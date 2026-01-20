Este es el invicto más largo de la Selección argentina en su historia: cuántos partidos pasó sin perder Entre empates y victorias, la Albiceleste pasó casi tres años y medio sin conocer la derrota. Quedó a solo un encuentro del récord histórico, que continúa en manos de Italia. Por + Seguir en







La Selección argentina estuvo invicta entre julio de 2019 y noviembre de 2022. X (@Argentina)

El invicto más largo de la Selección argentina en su historia es de 36 partidos sin perder (25 triunfos y 11 derrotas).

Lo consiguió entre julio de 2019 y noviembre de 2022, e incluyó los títulos de la Copa América 2021 y la Finalissima 2022.

Se cortó con la derrota 1-2 ante Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar.

Quedó a un partido del récord histórico de 37 encuentros, logrado por la Selección de Italia entre 2018 y 2021. El Mundial de Qatar 2022 terminó con la Selección argentina levantando la Copa del Mundo, pero empezó con un duro golpe: la derrota 1-2 ante Arabia Saudita en el primer partido de la fase de grupos. Ese resultado histórico marcó, además, el fin del invicto más largo en la historia de la Albiceleste.

Hasta ese momento, el equipo de Lionel Scaloni llevaba acumulados 36 encuentros sin derrotas (25 victorias y 11 empates). Su última caída había sido en la semifinal de la Copa América 2019 frente a Brasil, el 3 de julio de ese año; el invicto se mantenía desde el partido siguiente, por el tercer lugar ante Chile.

Entre julio de 2019 y noviembre de 2022, la Selección acumuló una racha de 36 partidos sin perder que incluyeron los títulos de la Copa América 2021 y la Finalissima 2022. Quedó solo un encuentro por debajo del récord histórico de Italia, que llegó a 37 partidos invicta entre octubre de 2018 y octubre de 2021.

Selección Argentina festejo Finalissima Italia @CopaAmerica Los partidos que Argentina fue invicta 2-1 vs. Chile por Copa América, 6 de julio de 2019. 0-0 vs. Chile, amistoso, 5 de septiembre de 2019. 4-0 vs. México, amistoso, 10 de septiembre de 2019. 2-2 vs. Alemania, amistoso, 9 de octubre de 2019. 6-1 vs. Ecuador, amistoso, 13 de octubre de 2019. 1-0 vs. Brasil, amistoso, 15 de noviembre de 2019. 2-2 vs. Uruguay, amistoso, 18 de noviembre de 2019. 1-0 vs. Ecuador por Eliminatorias, 8 de octubre de 2020. 2-1 vs. Bolivia por Eliminatorias, 13 de octubre de 2020. 1-1 vs. Paraguay por Eliminatorias, 12 de noviembre de 2020. 2-0 vs. Perú por Eliminatorias, 17 de noviembre de 2020. 1-1 vs. Chile por Eliminatorias, 3 de junio de 2021. 2-2 vs. Colombia por Eliminatorias, 8 de junio de 2021. 1-1 vs. Chile por Copa América, 14 de junio de 2021. 1-0 vs. Uruguay por Copa América, 18 de junio de 2021. 1-0 vs. Paraguay por Copa América, 21 de junio de 2021. 4-1 vs. Bolivia por Copa América, 28 de junio de 2021. 3-0 vs. Ecuador por Copa América, 3 de julio de 2021. 1-1 (3-2) vs. Colombia por Copa América, 6 de julio de 2021. 1-0 vs. Brasil por Copa América, 10 de julio de 2021. 3-1 vs. Venezuela por Eliminatorias, 2 de septiembre de 2021. 3-0 vs. Bolivia por Eliminatorias, 9 de septiembre de 2021. 0-0 vs. Paraguay por Eliminatorias, 7 de octubre de 2021. 3-0 vs. Uruguay por Eliminatorias, 10 de octubre de 2021. 1-0 vs. Perú por Eliminatorias, 14 de octubre de 2021. 1-0 vs. Uruguay por Eliminatorias, 12 de noviembre de 2021. 0-0 vs. Brasil por Eliminatorias, 17 de noviembre de 2021. 2-1 vs. Chile por Eliminatorias, 27 de enero de 2022. 1-0 vs. Colombia por Eliminatorias, 1 de febrero de 2022. 3-0 vs. Venezuela por Eliminatorias, 25 de marzo de 2022. 1-1 vs. Ecuador por Eliminatorias, 29 de marzo de 2022. 3-0 vs. Italia por la Finalissima, 1 de junio de 2022. 5-0 vs. Estonia, amistoso, 5 de junio de 2022. 3-0 vs. Honduras, amistoso, 23 de septiembre de 2022. 3-0 vs. Jamaica, amistoso, 27 de septiembre de 2022. 5-0 vs. Emiratos Árabes, amistoso, 16 de noviembre de 2022.