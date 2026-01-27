Fuga de película en Misiones: cuatro presos rompieron un techo y huyeron en un auto El hecho se produjo en la División Resguardo de Detenidos de la Unidad Regional X. Las autoridades recapturaron a dos e intensificaron las búsquedas de los prófugos. Por + Seguir en







Los presos que escaparon en Misiones.

Un total de cuatro presos de la División Resguardo de Detenidos de la Unidad Regional X en la provincia de Misiones se fugaron luego de que rompieran un techo, aunque las autoridades recapturaron a dos de ellos e intensificaron la búsqueda de los que permanecen prófugos.

El hecho se produjo después de que un grupo de presos realizara un agujero en el techo del patio interno y cortara las rejas para escapar. En este marco, la Policía sospecha que fueron asistidos por un automóvil Volkswagen Bora conducido por ladrón de motos identificado como Rodrigo "Koala" P., quien tiene 25 años. Por lo pronto, el vehículo fue secuestrado.

Ante esta situación, la Policía montó una búsqueda para hallarlos y primero volvió a arrestar a Ramón Alberto Silvero, de 40 años, quien se encontraba sobre la Ruta Nacional 12 y permanece preso por causas de abuso sexual.

Policía de Misiones Por el hecho intervino la Policía de Misiones. En tanto, luego las autoridades detuvieron a un joven de 19 años llamado Ángel Gabriel Danchuk, quien se hallaba en el barrio Porvenir II y se encuentra imputado por un caso de violación. Pese a que intentó escapar, los policías lo arrestaron y secuestraron un cuchillo tipo carnicero.

En este marco, persisten los rastrillajes para atrapar a Walter Ramón Cáceres Avalos, de 25 años y nacionalidad paraguaya, y Cristian Ezequiel “Guri” Andino, de 23, ambos arrestados por vender droga.