Pablo Lescano se habría separado tras más de 20 años de relación: ¿qué sucedió?

Pablo Lescano volvió a llamar la atención en el mundo del espectáculo luego de que surgieran versiones sobre una supuesta separación de Cecilia Calafell, su histórica compañera de vida. Con más de veinte años juntos y dos hijos en común, la pareja estaría atravesando una fuerte crisis personal.

La información fue difundida en programas de espectáculos, donde se aseguró que el vínculo habría ingresado en una etapa crítica hace aproximadamente dos meses. Según trascendió, ambos habrían decidido vivir por separado mientras evalúan el futuro de la relación.

El caso generó repercusión no solo por la extensa historia que llevan compartiendo, sino también por los detalles vinculados a conflictos previos, desgaste emocional y situaciones personales que habrían impactado profundamente en la convivencia.

Qué pasó con Pablo Lescano y su pareja

Fernanda Iglesias confirmó públicamente la ruptura en el programa Puro Show y aseguró: “Es una separación confirmada, es la separación de Pablo Lescano y Cecilia Calafell, su mujer de toda la vida, con la que está hace más de 20 años”.

Según lo que comentó al aire, Cecilia Calafell habría sostenido la relación durante años pese a diversas dificultades. “Ella perdonó muchas infidelidades”, señaló la panelista, remarcando además que fue una figura clave en momentos complejos vinculados a la salud y problemas personales del cantante.

Pablo Lescano

También se mencionó que el propio estilo de vida del líder de Damas Gratis, atravesado por la exposición, la noche y conflictos familiares, habría profundizado el desgaste. “La remera que tenía recién Pablo dice ‘te quiero pero soy un bardo’”, expresó Iglesias al describir aspectos que reflejarían parte de esa tensión. Según estas versiones, Cecilia Calafell compartió mensajes reflexivos en redes sociales y habría confirmado ante seguidores que actualmente se encuentra separada, mientras ambos continúan reorganizando su dinámica familiar.