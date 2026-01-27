27 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El "cosito del clima" con forma de lobo marino tiene su versión web: cómo funciona

Pensado para quienes no pudieron viajar a la costa argentina, el sitio utiliza la figura del emblemático animal y anticipa lluvias en cualquier rincón del país de forma rápida y sencilla. Los detalles.

Por
El cosito del clima virtual permite ver el estado del tiempo en cualquier ciudad del país. 

El "cosito del clima" virtual permite ver el estado del tiempo en cualquier ciudad del país. 

Un diseñador chubutense creó una página web que replica el funcionamiento del "cosito del clima", el clásico souvenir de las localidades costeras, en especial de Mar del Plata, para conocer el pronóstico del tiempo. El sitio www.cositodelclima.com se volvió viral tras capturar la esencia del popular objeto de resina que cambia de color según la humedad.

La agencia AP confirmó la nueva cifra de muertos. 
Te puede interesar:

Ascienden a 34 los muertos por la tormenta invernal Fern en Estados Unidos

La plataforma presenta un diseño simple, con un lobo marino pixelado en el centro de la pantalla. El sistema prescinde de mapas complejos o porcentajes de probabilidad para ofrecer una respuesta visual directa a los usuarios. El mecanismo digital imita la lógica del souvenir tradicional que miles de turistas traen de sus vacaciones cada verano: al ingresar el nombre de una ciudad argentina, la figura adopta un tono específico para indicar las condiciones meteorológicas inmediatas.

Si el lobo marino aparece de color celeste, el tiempo permanecerá estable y sin precipitaciones a la vista. Por el contrario, la silueta cambia a un tono rosa si el pronóstico anticipa lluvias para la ubicación consultada. Como valor agregado, la web incluye un video de fondo que ilustra el estado actual del cielo en la zona elegida. Esta herramienta combina la nostalgia de los veraneos en la costa atlántica con la utilidad de la tecnología moderna.

La propuesta busca rescatar un símbolo de la cultura popular argentina para llevarlo a la virtualidad mediante el fácil acceso desde cualquier dispositivo móvil. De esta manera, el representativo animal de los balnearios marplatenses ahora ofrece servicios meteorológicos en línea, en simples pasos.

Cómo funciona el clásico adorno de la Costa Atlántica

Los souvenirs del clima tradicionales basan su magia en un principio físico vinculado a las sales higroscópicas. Estos componentes químicos, alojados en el interior de las figuras de resina, reaccionan ante la presencia de humedad en el ambiente.

Lobito del clima

Cuando el aire está seco, la figura conserva su claridad; ante un aumento del vapor de agua, las sales absorben la humedad y modifican su coloración. Aunque su precisión es limitada frente a los radares modernos, el objeto persiste como un ícono doméstico intuitivo y libre de explicaciones técnicas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Ola de calor en Buenos Aires: continúan las máximas arriba de los 33° y rige alerta para varias provincias

play

Nevada histórica en EEUU: 11 muertos, rutas cortadas, miles de personas sin luz y negocios cerrados

El muro atmosférico retiene el calor en Argentina.

Muro atmosférico: el responsable del calor extremo en la mayor parte del país

play

Alerta naranja por calor extremo en el AMBA: a cuánto llegará la máxima

El termómetro estará al rojo vivo durante varios días.

Ola de calor: alerta amarilla y naranja por temperaturas extremas en diez provincias

Se esperan fuertes nevadas y bajas temperaturas. 

Gran tormenta de nieve en EEUU: 8.000 vuelos fueron cancelados

Rating Cero

La denuncia ya fue presentada por Karina Mazzocco y su producción.

Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco por hablar de la familia Caniggia

La ciudad aplica graves multas por irrumpir el espacio donde se encuentra el cartel de Hollywood.

Una famosa actriz de Euphoria podría ir presa por un insólito motivo

La conductora apuntó contra la mediática y su carrera profesional.

"Me copia todo el tiempo": Moria Casán destrozó a Wanda Nara

Para la entidad, el gesto del artista fue considerado imperdonable y totalmente “incompatible con la esencia criolla. 

Tras su actuación junto a Milei, expulsaron al Chaqueño Palavecino de la Asociación Federal de Raíces Criollas

El 29 de enero Susana cumple 82 años y prepara un gran festejo.

Susana Giménez elogió el accionar de Trump en Venezuela: "Va en busca de la libertad"

Marixa Balli.

Marixa Ballli contra Javier Milei por presentarse con Fátima Florez: "No estamos para cantar"

últimas noticias

La famosa detalló el calvario que vivió a manos del empresario.

Pidieron la detención inmediata del ex de Romina Gaetani, acusado por violencia de género

Hace 26 minutos
El cosito del clima virtual permite ver el estado del tiempo en cualquier ciudad del país. 

El "cosito del clima" con forma de lobo marino tiene su versión web: cómo funciona

Hace 48 minutos
Los controladores aéreos son esenciales para el funcionamiento de los vuelos.

Los controladores aéreos anunciaron paros en varios aeropuertos del país durante febrero

Hace 1 hora
Los presos que escaparon en Misiones.

Fuga de película en Misiones: cuatro presos rompieron un techo y huyeron en un auto

Hace 1 hora
Así quedó el Peugeot 206 que conducía Leiva Villalba.

Escapó de un control policial, chocó y murió: estaba prófugo desde septiembre

Hace 1 hora