20 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Este es el invicto más largo de la Selección argentina en su historia: cuántos partidos pasó sin perder

Entre empates y victorias, la Albiceleste pasó casi tres años y medio sin conocer la derrota. Quedó a solo un encuentro del récord histórico, que continúa en manos de Italia.

Por
La Selección argentina estuvo invicta entre julio de 2019 y noviembre de 2022.

La Selección argentina estuvo invicta entre julio de 2019 y noviembre de 2022.

X (@Argentina)
  • El invicto más largo de la Selección argentina en su historia es de 36 partidos sin perder (25 triunfos y 11 derrotas).
  • Lo consiguió entre julio de 2019 y noviembre de 2022, e incluyó los títulos de la Copa América 2021 y la Finalissima 2022.
  • Se cortó con la derrota 1-2 ante Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar.
  • Quedó a un partido del récord histórico de 37 encuentros, logrado por la Selección de Italia entre 2018 y 2021.

El Mundial de Qatar 2022 terminó con la Selección argentina levantando la Copa del Mundo, pero empezó con un duro golpe: la derrota 1-2 ante Arabia Saudita en el primer partido de la fase de grupos. Ese resultado histórico marcó, además, el fin del invicto más largo en la historia de la Albiceleste.

Había dudas sobre si la TVP iba a pasar los partidos en vivo de forma gratuita.
Te puede interesar:

Mundial 2026: la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina

Hasta ese momento, el equipo de Lionel Scaloni llevaba acumulados 36 encuentros sin derrotas (25 victorias y 11 empates). Su última caída había sido en la semifinal de la Copa América 2019 frente a Brasil, el 3 de julio de ese año; el invicto se mantenía desde el partido siguiente, por el tercer lugar ante Chile.

Entre julio de 2019 y noviembre de 2022, la Selección acumuló una racha de 36 partidos sin perder que incluyeron los títulos de la Copa América 2021 y la Finalissima 2022. Quedó solo un encuentro por debajo del récord histórico de Italia, que llegó a 37 partidos invicta entre octubre de 2018 y octubre de 2021.

Selección Argentina festejo Finalissima Italia

Los partidos que Argentina fue invicta

  1. 2-1 vs. Chile por Copa América, 6 de julio de 2019.
  2. 0-0 vs. Chile, amistoso, 5 de septiembre de 2019.
  3. 4-0 vs. México, amistoso, 10 de septiembre de 2019.
  4. 2-2 vs. Alemania, amistoso, 9 de octubre de 2019.
  5. 6-1 vs. Ecuador, amistoso, 13 de octubre de 2019.
  6. 1-0 vs. Brasil, amistoso, 15 de noviembre de 2019.
  7. 2-2 vs. Uruguay, amistoso, 18 de noviembre de 2019.
  8. 1-0 vs. Ecuador por Eliminatorias, 8 de octubre de 2020.
  9. 2-1 vs. Bolivia por Eliminatorias, 13 de octubre de 2020.
  10. 1-1 vs. Paraguay por Eliminatorias, 12 de noviembre de 2020.
  11. 2-0 vs. Perú por Eliminatorias, 17 de noviembre de 2020.
  12. 1-1 vs. Chile por Eliminatorias, 3 de junio de 2021.
  13. 2-2 vs. Colombia por Eliminatorias, 8 de junio de 2021.
  14. 1-1 vs. Chile por Copa América, 14 de junio de 2021.
  15. 1-0 vs. Uruguay por Copa América, 18 de junio de 2021.
  16. 1-0 vs. Paraguay por Copa América, 21 de junio de 2021.
  17. 4-1 vs. Bolivia por Copa América, 28 de junio de 2021.
  18. 3-0 vs. Ecuador por Copa América, 3 de julio de 2021.
  19. 1-1 (3-2) vs. Colombia por Copa América, 6 de julio de 2021.
  20. 1-0 vs. Brasil por Copa América, 10 de julio de 2021.
  21. 3-1 vs. Venezuela por Eliminatorias, 2 de septiembre de 2021.
  22. 3-0 vs. Bolivia por Eliminatorias, 9 de septiembre de 2021.
  23. 0-0 vs. Paraguay por Eliminatorias, 7 de octubre de 2021.
  24. 3-0 vs. Uruguay por Eliminatorias, 10 de octubre de 2021.
  25. 1-0 vs. Perú por Eliminatorias, 14 de octubre de 2021.
  26. 1-0 vs. Uruguay por Eliminatorias, 12 de noviembre de 2021.
  27. 0-0 vs. Brasil por Eliminatorias, 17 de noviembre de 2021.
  28. 2-1 vs. Chile por Eliminatorias, 27 de enero de 2022.
  29. 1-0 vs. Colombia por Eliminatorias, 1 de febrero de 2022.
  30. 3-0 vs. Venezuela por Eliminatorias, 25 de marzo de 2022.
  31. 1-1 vs. Ecuador por Eliminatorias, 29 de marzo de 2022.
  32. 3-0 vs. Italia por la Finalissima, 1 de junio de 2022.
  33. 5-0 vs. Estonia, amistoso, 5 de junio de 2022.
  34. 3-0 vs. Honduras, amistoso, 23 de septiembre de 2022.
  35. 3-0 vs. Jamaica, amistoso, 27 de septiembre de 2022.
  36. 5-0 vs. Emiratos Árabes, amistoso, 16 de noviembre de 2022.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enzo Fernández está en la mira de un grande de Europa.

