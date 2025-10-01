Argentina - Australia por el Mundial Sub 20: horario, formaciones y TV El equipo dirigido por Diego Placente irá en busca de su segunda victoria, luego del triunfo frente a Cuba, y así acercarse a la clasificación a los octavos de final. Por







En el debut, Argentina ganó por 3 a 1 a Cuba. X: Selección

La Selección argentina Sub 20 debutó en el Mundial de Chile con una contundente victoria 3-1 frente a Cuba. Este martes se medirá ante Australia, por la segunda fecha del grupo D.

Tras el gran Sudamericano y la baja de varias figuras que juegan en Europa, la Albiceleste arrancó con el pie derecho con una muy buena victoria sobre el elenco cubano, aunque jugó gran parte con un jugador menos gran parte del encuentro debido a la expulsión de Santiago Fernández.

En esta segunda jornada, el elenco albiceleste que dirige Diego Placente irá en busca de su segunda vitoria para consolidarse en la punta del grupo. Además, si Italia le gana a los cubanos habrá logrado el pase a los octavos de final del torneo.

En lo que respecta al equipo, el DT deberá reacomodar la defensa del primer choque. En principio, ingresará Teo Rodríguez Pagano. Además, en la delantera, el jugador de River, Ian Subriabre, quien viene de convertir un tanto en el debut, le ganaría la pulseada a Satino Andino.

Por su parte, Australia viene de caer 1-0 con Italia en la primera fecha, por lo que este encuentro será crucial para poder soñar con la posibilidad de pasar de ronda.

Argentina – Australia: hora y televisión Hora: 20

20 Televisión: Telefe y DSports

Telefe y DSports Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Teo Rodríguez Pagano, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino o Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente. Australia: Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabia Vincenzo Talladira; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Luka Jovanovic, Musa Touré. DT: Trevor Morgan.