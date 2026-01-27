IR A
Marixa Ballli contra Javier Milei por presentarse con Fátima Florez: "No estamos para cantar"

La panelista remarcó que "no deja de ser el Presidente" y se refirió al fuego en la Patagonia: "Nos estamos incendiando". "Soy apolítica", aclaró.

La panelista Marixa Balli cuestionó en A la Barbarossa que el presidente Javier Milei cante con Fátima Florez en el teatro Roxy en Mar del Plata. "No estamos espectacular como para cantar", sentenció la actriz.

"No deja de ser el Presidente, un poco de respeto a la bandera. A mí me preocupa la Patagonia y tanto canto, te juro que me preocupa. Nos estamos incendiando", señaló Balli al aire de Telefe y advirtió que la gente "está perdiendo sus casas".

Balli se definió como "apolítica" para evitar especulaciones y precisó: "No estoy de ningún lado. Quiero ser feliz y quiero que la gente esté feliz. Eso es el resultado de un buen gobierno, ver a la gente feliz".

El periodista Robertito Funes Ugarte, que reemplaza a Georgina Barbarossa en la conducción, le preguntó: "¿No te gusta cómo canta?". "No canta mal, me parece muy divertido, no estoy en contra de eso", aclaró la bailarina.

"A mí me parece que él tiene que hacer de presidente", remarcó la modelo y agregó: "Tenemos una parte en el sur que lo estamos perdiendo. Es una parte muy importante de nuestro país". "No puedo creer que no estén recibiendo ayuda. A mí me parte el alma, es como otro país", se lamentó.

La vedette cuestionó: "¿Queremos a nuestro país o no lo queremos? ¿Lo respetamos, somos patriotas o no nos importa?".