Ni Barcelona ni Real Madrid: el gigante de Europa que quiere a Enzo Fernández

La Selección argentina buscará defender el título mundial en 2026.

Argentina y su gran desafío en el Mundial 2026: defender el título y lograr lo que solo dos selecciones pudieron

Enzo Fernández marcó tendencia con un look total black.

El look al estilo callejero de Enzo Fernández que se robó todas las miradas

Argentina sufrió a este jugador en el Mundial 2018.

Fue verdugo de la Selección argentina en un Mundial y ahora acaba de rechazar una oferta de 28 millones por año

La policía neuquina montó un operativo cerrojo en toda la región para dar con su paradero.

Neuquén: buscan desesperadamente a la hermana del campeón del mundo Marcos "Huevo" Acuña

Tagliafico y su esposa posaron cerca del Mont Blanc, en los Alpes franceses.

El look de invierno de Tagliafico en Europa: un total black con mucho estilo

Rating Cero

Los artistas no lo anunciaron de manera oficial.

Karol G y Feid se separaron luego de tres años de relación

Griselda Siciliani.

Griselda Siciliani rompió el silencio y aclaró qué pasó con Luciano Castro

La modelo y el ex DT de River enfrentan una demanda laboral.

Grave denuncia contra Evangelina Anderson y Martín Demichelis por "trabajo esclavo"

La banda proyecta visitar Argentina en 2026 mediante el sistema de mini residencias para cuidar la salud de Keith Richards. 

¿Vuelven los Rolling Stones a Argentina en 2026?

Su preferencia se inclina por una fragancia de perfil natural y versátil.

Este es el perfume favorito de Jin de BTS: cuánto sale en Argentina

Netflix ya confirmó el estreno de la tercera temporada.
play

Se supo cuándo se estrenan los capítulos restantes de la temporada 3 de La Reina del Flow en Netflix

últimas noticias

Hasta el momento, el fuego ya arrasó con 14.770 hectáreas en Chubut

Incendios en Chubut: se reactivaron las llamas en dos zonas por las altas temperaturas

Hace 7 minutos
El pueblo pertenece al departamento de Rocha y mantiene un perfil alejado de los grandes centros urbanos.

Este es el pueblo de Uruguay con los alquileres más baratos y es perfecto para visitar en verano

Hace 8 minutos
Ya están a la venta las entradas para poder disfrutar de la mejor música en la Fiesta Nacional de la Artesanía, que se realiza del 12 al 16 de febrero de 2026.

Con Luck Ra, Abel Pintos y La K'onga: la Fiesta Nacional de la Artesanía llega a Colón

Hace 11 minutos
La Selección argentina estuvo invicta entre julio de 2019 y noviembre de 2022.

Este es el invicto más largo de la Selección argentina en su historia: cuántos partidos pasó sin perder

Hace 13 minutos
La industria metalúrgica cayó un 7,1% en diciembre y el uso de la capacidad instalada se ubicó al nivel de la pandemia

Preocupación en la industria metalúrgica: indicadores registran números de pandemia

Hace 14 minutos