Se filtró qué le dijo Brian Sarmiento a Danielik luego de ser eliminado en Gran Hermano

El ex futbolista se fue de la casa luego de un tenso mano a mano con Yipio y le dejó un mensaje a la influencer.

Las imágenes de la pareja se viralizaron en minutos en las redes.

Brian Sarmiento se convirtió este lunes 27 de abril en el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada luego de caer en un intenso mano a mano frente a Yipio .

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Su salida no pasó desapercibida : el ex futbolista dejó una casa partida al medio y conmovió hasta las lágrimas a Danelik al saludarla y dejarle un mensaje íntimo al oído.

La eliminación de Sarmiento dejó en evidencia la fuerte división entre los participantes. Mientras Yipio, Manuel, Daniela y Pincoya festejaron con euforia su salida, del otro lado Zunino, Yanina Zilli, Luana Fernández, Eduardo Carrera y Emanuel Di Gioia quedaron en shock .

Con este nuevo escenario, Gran Hermano entra en una etapa cada vez más tensa, donde las alianzas se reconfiguran y cada jugada puede ser clave de cara a la final .

Qué le dijo Brian Sarmiento a Danielik tras ser eliminado en Gran Hermano

Danelik no pudo contener las lágrimas y lo despidió con un abrazo apretado y un beso, visiblemente afectada por la salida de quien fue uno de sus principales apoyos dentro de la casa. “Seguí jugando, rompela. Tenés que llegar a la final. Voy a estar haciendo fuerza por vos”, le dijo Brian Sarmiento en un gesto íntimo que dejó sin respuesta a la influencer tucumana.

Danelik Brian Sarmiento

La jugadora salió disparada hacia el cuarto y empezó a revolear almohadones y golpear el colchón de la alegría. Sus compañeros la siguieron entre risas, gritos y abrazos de victoria. Sin embargo, mientras festejaba, Yipio empezó a mostrar signos de agotamiento. La respiración se volvió cada vez más agitada y el clima de festejo se convirtió en un momento de preocupación dentro de la casa.

Por lo que, entre lágrimas, logró decir: “Lo estoy dando todo”. Y si bien intentó mostrarse más tranquila, su expresión seguía marcada por la descarga emocional que había vivido.