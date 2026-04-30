30 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Jugó en un grande de Argentina y ahora pide trabajo para no quedar en la calle

El delantero enfrenta una dura realidad económica luego de denunciar graves perjuicios profesionales.

Por
El futbolista intenta recuperar estabilidad para sostener a su familia.

El futbolista intenta recuperar estabilidad para sostener a su familia.

Redes sociales
  • Diego Perea expuso públicamente la grave crisis económica y familiar que atraviesa tras denunciar maniobras perjudiciales en el manejo de su carrera.

  • El exdelantero vinculado a San Lorenzo aseguró que necesita una oportunidad laboral urgente para evitar perder estabilidad habitacional.

  • Su testimonio reavivó el debate sobre la vulnerabilidad de jóvenes futbolistas frente a decisiones externas que afectan su futuro.

  • Acompañado por su familia, el atacante aclaró que no busca asistencia económica gratuita, sino posibilidades concretas para reconstruir su presente.

Diego Perea, exjugador de San Lorenzo, atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida personal luego de hacer pública una profunda crisis económica que amenaza seriamente su estabilidad familiar. El delantero de 23 años recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje desesperado en busca de una salida laboral.

Para los que estén interesados en disfrutar del Mar Rojo y la zona de Áqaba, el mejor momento para viajar a Jordania será entre los meses de septiembre a febrero.
Te puede interesar:

Rival del Mundial 2026: cuál es el clima que suele tener Jordania

En un video difundido junto a su pareja y su hijo, el futbolista dio a conocer que enfrenta deudas importantes y el riesgo de quedarse sin vivienda, una situación que, según explicó, se agravó tras haber sido perjudicado por personas encargadas de representar su carrera profesional.

Su caso volvió a poner el foco sobre los riesgos que enfrentan muchos jóvenes deportistas cuando su desarrollo futbolístico queda condicionado por decisiones ajenas que afectan tanto su presente deportivo como su realidad económica.

Lejos de solicitar ayuda asistencial, Perea dejó en claro que su principal objetivo es conseguir una oportunidad que le permita garantizar las necesidades básicas de su familia y recuperar cierta estabilidad.

Diego Perea

La carrera de Diego Perea, ex San Lorenzo

Diego Perea surgió de las divisiones inferiores de San Lorenzo y logró llegar al plantel profesional en 2023 bajo la conducción de Rubén Darío Insúa. Durante su paso por el club de Boedo, disputó encuentros en el torneo local y también sumó presencia en competencias internacionales como la Copa Sudamericana.

Si bien su irrupción generó expectativas entre los hinchas, no logró consolidarse con continuidad dentro del primer equipo. Posteriormente, continuó su recorrido con pasos por Almirante Brown y el fútbol colombiano, aunque sin conseguir estabilidad deportiva.

Diego Perea

“Hubo representantes que se aprovecharon de mi carrera y me dejaron tirado”, denunció el delantero, apuntando directamente contra quienes manejaron aspectos fundamentales de su desarrollo profesional. “Me da un poco de vergüenza mostrarme así, pero es la única salida que encontramos”, expresó también con angustia, dando cuenta de la delicada situación que enfrenta mientras busca reconstruir su futuro dentro o fuera del fútbol.

Noticias relacionadas

River, en medio del proceso de reconstrucción tras la derrota en el Superclásico.

No es Gallardo: el exitoso DT que le abrió la puerta a volver a River

Se nota que nunca jugaste al fútbol, eso es verdad también, aseguró Horacio Melgarejo en confencia de prensa.

El fuerte enojo del entrenador argentino de Cienciano contra los periodistas: "Hacen cada pregunta boluda"

Rojo habilitado para jugar contra Huracán.

La AFA le perdonó la sanción a Marcos Rojo y está habilitado para jugar contra Huracán

Tras someterse a los estudios, lo de Julián Álvarez fue un golpe del momento y estará para el próximo partido de Champions League

Preocupación en la Selección por la lesión de Julián Álvarez: ¿se pierde la Champions y el Mundial 2026?

Tamara Rojas cargó contra Mariano Closs.
play

El explosivo posteo de la esposa de Bareiro contra Closs tras la expulsión en Cruzeiro - Boca

River jugará desde las 21:30 en San Pablo frente a Bragantino

River visita a Bragantino con la intención de mantenerse como líder del grupo

Rating Cero

La icónica cantante y el joven de Berazategui tuvieron un acercamiento inesperado.

Gran Hermano 2026: La Bomba Tucumana encaró a Zunino por su gusto por "las señoras grandes"

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini siguen juntos, tal lo confirmó el actor. 

Gonzalo Heredia despejó dudas y confirmó que no está separado de Brenda Gandini

El caso generó repercusión no solo por la extensa historia que llevan compartiendo.

Pablo Lescano se habría separado tras más de 20 años de relación: ¿qué sucedió?

Construyó su camino artístico lejos de los grandes escenarios.

No se puede creer: de qué trabajaba Bad Bunny antes de ser famoso

Las imágenes de la pareja se viralizaron en minutos en las redes.

Se filtró qué le dijo Brian Sarmiento a Danielik luego de ser eliminado en Gran Hermano

Pampita y Juli Poggio en la alfombra roja.

La impresionante transformación de Pampita y Juli Poggio para un importante evento: así se ven con sus cambios de look

últimas noticias

El proyecto fue presentado tras la censura en la Casa Rosada.

Tras la censura, presentaron un proyecto para crear salas de periodistas en los tres poderes del Estado

Hace 33 minutos
La icónica cantante y el joven de Berazategui tuvieron un acercamiento inesperado.

Gran Hermano 2026: La Bomba Tucumana encaró a Zunino por su gusto por "las señoras grandes"

Hace 50 minutos
Parte de la flotilla Sumud que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.

"Acto de piratería": Israel abordó parte de la flotilla Sumud que se dirigía a Gaza y detuvo 175 activistas

Hace 56 minutos
Gonzalo Heredia y Brenda Gandini siguen juntos, tal lo confirmó el actor. 

Gonzalo Heredia despejó dudas y confirmó que no está separado de Brenda Gandini

Hace 1 hora
José Eduardo Figueroa, abogado.

Condenaron a perpetua al abogado que asfixió a su esposa en un exclusivo country de Salta

Hace 1 hora