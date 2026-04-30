Jugó en un grande de Argentina y ahora pide trabajo para no quedar en la calle

Diego Perea, exjugador de San Lorenzo , atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida personal luego de hacer pública una profunda crisis económica que amenaza seriamente su estabilidad familiar. El delantero de 23 años recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje desesperado en busca de una salida laboral.

En un video difundido junto a su pareja y su hijo, el futbolista dio a conocer que enfrenta deudas importantes y el riesgo de quedarse sin vivienda, una situación que, según explicó, se agravó tras haber sido perjudicado por personas encargadas de representar su carrera profesional.

Su caso volvió a poner el foco sobre los riesgos que enfrentan muchos jóvenes deportistas cuando su desarrollo futbolístico queda condicionado por decisiones ajenas que afectan tanto su presente deportivo como su realidad económica.

Lejos de solicitar ayuda asistencial, Perea dejó en claro que su principal objetivo es conseguir una oportunidad que le permita garantizar las necesidades básicas de su familia y recuperar cierta estabilidad.

La carrera de Diego Perea, ex San Lorenzo

Diego Perea surgió de las divisiones inferiores de San Lorenzo y logró llegar al plantel profesional en 2023 bajo la conducción de Rubén Darío Insúa. Durante su paso por el club de Boedo, disputó encuentros en el torneo local y también sumó presencia en competencias internacionales como la Copa Sudamericana.

Si bien su irrupción generó expectativas entre los hinchas, no logró consolidarse con continuidad dentro del primer equipo. Posteriormente, continuó su recorrido con pasos por Almirante Brown y el fútbol colombiano, aunque sin conseguir estabilidad deportiva.

Diego Perea Redes sociales

“Hubo representantes que se aprovecharon de mi carrera y me dejaron tirado”, denunció el delantero, apuntando directamente contra quienes manejaron aspectos fundamentales de su desarrollo profesional. “Me da un poco de vergüenza mostrarme así, pero es la única salida que encontramos”, expresó también con angustia, dando cuenta de la delicada situación que enfrenta mientras busca reconstruir su futuro dentro o fuera del fútbol.