Gonzalo Heredia despejó dudas y confirmó que no está separado de Brenda Gandini

Varios periodistas, entre ellos Pepe Ochoa y Ángel de Brito, contaron que la pareja se encontraba "en crisis" y el actor se encargó de desmentirlos y afirmó que la relación de 15 años sigue firme.

El actor Gonzalo Heredia confirmó este jueves que no está separado de Brenda Gandini . El actor desmintió los rumores de crisis y se rio de las versiones lanzadas por Pepe Ochoa y Ángel de Brito, que aseguraban que su vínculo de 15 años estaba terminado.

El galán, que estuvo en Perros de la Calle, se tomó con humor los comentarios de Andy Kusnetzoff sobre su supuesta soltería y aprovechó para aclarar la situación sentimental que atraviesa con la actriz. "No estamos separados. Nada más alejado de la verdad", subrayó el padre de Eloy y Alfonsina para cortar en seco con las especulaciones.

ATENCIÓN PORTALES GONZALO HEREDIA NO ESTÁ SEPARADO Repetimos, SIGUE CASADO CON BRENDA GANDINI. "Nada más alejado de la verdad. Me escribió mi papá preguntándome si era cierto o no". pic.twitter.com/FTVpqTl9z1

La repercusión del falso rumor alcanzó incluso al círculo íntimo del artista, quien reveló que recibió consultas de sus familiares tras la viralización de las fakenews. "Me escribió hoy mi papá a la mañana preguntándome si era cierto", admitió Heredia con cierta sorpresa por la magnitud que alcanzó el rumor en tan poco tiempo.

El actor cuestionó la falta de rigor al momento de comunicar noticias que involucran vínculos sentimentales de tantos años y criticó la seguridad con la cual los periodistas afirman situaciones de la vida privada de las personalidades públicas. "A mí lo que me llama mucho la atención en esta era de posverdad es cómo aseveran todo", concluyó.

¿De dónde salieron los falsos rumores de separación?

Pepe Ochoa fue el primero en hablar del tema, sin dar nombres: "Él habló con gente de su entorno en un evento, un cumpleaños, donde había dos personas que eran amigas de la pareja, y contó que estaban en crisis, separados", había asegurado erróneamente el periodista.

Ángel de Brito contó que hace poco tiempo le preguntó si estaban separados, pero que Heredia, supuestamente, decidió esquivar la respuesta. "Le pregunté hace poco y me dijo: 'No, estamos como siempre. Por ahí porque fui con mi nena nada más al teatro y no juntos…'".

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia Brenda Gandini y Gonzalo Heredia están juntos hace más de 15 años y tienen dos hijos. Redes sociales

El conductor de LAM, agregó detalles de su historia de amor y detalló que estaban juntos desde que se conocieron en el trabajo: ambos formaban parte de la tira de Malparida, pero luego de más de 15 años, todo terminó, según las versiones. "Se los vio solos en varios lugares y hace un tiempo él habla con varias personas del evento y me llegó el dato", expresó el periodista, quien no quiso revelar la fuente que brindó información incorrecta.