Los controladores aéreos anunciaron paros en varios aeropuertos del país durante febrero

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación lamentó que, cumplida la prórroga de la conciliación obligatoria, no se haya llegado a un acuerdo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea.

Después de que se venciera la prórroga de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Capital Humano que disolvió las medidas de fuerza de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegacion (ATEPSA), el gremio de los controladores aéreos anunció que realizarán una serie de paros en los principales aeropuertos del país durante febrero al no llegar a un acuerdo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

“Transcurridos los plazos, no se logró arribar a un acuerdo, por lo que el Plenario ratificó la adopción de medidas legítimas de acción sindical a partir del mes de febrero, que se anunciarán oportunamente”, aseguró este martes ATEPSA mediante un comunicado.

ATEPSA agrupa a los controladores aéreos , esenciales para la operación de los vuelos, ya que desde las Torres de Control y los Centros de Control de Área (ACC) supervisan el tránsito, coordinan la separación de las naves y guían tanto los despegues como los aterrizajes. Sin ellos, en los aeropuertos no podría partir ni salir ningún avión.

Por su parte, EANA es la empresa estatal que presta los servicios de controladores aéreos en todo el país y que ahora podría verse paralizada por el reclamo sindical que tiene meses de conflicto. Principalmente, los trabajadores pidieron una recomposición salarial. Pero las demandas también incluyen denuncias penales e investigaciones judiciales por irregularidades en la compañía y en el sindicato . La Justicia investiga a la conducción de ATEPSA y dos funcionarias de la firma por presuntos acuerdos paritarios no registrados.

Como EANA es una compañía estatal, los aumentos salariales se definen en la Oficina Nacional de Empleo Público, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Hasta el momento, no hay una actualización prevista para los sueldos.

Paro de controladores aéreos

EANA subrayó que los servicios de navegación aérea son considerados esenciales por ley y que el gremio no puede imponer medidas de fuerza de manera intempestiva. En caso de avanzar con algún tipo de plan de lucha, ATEPSA debería presentar un cronograma con al menos cinco días de anticipación y garantizando el funcionamiento de al menos el 45% de las operaciones diarias.

Hasta el momento, ATEPSA no elaboró un cronograma para su cese de actividades previsto para el mes de febrero, en medio de la temporada alta de vacaciones en Argentina. Desde el gremio cuestionaron la manera en que la compañía estatal trató el conflicto con sus trabajadores.

“Se debatieron tanto la situación actual, como así también las acciones a seguir, debido a la falta de respuestas por parte de las autoridades de EANA que, desde agosto del año pasado, no asume los compromisos asumidos ni aporta solución al conflicto”, aseguraron en el comunicado.

Por último, ATEPSA aseguró que “las medidas legítimas de acción sindical serán las consecuencias directas del incumplimiento, la desidia y la falta de diálogo por parte de EANA, por lo que desde ATEPSA ratificamos la voluntad de diálogo y de resolución, pero no convalidaremos dilaciones ni acuerdos que luego no cumplen”.