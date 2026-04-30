No se puede creer: de qué trabajaba Bad Bunny antes de ser famoso

El artista construyó su presente global a partir de esfuerzo constante y trabajos modestos.

Bad Bunny es, en la actualidad, uno de los artistas latinos más influyentes del mundo, alcanzando escenarios de máxima exposición internacional como el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. Sin embargo, antes de llegar a la cima, su realidad era muy distinta y estuvo marcada por estudios, empleos convencionales y esfuerzo constante.

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Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, construyó su camino artístico lejos de los grandes escenarios. Antes de dedicarse plenamente a la música, desarrolló actividades laborales habituales mientras intentaba abrirse espacio dentro de una industria altamente competitiva.

Antes de enfocarse por completo en su carrera musical, Bad Bunny estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de Puerto Rico, en el campus de Arecibo. Aunque inició su formación académica, posteriormente decidió dejarla para priorizar su desarrollo artístico. Mientras estudiaba y producía sus primeras canciones, trabajó como empacador en un supermercado en Vega Baja, Puerto Rico, una tarea que formó parte de sus primeros años laborales.

Bad bunny Redes sociales

Además, también desempeñó funciones como cajero en un restaurante de comida rápida, empleos que le permitieron mantenerse económicamente mientras continuaba persiguiendo sus objetivos musicales.

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Su salto profesional comenzó cuando empezó a publicar canciones en SoundCloud, plataforma donde su propuesta llamó la atención del productor DJ Luian en 2016, dando inicio a una carrera que posteriormente lo llevaría a convertirse en una de las figuras más reconocidas de la música internacional.