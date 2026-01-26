La llamativa camisa que usó Giovani Lo Celso: se robó las miradas con su look El mediocampista del Betis y la Selección argentina compartió fotos de sus vacaciones en Rosario, y sorprendió con el outfit que eligió para celebrar las Fiestas. Por + Seguir en







Giovani Lo Celso marcó tendencia con su osado look.

Giovani Lo Celso compartió fotos de sus vacaciones en Rosario.

El mediocampista del Betis pasó las Fiestas con su familia y sorprendió con su look.

Eligió una llamativa camisa con estampado abstracto en tonos blancos y grises.

La combinó con un pantalón negro y zapatillas deportivas blancas. Giovani Lo Celso ya está de vuelta en España, donde afronta la segunda mitad de la temporada con el Betis, pero aprovechó las Fiestas de fin de año para pasar unos días en familia en su Rosario natal. En medio de los festejos, sorprendió al usar una llamativa camisa que se robó todas las miradas.

El mediocampista de la Selección argentina eligió un outfit relajado y casual, pero cargado de personalidad. Usó una camisa oversize con un estampado abstracto en el que predominaron los tonos neutros como el gris y el blanco, pero también aparecieron detalles en tierra y toques sutiles de color.

Para equilibrar el conjunto, optó por un pantalón negro de corte recto y tiro alto que aportó comodidad y elegancia. Completó el look con zapatillas blancas de estilo deportivo, un clásico que siempre suma frescura y versatilidad, y un reloj de pulsera para elevar el outfit.

Look Giovani Lo Celso Instagram @locelsogiovani La lesión de Lo Celso que preocupa en la Selección argentina La Selección argentina entró en la recta final para el Mundial 2026 y Lionel Scaloni sigue de cerca a todos los jugadores que tienen chances de integrar la lista definitiva. Pero recibió una noticia que preocupa: Giovani Lo Celso se lesionó y se perderá, al menos, los próximos dos partidos del Betis.

El rosarino jugó apenas seis minutos del encuentro entre el conjunto español y el PAOK que se disputó el jueves 22 por la UEFA Europa League. El mediocampista se vio obligado a abandonar la cancha por una lesión muscular, una imagen que generó alarma en el club y en el cuerpo técnico de la Albiceleste.

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, explicó en la conferencia de prensa posterior al partido que aún no tenía una "valoración exacta" de la lesión. Sin embargo, señaló que Lo Celso no estaría disponible para el encuentro ante Alavés por LaLiga ni para el partido frente al Feyenoord por Europa League.