Tras su actuación junto a Milei, expulsaron al Chaqueño Palavecino de la Asociación Federal de Raíces Criollas La entidad sacó un comunicado en su cuenta oficial de Facebook donde aclara que la decisión fue tomada luego la participación del artista en un acto junto al presidente Javier Milei. + Seguir en







Para la entidad, el gesto del artista fue considerado imperdonable y totalmente “incompatible con la esencia criolla.

La actuación del Chaqueño Palavecino junto al presidente Javier Milei en el Festival Nacional de la Doma y el Folklore de Jesús María armó revuelo en el mundo artístico dividendo aguas entre quienes celebraron la participación y quienes la repudiaron. Ahora fue el turno de la Asociación Federal de Raíces Criollas que anunció la expulsión del artista del organismo a través de un comunicado en su cuenta oficial de Facebook.

Según trascendió en el programa Lape Club Social (América), la entidad tomó la decisión de expulsar al cantante por considerar la participación junto al mandatario como “incompatible con la esencia criolla”, según los lineamientos que sostienen desde su creación.

Asimismo, desde la asociación aseguran que desde siempre mantuvieron una postura ligada a las expresiones populares y luchas sociales, y alejada de los espacios de poder. Con más de 50 años de historia, según se describe en la información publicada en Facebook, la institución defiende y difunde el folklore nacional reuniendo artistas de renombre y nuevas generaciones comprometidas con mantener vivas las raíces culturales en todo el país.

Embed En comunicación con el programa, el Chaqueño dijo desconocer a la entidad que lo señaló como traidor: “Todas estas cuestiones de asociaciones para mí es nueva, no tengo nada que ver ni la conozco. Tampoco no voy a cantar porque ellos no quieran. Estamos todos locos”.