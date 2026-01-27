Susana Giménez elogió el accionar de Trump en Venezuela: "Va en busca de la libertad" La diva volvió al país para celebrar su cumpleaños y habló de la serie de Moria Casán, de su futuro laboral, de su biopic y qué actriz podría interpretarla. También bancó al presidente de Estados Unidos: "no podemos permitir que América se convierta en todos países comunistas". + Seguir en







El 29 de enero Susana cumple 82 años y prepara un gran festejo. Redes sociales

La conductora Susana Giménez regresó al país en vísperas de su cumpleaños número 82 y se detuvo para hablar con la prensa. Fiel a su estilo, opinó de todo, incluso elogió al presidente Donald Trump y celebró la detención de Nicolás Maduro: "Estoy contentísima, he vivido mucho en Venezuela, he trabajado mucho ahí, no saben lo que era antes, era más que Miami ahora".

La diva de los teléfonos no esquivó la controversia sobre la intervención de los Estados Unidos y sus supuestas intenciones sobre las reservas de petróleo del país venezolano. "Pero, por favor, Estados Unidos no necesita eso, va en busca de la libertad de miles de personas que están sufriendo por eso han salido todos a la calle". En ese sentido, Susana elogió el accionar de Trump y dijo que tiene "unos eggs (huevos) bastante...invade todo, no le importa nada", sostuvo indignada.

También, la diva fue más allá en su postura tras ser consultada por un posible conflicto entre potencias que podría perjudicar la paz mundial. Sobre el apoyo de Rusia y China al detenido exmandatario de Venezuela, la diva fue categórica: "Maduro tenía a los comunistas a favor, esperemos que no haya un enfrentamiento entre las potencias mundiales, pero tampoco podemos permitir que América se transforme en todos países comunistas".

Susana Giménez La conductora volvió a despistar a sus seguidores en redes sociales. Redes Sociales Se viene la biopic de Susana Giménez La exitosa conductora también se refirió a la producción de una serie biográfica sobre su vida y explicó: "Están escribiendo el libro, todavía falta, pero la voy a hacer". En ese sentido, el notero de Puro Show (ElTrece) le consultó si la Eugenia "La China" Suárez podría llegar a interpretarla y la diva se encargó de negarlo: "La China Suárez no porque no tiene el physique du rôle, yo soy más alta".

Asimismo, Susana opinó sobre la serie de la vida de su colega Moria Casán y aprovechó para destacar el trabajo de la actriz Sofía Gala. "Es una actriz genial que puede hacer cualquier cosa, no todas tienen ese don, es un genio", dijo sobre la hija de La One. También, tuvo elogios para una de las actrices que interpreta a Ana María Casanova y expresó: "Me dijeron que Siciliani estaba idéntica y ya lo creo porque es un genio, estaba igual, igual a Moria".