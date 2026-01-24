El elegante look de Maxi López y sus lentes que se robaron todas las miradas El exfutbolista se muestra más activo que nunca en sus redes sociales y en los canales de televisión. En esta oportunidad, dio de qué hablar con su estilo "total white" que se llevó todos los elogios. + Seguir en







Maxi López se lució en una fiesta con un look elegante y con onda. La Nación

Maxi López marcó tendencia con un estilo "sport chic" europeo en sus redes sociales.

El outfit siguió la temática de una "White Party" utilizando una paleta de colores claros.

Combinó un blazer de lino beige crudo con una remera básica blanca bajo la premisa de "menos es más".

Completó el look con lentes de marco fino y cristales azulados, aportando una estética moderna y retro. Maxi López volvió a dar que hablar, pero esta vez no por el mundo del fútbol ni por sus apariciones en el famoso reality de cocina, sino por su impecable sentido de la moda. A través de sus redes sociales, el ex River mostró un look que se llevó todos los elogios y que marca el camino de lo que es tendencia en el "sport chic" europeo.

En su perfil de Instagram donde acumula un millón de seguidores, el exfutbolista compartió una foto con una vestimenta fuera de su look habitual. Para la ocasión, López optó por una paleta de colores claros: el conjunto se basó en un blazer de lino en tono beige crudo y una remera básica blanca.

Maxi López Instagram Con esta elección, demostró que la regla de "menos es más" sigue más vigente que nunca. En la descripción escribió “White Party”. El detalle de las mangas del blazer levemente arremangadas le dio ese toque descontracturado que define su estilo personal.

Al look le dio un remate final al llevar unos lentes de marco fino y cristales con un leve tinte azulado. Este accesorio le aportó una estética moderna y algo retro a la vez.

Qué dijo Maxi López cuando lo acusaron de ser mal padre Tras las críticas públicas de la abogada de Wanda Nara a Maxi López respecto a su paternidad, el exfutbolista salió a responder las acusaciones. Ana Rosenfeld señaló que “les hizo daño” a Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos que tiene con la influencer y empresaria, y que en la televisión aparece “haciéndose el buenito y buen padre”.

Wanda Nara y Maxi López Los famosos lograron una amistad que atraviesa la pantalla del certamen de cocina. Redes Sociales Ante la consulta de Oliver Quiroz, notero de A la tarde (América), López dijo: “Yo quiero a todo el mundo, no odio a nadie, y si Ana sigue hablando mal de mí, no pasa nada. Está todo bien, Ana. A mí me gusta lo que hace ella, no tengo problema, creo que es parte del pasado y yo no tengo rencor, no tengo ningún tipo de sentimiento negativo en contra de nadie”. “Pueden decir un montón de cosas. La verdad es que poca gente sabe la verdad de las cosas y vivió con nosotros”, agregó el exfutbolista al final de la nota para concluir con el tema, no sin antes dejar en claro que la relación actual con Wanda “está bien”.