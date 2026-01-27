IR A
IR A

Tras su actuación junto a Milei, expulsaron al Chaqueño Palavecino de la Asociación Federal de Raíces Criollas

La entidad sacó un comunicado en su cuenta oficial de Facebook donde aclara que la decisión fue tomada luego la participación del artista en un acto junto al presidente Javier Milei.

Para la entidad

Para la entidad, el gesto del artista fue considerado imperdonable y totalmente “incompatible con la esencia criolla. 

La actuación del Chaqueño Palavecino junto al presidente Javier Milei en el Festival Nacional de la Doma y el Folklore de Jesús María armó revuelo en el mundo artístico dividendo aguas entre quienes celebraron la participación y quienes la repudiaron. Ahora fue el turno de la Asociación Federal de Raíces Criollas que anunció la expulsión del artista del organismo a través de un comunicado en su cuenta oficial de Facebook.

¿Nació el amor?: los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que enciende rumores de romance
Te puede interesar:

¿Nació el amor? Los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que confirman su romance

Según trascendió en el programa Lape Club Social (América), la entidad tomó la decisión de expulsar al cantante por considerar la participación junto al mandatario como “incompatible con la esencia criolla”, según los lineamientos que sostienen desde su creación.

Asimismo, desde la asociación aseguran que desde siempre mantuvieron una postura ligada a las expresiones populares y luchas sociales, y alejada de los espacios de poder. Con más de 50 años de historia, según se describe en la información publicada en Facebook, la institución defiende y difunde el folklore nacional reuniendo artistas de renombre y nuevas generaciones comprometidas con mantener vivas las raíces culturales en todo el país.

Embed

En comunicación con el programa, el Chaqueño dijo desconocer a la entidad que lo señaló como traidor: “Todas estas cuestiones de asociaciones para mí es nueva, no tengo nada que ver ni la conozco. Tampoco no voy a cantar porque ellos no quieran. Estamos todos locos”.

Con respecto a su postura sobre lo ocurrido en el escenario de Jesús María expresó: “Yo vengo de abajo, de una zona muy sufrida, muy olvidada. Lo único que sé es que trabajé toda la vida y esto es trabajo. El único juez y a quien me debo es el público”. Finalmente, el cantante sostuvo: “Yo quiero lo mejor para mi Argentina. Si este presidente hace las cosas bien y nos va bien, bienvenido sea. Yo no soy político, yo busco la forma de apoyar y hago lo que tengo que hacer. Le deseo lo mejor a lo que nos gobiernan”.

Noticias relacionadas

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

últimas noticias

La famosa detalló el calvario que vivió a manos del empresario.

Pidieron la detención inmediata del ex de Romina Gaetani, acusado por violencia de género

Hace 24 minutos
El cosito del clima virtual permite ver el estado del tiempo en cualquier ciudad del país. 

El "cosito del clima" con forma de lobo marino tiene su versión web: cómo funciona

Hace 46 minutos
Los controladores aéreos son esenciales para el funcionamiento de los vuelos.

Los controladores aéreos anunciaron paros en varios aeropuertos del país durante febrero

Hace 1 hora
Los presos que escaparon en Misiones.

Fuga de película en Misiones: cuatro presos rompieron un techo y huyeron en un auto

Hace 1 hora
Así quedó el Peugeot 206 que conducía Leiva Villalba.

Escapó de un control policial, chocó y murió: estaba prófugo desde septiembre

Hace 1 hora