia en 1987: : Fase de grupos (3° con cuatro puntos) españa brasil sub 20 El festejo de toda España tras una histórica eliminación de Brasil. @SEFutbol Mirá el resumen de la histórica derrota de Brasil en el Mundial Sub 20 de Chile Embed