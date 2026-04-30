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No se puede creer: de qué trabajaba Bad Bunny antes de ser famoso

El artista construyó su presente global a partir de esfuerzo constante y trabajos modestos.

Construyó su camino artístico lejos de los grandes escenarios.

Construyó su camino artístico lejos de los grandes escenarios.

X @dionogadano
  • Antes de transformarse en una figura reconocida en todo el mundo de la música urbana, Bad Bunny atravesó empleos cotidianos mientras desarrollaba su carrera artística.

  • El artista puertorriqueño cursó estudios universitarios antes de apostar completamente por su crecimiento en la industria musical.

  • Sus primeros pasos laborales estuvieron ligados a trabajos comunes que le permitieron sostenerse económicamente.

  • Su ascenso internacional comenzó gracias a plataformas digitales, donde logró captar la atención de productores clave.

Bad Bunny es, en la actualidad, uno de los artistas latinos más influyentes del mundo, alcanzando escenarios de máxima exposición internacional como el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. Sin embargo, antes de llegar a la cima, su realidad era muy distinta y estuvo marcada por estudios, empleos convencionales y esfuerzo constante.

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Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, construyó su camino artístico lejos de los grandes escenarios. Antes de dedicarse plenamente a la música, desarrolló actividades laborales habituales mientras intentaba abrirse espacio dentro de una industria altamente competitiva.

Bad Bunny River

De qué trabaja Bad Bunny antes de ser famoso

Antes de enfocarse por completo en su carrera musical, Bad Bunny estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de Puerto Rico, en el campus de Arecibo. Aunque inició su formación académica, posteriormente decidió dejarla para priorizar su desarrollo artístico. Mientras estudiaba y producía sus primeras canciones, trabajó como empacador en un supermercado en Vega Baja, Puerto Rico, una tarea que formó parte de sus primeros años laborales.

Bad bunny

Además, también desempeñó funciones como cajero en un restaurante de comida rápida, empleos que le permitieron mantenerse económicamente mientras continuaba persiguiendo sus objetivos musicales.

Bad bunny

Su salto profesional comenzó cuando empezó a publicar canciones en SoundCloud, plataforma donde su propuesta llamó la atención del productor DJ Luian en 2016, dando inicio a una carrera que posteriormente lo llevaría a convertirse en una de las figuras más reconocidas de la música internacional.

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