Se filtró qué le dijo Brian Sarmiento a Danielik luego de ser eliminado en Gran Hermano

- Brian Sarmiento se convirtió este lunes 27 de abril en el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada luego de caer en un intenso mano a mano frente a Yipio.
- Su salida no pasó desapercibida: el ex futbolista dejó una casa partida al medio y conmovió hasta las lágrimas a Danelik al saludarla y dejarle un mensaje íntimo al oído.
- La eliminación de Sarmiento dejó en evidencia la fuerte división entre los participantes.
- Gran Hermano entra en una etapa cada vez más tensa, donde las alianzas se reconfiguran y cada jugada puede ser clave de cara a la final.
Brian Sarmiento se convirtió este lunes 27 de abril en el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada luego de caer en un intenso mano a mano frente a Yipio.
Su salida no pasó desapercibida: el ex futbolista dejó una casa partida al medio y conmovió hasta las lágrimas a Danelik al saludarla y dejarle un mensaje íntimo al oído.
La eliminación de Sarmiento dejó en evidencia la fuerte división entre los participantes. Mientras Yipio, Manuel, Daniela y Pincoya festejaron con euforia su salida, del otro lado Zunino, Yanina Zilli, Luana Fernández, Eduardo Carrera y Emanuel Di Gioia quedaron en shock.
Con este nuevo escenario, Gran Hermano entra en una etapa cada vez más tensa, donde las alianzas se reconfiguran y cada jugada puede ser clave de cara a la final.
Qué le dijo Brian Sarmiento a Danielik tras ser eliminado en Gran Hermano
Danelik no pudo contener las lágrimas y lo despidió con un abrazo apretado y un beso, visiblemente afectada por la salida de quien fue uno de sus principales apoyos dentro de la casa. “Seguí jugando, rompela. Tenés que llegar a la final. Voy a estar haciendo fuerza por vos”, le dijo Brian Sarmiento en un gesto íntimo que dejó sin respuesta a la influencer tucumana.
La jugadora salió disparada hacia el cuarto y empezó a revolear almohadones y golpear el colchón de la alegría. Sus compañeros la siguieron entre risas, gritos y abrazos de victoria. Sin embargo, mientras festejaba, Yipio empezó a mostrar signos de agotamiento. La respiración se volvió cada vez más agitada y el clima de festejo se convirtió en un momento de preocupación dentro de la casa.
Por lo que, entre lágrimas, logró decir: “Lo estoy dando todo”. Y si bien intentó mostrarse más tranquila, su expresión seguía marcada por la descarga emocional que había vivido.
Brian Sarmiento
El participante de GH Generación Dorada tiene embargado el sueldo.
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