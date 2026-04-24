Oriana Sabatini confirmó que sigue distanciada de su tía Gabriela: "El problema no es mío"

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Oriana Sabatini confirmó que sigue distanciada de Gabriela Sabatini: "El problema no es mío"

La modelo habló sobre su relación con la extenista, hermana de su padre, y aclaró que no tendría problema de verla personalmente. "Pregúntenle a ella", pidió.

La modelo habló de la interna familiar que la alejó de la extenista.

La modelo habló de la interna familiar que la alejó de la extenista.

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Oriana Sabatini habló sobre la interna familiar en torno a su tía, la extenista Gabriela Sabatini. La mujer del jugador de la Selección argentina Paulo Dybala aseguró: "El problema no es mío".

Oriana Sabatini recibió una camiseta de Boca.
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La hija de Osvaldo Sabatini y Catherine Fulop volvió a la Argentina, ya que reside en Italia, junto al delantero de la Roma, para presentar su novela Podría quedarme acá de Penguin Random House.

La mediática aprovechó su viaje al país para presentar a la beba que dio a luz en marzo pasado, y reveló: "Estoy con mil cosas. Yo quiero ver a las personas que tienen ganas de verme también y no sé cómo es esa movida de ese lado. Pregúntenle a ella".

En el programa A la Tarde, en América, la mediática aclaró que no tendría problema en juntarse con la deportista ya que "es familia". Sin embargo, aseguró que la extenista no le escribió cuando nació Gia, y puso punto final al tema.

Oriana Sabatini debutó como escritora

Oriana Sabatini sumó una nueva profesión además de actriz, modelo y cantante: ahora se dedica a la escritura. Escribió su primera novela, publicada por la editorial Penguin Random House, que se llama Podría quedarme acá. Tardó dos años en escribirla y la presenta en la Feria del Libro.

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