30 de abril de 2026 Inicio
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No es Gallardo: el exitoso DT que le abrió la puerta a volver a River

El histórico entrenador rompió el silencio y dejó abierta la chance de un futuro retorno mientras analizó el presente del equipo.

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River

River, en medio del proceso de reconstrucción tras la derrota en el Superclásico.

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  • Ramón Díaz se refirió a la posibilidad de volver River y aseguró que está disponible en caso de ser convocado en el futuro.

  • El exentrenador destacó el trabajo de Eduardo Coudet y consideró que necesita tiempo para consolidar un plantel que no armó.

  • También opinó sobre Boca y sostuvo que es candidato a ganar la actual edición de la Copa Libertadores.

  • Recordó su salida tras los títulos obtenidos en 2014 y repasó una de sus frases más recordadas en el clásico rival.

En medio del proceso de reconstrucción tras la derrota en el Superclásico, Ramón Díaz volvió a tomar protagonismo al referirse a un eventual retorno a River, una posibilidad que durante años estuvo presente cada vez que el club buscó entrenador.

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El exdirector técnico dejó en claro que no se trata de una situación inmediata, aunque manifestó su predisposición para el futuro. En ese contexto, resaltó la labor de Eduardo Coudet, a quien definió como un profesional que requiere tiempo para desarrollar su proyecto con un plantel heredado.

Además, el riojano amplió su mirada sobre el presente del fútbol argentino, con opiniones sobre Boca y el respaldo a Claudio Úbeda, a quien consideró injustamente cuestionado. Sus declaraciones se dieron en un marco de repaso por distintas etapas de su carrera.

Ramón Díaz - Gallardo - River
Ramón Díaz se posiciona nuevamente en el mapa del fútbol argentino tras referirse a su vínculo con River y analizar el presente del equipo.

Ramón Díaz se posiciona nuevamente en el mapa del fútbol argentino tras referirse a su vínculo con River y analizar el presente del equipo.

Cómo le fue a Ramón Díaz en River

Durante sus distintos ciclos al frente del club, Ramón Díaz se convirtió en uno de los entrenadores más exitosos de la historia de River, con un total de 9 títulos oficiales como director técnico. Su primera etapa, entre 1995 y 2000, fue la más dominante: conquistó 5 torneos locales (Apertura 1996, 1997, 1999 y Clausura 1997, 2000), además de la Copa Libertadores 1996 y la Supercopa Sudamericana 1997, consolidando un equipo que marcó época en el fútbol argentino y continental.

Tras su salida inicial, regresó en 2001 para un breve segundo ciclo en el que sumó el Clausura 2002, ampliando su palmarés local. Más adelante, tuvo un tercer paso en 2007, donde consiguió el Clausura 2008, en un equipo que se destacó por su solidez y capacidad ofensiva, aunque su etapa finalizó poco después.

Su última experiencia en el club se dio entre 2012 y 2014, en un contexto complejo tras el ascenso de River a Primera División. En ese período logró reordenar al equipo y cerró su ciclo con dos títulos: el Torneo Final 2014 y la Copa Campeonato 2014, antes de tomar la decisión de dejar el cargo. En total, dirigió más de 300 partidos en la institución, con una efectividad alta y una identidad de juego reconocible.

Ramón Díaz
El histórico entrenador repasó su etapa en River, opinó sobre otros equipos y dejó abierta una posibilidad que impacta en el escenario deportivo.

El histórico entrenador repasó su etapa en River, opinó sobre otros equipos y dejó abierta una posibilidad que impacta en el escenario deportivo.

A lo largo de sus etapas, su figura quedó asociada a ciclos exitosos, tanto por la cantidad de títulos como por el impacto de sus equipos, lo que explica por qué su nombre aparece recurrentemente en la historia reciente del club.

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