Oriana Sabatini confirmó que sigue distanciada de su tía Gabriela: "El problema no es mío"

Oriana Sabatini confirmó que sigue distanciada de Gabriela Sabatini: "El problema no es mío" La modelo habló sobre su relación con la extenista, hermana de su padre, y aclaró que no tendría problema de verla personalmente. "Pregúntenle a ella", pidió. + Seguir en







La modelo habló de la interna familiar que la alejó de la extenista. Redes sociales

Oriana Sabatini habló sobre la interna familiar en torno a su tía, la extenista Gabriela Sabatini. La mujer del jugador de la Selección argentina Paulo Dybala aseguró: "El problema no es mío".

La hija de Osvaldo Sabatini y Catherine Fulop volvió a la Argentina, ya que reside en Italia, junto al delantero de la Roma, para presentar su novela Podría quedarme acá de Penguin Random House.

La mediática aprovechó su viaje al país para presentar a la beba que dio a luz en marzo pasado, y reveló: "Estoy con mil cosas. Yo quiero ver a las personas que tienen ganas de verme también y no sé cómo es esa movida de ese lado. Pregúntenle a ella".

En el programa A la Tarde, en América, la mediática aclaró que no tendría problema en juntarse con la deportista ya que "es familia". Sin embargo, aseguró que la extenista no le escribió cuando nació Gia, y puso punto final al tema.

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