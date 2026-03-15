¿Vuelve al país?: Oriana Sabatini debutará como conductora de un programa policial en Olga A días de convertirse en mamá, la cantante vuelve a ser noticia por sumarse al canal de streaming de Migue Granados, donde compartirá pantalla con el especialista en policiales Paulo Kablan. + Seguir en







Oriana Sabatini se recibió de tanatopractora y tanatoesteta en la Universidad Maimónides, CABA. Billboard

Olga presentó su programación 2026 con una mezcla de clásicos y estrenos que prometen dar que hablar. Entre las novedades figura el debut de Oriana Sabatini, flamante mamá, que se pondrá al frente de True Crime, un ciclo de investigación policial. No estará sola: la acompañará Paulo Kablan, el especialista en casos criminales que le dará el toque de rigor al programa.

La esposa de Paulo Dybala dará un paso inesperado en su carrera: debutará como conductora de un ciclo de investigación policial. La propuesta tiene una particularidad, ya que no será en vivo, sino que se publicará una vez por semana en formato on demand a través de YouTube. El programa contará con la conducción de Paulo Kablan, reconocido periodista especializado en policiales, y marcará el estreno de Oriana Sabatini en este rol.

La noticia generó sorpresa, aunque la cantante tiene un vínculo real con este universo gracias a su formación académica, lo que le aporta un plus de credibilidad a su desembarco en el género. Oriana se estudió tanatopraxia en la Universidad Maimónides, especializándose en la preparación, conservación y maquillaje de cadáveres para velorios. Impulsada por su interés en la muerte y en explorar un arte discreto y poco visible, decidió formarse en la disciplina que prepara los cuerpos para el velatorio. Para ello completó un curso teórico-práctico de seis módulos dictado por el especialista Daniel Carunchio, donde adquirió conocimientos y destrezas que le permitieron acercarse de manera profesional a este universo.

Oriana Sabatini Redes sociales En la presentación de la programación de Olga solo estuvo Paulo Kablan, ya que Oriana permanece dedicada a su beba recién nacida. El periodista reveló cómo conoció a la actriz: fue durante una fría noche en la costanera, donde grabaron la introducción y los copetes del programa. Lo curioso es que todo se filmó mientras Oriana estaba embarazada, lo que le permite no estar presente en el país ahora. True Crime abordará casos célebres, enigmas misteriosos y episodios insólitos de la Argentina y el mundo, con un estilo oscuro y profundo que promete atrapar a la audiencia.