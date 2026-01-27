El "cosito del clima" con forma de lobo marino tiene su versión web: cómo funciona Pensado para quienes no pudieron viajar a la costa argentina, el sitio utiliza la figura del emblemático animal y anticipa lluvias en cualquier rincón del país de forma rápida y sencilla. Los detalles. Por + Seguir en







El "cosito del clima" virtual permite ver el estado del tiempo en cualquier ciudad del país.

Un diseñador chubutense creó una página web que replica el funcionamiento del "cosito del clima", el clásico souvenir de las localidades costeras, en especial de Mar del Plata, para conocer el pronóstico del tiempo. El sitio www.cositodelclima.com se volvió viral tras capturar la esencia del popular objeto de resina que cambia de color según la humedad.

La plataforma presenta un diseño simple, con un lobo marino pixelado en el centro de la pantalla. El sistema prescinde de mapas complejos o porcentajes de probabilidad para ofrecer una respuesta visual directa a los usuarios. El mecanismo digital imita la lógica del souvenir tradicional que miles de turistas traen de sus vacaciones cada verano: al ingresar el nombre de una ciudad argentina, la figura adopta un tono específico para indicar las condiciones meteorológicas inmediatas.

Si el lobo marino aparece de color celeste, el tiempo permanecerá estable y sin precipitaciones a la vista. Por el contrario, la silueta cambia a un tono rosa si el pronóstico anticipa lluvias para la ubicación consultada. Como valor agregado, la web incluye un video de fondo que ilustra el estado actual del cielo en la zona elegida. Esta herramienta combina la nostalgia de los veraneos en la costa atlántica con la utilidad de la tecnología moderna.

La propuesta busca rescatar un símbolo de la cultura popular argentina para llevarlo a la virtualidad mediante el fácil acceso desde cualquier dispositivo móvil. De esta manera, el representativo animal de los balnearios marplatenses ahora ofrece servicios meteorológicos en línea, en simples pasos.

Cómo funciona el clásico adorno de la Costa Atlántica Los souvenirs del clima tradicionales basan su magia en un principio físico vinculado a las sales higroscópicas. Estos componentes químicos, alojados en el interior de las figuras de resina, reaccionan ante la presencia de humedad en el ambiente.

Lobito del clima Infobae Cuando el aire está seco, la figura conserva su claridad; ante un aumento del vapor de agua, las sales absorben la humedad y modifican su coloración. Aunque su precisión es limitada frente a los radares modernos, el objeto persiste como un ícono doméstico intuitivo y libre de explicaciones técnicas.